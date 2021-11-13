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todobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:14
Щось необанк усіх неорейтингів навіть історію перестав показувати. Це крім того, що як СЕП на вхід ніяк не дочекаюся...
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klug
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:25
klug написав:
Щось необанк усіх неорейтингів навіть історію перестав показувати.
Це баг, котрий гарячка вирішила за тиждень (а може само вирішилося
).
Це крім того, що як СЕП на вхід ніяк не дочекаюся...
З СЕПом проблем не виникало тут.
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jay2004
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:28
Подскажите,пожалуйста,кто в курсе,как засветить карту в todobank,не вводя CVV код?Есть способ?
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Scotch
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Додано: Суб 13 лис, 2021 16:25
jay2004 написав: klug написав:
Щось необанк усіх неорейтингів навіть історію перестав показувати.
Це баг, котрий гарячка вирішила за тиждень (а може само вирішилося
).
Це крім того, що як СЕП на вхід ніяк не дочекаюся...
З СЕПом проблем не виникало тут.
не виникало, но в ПТ в 17+ с Альфы тоже не дошло до сих пор... неприятный осадочек
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cohan
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Додано: Нед 14 лис, 2021 03:49
хуторянка написав: Вкладчик1234 написав:
Зашёл на сайт уточнить тарифы на todo, а там версия от 31.08.21.
На первый взгляд ничего особо не изменилось. Возможно снятие нала в родной сети стало 0.5% ? Я не пользовался этим, поэтому не знаю
0,5 за снятие для того кто снимает свыше 200к в месяц
не в месяц ! а за 30 дней - они плавающие, а не календарные, что жутко неудобно.
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IMPRINTER
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