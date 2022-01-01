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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 14:38

Таке враження, що вони взагалі на вихід збираються, от вже вдруге мвтеринський VST рекламують. Але з такими покращеннями, що обидва вводять, аби хоч той вивіз...
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:50

Re: Банк Власний Рахунок

Колеги, так що, з сьогоднішнього дня вже все, не можна свої кошти забрати з картки ніяк, ні переказом на іншу картку, ні СЕПом? Є якісь варіанти без комісії забрати гроші, крім покупок в магазинах?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 16:30

  Andrew75 написав:Колеги, так що, з сьогоднішнього дня вже все, не можна свої кошти забрати з картки ніяк, ні переказом на іншу картку, ні СЕПом? Є якісь варіанти без комісії забрати гроші, крім покупок в магазинах?

Перекинуть на восток (ВСТ) и с него закинуть на брокера Инжур (если пользуетесь, конечно).
Всё остальные варианты или платные или через магазин.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 16:39

Re: Банк Власний Рахунок

Та ні, не користуюся, навіть не чув ніколи про той Інжур.
Взагалі, жаль, БВР був хорошим кишеньковим банком для щоденного користування, тримати гроші можна на Назбиратусі і переказувати на різні потреби, і по карті, і СЕПом, все було безкоштовно.
Може, хто порадить, чим би його можна було замінити тепер?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 16:44

  Andrew75 написав:Може, хто порадить, чим би його можна було замінити тепер?

Дивлячись які у вас потреби та вимоги?
Вам потрібен обов'язково аналог Назбиратусу?
Варіанти є. Той же Пумб одразу на думку приходить.
Манібокс с тими ж 5% на залишок та безкоштовний P2P.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 16:48

lloydbanksua Ну, щось типу такого, щоб не зовсім безкоштовно гроші лежали і легко переказувати на різні потреби через р2р чи СЕПом. Дякую, почитаю про Манібокс.
Andrew75
 
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  #<1 ... 156157158159
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