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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2026 14:38
Таке враження, що вони взагалі на вихід збираються, от вже вдруге мвтеринський VST рекламують. Але з такими покращеннями, що обидва вводять, аби хоч той вивіз...
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klug
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:50
Колеги, так що, з сьогоднішнього дня вже все, не можна свої кошти забрати з картки ніяк, ні переказом на іншу картку, ні СЕПом? Є якісь варіанти без комісії забрати гроші, крім покупок в магазинах?
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Andrew75
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Додано: Чет 02 лип, 2026 16:30
Andrew75 написав:
Колеги, так що, з сьогоднішнього дня вже все, не можна свої кошти забрати з картки ніяк, ні переказом на іншу картку, ні СЕПом? Є якісь варіанти без комісії забрати гроші, крім покупок в магазинах?
Перекинуть на восток (ВСТ) и с него закинуть на брокера Инжур (если пользуетесь, конечно).
Всё остальные варианты или платные или через магазин.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 02 лип, 2026 16:39
Та ні, не користуюся, навіть не чув ніколи про той Інжур.
Взагалі, жаль, БВР був хорошим кишеньковим банком для щоденного користування, тримати гроші можна на Назбиратусі і переказувати на різні потреби, і по карті, і СЕПом, все було безкоштовно.
Може, хто порадить, чим би його можна було замінити тепер?
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Andrew75
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Додано: Чет 02 лип, 2026 16:44
Andrew75 написав:
Може, хто порадить, чим би його можна було замінити тепер?
Дивлячись які у вас потреби та вимоги?
Вам потрібен обов'язково аналог Назбиратусу?
Варіанти є. Той же Пумб одразу на думку приходить.
Манібокс с тими ж 5% на залишок та безкоштовний P2P.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 02 лип, 2026 16:48
lloydbanksua Ну, щось типу такого, щоб не зовсім безкоштовно гроші лежали і легко переказувати на різні потреби через р2р чи СЕПом. Дякую, почитаю про Манібокс.
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Andrew75
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Додано: Чет 02 лип, 2026 18:16
Andrew75 написав:
Колеги, так що, з сьогоднішнього дня вже все, не можна свої кошти забрати з картки ніяк, ні переказом на іншу картку, ні СЕПом? Є якісь варіанти без комісії забрати гроші, крім покупок в магазинах?
А навіщо було чекати до сьогодні?
До речі, застосунок в мене так і вимагає оновлення данних. Оновив тижні три тому. Та ще й кредитний ліміт забрали. В одному із повідомлень в темі іншого банку чомусь, хтось жалівся, що приблизно таким же чином "старшому" банку надавав документи разів п'ять, і все одно йому все заблокували, в тому числі і рахунки в бобрі.
Не те, щоб дуже потрібно було, але цікаво, що то коїться.
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M-Audio
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Додано: Чет 02 лип, 2026 20:33
M-Audio написав: Andrew75 написав:
Колеги, так що, з сьогоднішнього дня вже все, не можна свої кошти забрати з картки ніяк, ні переказом на іншу картку, ні СЕПом? Є якісь варіанти без комісії забрати гроші, крім покупок в магазинах?
А навіщо було чекати до сьогодні?
До речі, застосунок в мене так і вимагає оновлення данних. Оновив тижні три тому. Та ще й кредитний ліміт забрали. В одному із повідомлень в темі іншого банку чомусь, хтось жалівся, що приблизно таким же чином "старшому" банку надавав документи разів п'ять, і все одно йому все заблокували, в тому числі і рахунки в бобрі.
Не те, щоб дуже потрібно було, але цікаво, що то коїться.
Тому що не завжди є час відслідковувати всі новини від банків.
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Andrew75
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