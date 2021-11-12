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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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todobank

todobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

todobank 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:14

Щось необанк усіх неорейтингів навіть історію перестав показувати. Це крім того, що як СЕП на вхід ніяк не дочекаюся...
klug
 
Повідомлень: 6323
З нами з: 18.08.14
Подякував: 277 раз.
Подякували: 849 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:25

  klug написав:Щось необанк усіх неорейтингів навіть історію перестав показувати.

Це баг, котрий гарячка вирішила за тиждень (а може само вирішилося :wink: ).
Це крім того, що як СЕП на вхід ніяк не дочекаюся...
З СЕПом проблем не виникало тут.
jay2004
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 19.02.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 369 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:28

Подскажите,пожалуйста,кто в курсе,как засветить карту в todobank,не вводя CVV код?Есть способ? :roll:
Scotch
 
Повідомлень: 964
З нами з: 01.08.10
Подякував: 134 раз.
Подякували: 122 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:25

  jay2004 написав:
  klug написав:Щось необанк усіх неорейтингів навіть історію перестав показувати.

Це баг, котрий гарячка вирішила за тиждень (а може само вирішилося :wink: ).
Це крім того, що як СЕП на вхід ніяк не дочекаюся...
З СЕПом проблем не виникало тут.


не виникало, но в ПТ в 17+ с Альфы тоже не дошло до сих пор... неприятный осадочек
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2869
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 219 раз.
 
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  #<1 ... 46474849
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