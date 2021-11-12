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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:14
Щось необанк усіх неорейтингів навіть історію перестав показувати. Це крім того, що як СЕП на вхід ніяк не дочекаюся...
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:25
Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:28
Подскажите,пожалуйста,кто в курсе,как засветить карту в todobank,не вводя CVV код?Есть способ?
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