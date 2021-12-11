todobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:14
Щось необанк усіх неорейтингів навіть історію перестав показувати. Це крім того, що як СЕП на вхід ніяк не дочекаюся...
klug
Повідомлень: 6411
З нами з: 18.08.14
Подякував: 279 раз.
Подякували: 862 раз.
Профіль
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:25
klug написав:
Щось необанк усіх неорейтингів навіть історію перестав показувати.
Це баг, котрий гарячка вирішила за тиждень (а може само вирішилося
).
Це крім того, що як СЕП на вхід ніяк не дочекаюся...
З СЕПом проблем не виникало тут.
jay2004
Повідомлень: 3059
З нами з: 19.02.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 370 раз.
Профіль
Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:28
Подскажите,пожалуйста,кто в курсе,как засветить карту в todobank,не вводя CVV код?Есть способ?
Scotch
Повідомлень: 988
З нами з: 01.08.10
Подякував: 140 раз.
Подякували: 126 раз.
Профіль
Додано: Суб 13 лис, 2021 16:25
jay2004 написав: klug написав:
Щось необанк усіх неорейтингів навіть історію перестав показувати.
Це баг, котрий гарячка вирішила за тиждень (а може само вирішилося
).
Це крім того, що як СЕП на вхід ніяк не дочекаюся...
З СЕПом проблем не виникало тут.
не виникало, но в ПТ в 17+ с Альфы тоже не дошло до сих пор... неприятный осадочек
cohan
Повідомлень: 3145
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 247 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 лис, 2021 03:49
хуторянка написав: Вкладчик1234 написав:
Зашёл на сайт уточнить тарифы на todo, а там версия от 31.08.21.
На первый взгляд ничего особо не изменилось. Возможно снятие нала в родной сети стало 0.5% ? Я не пользовался этим, поэтому не знаю
0,5 за снятие для того кто снимает свыше 200к в месяц
не в месяц ! а за 30 дней - они плавающие, а не календарные, что жутко неудобно.
IMPRINTER
2
1
Свинорил 100 lvl
Повідомлень: 38259
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6090 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Пон 15 лис, 2021 09:36
IMPRINTER написав:
а за 30 дней - они плавающие
да , да и да - там подробно расписали в тарифах.
попал на пару гривен .
получается - месяц снимаешь, потом гарантировано делаешь перерив и опять снимаешь.
как сказала девочка припевочка за столиком , 50к в чужом банкомате входят в лимит тех 200к которие можно снять через кассу. Или она потеряная???
Goodman
Повідомлень: 4767
З нами з: 23.11.14
Подякував: 717 раз.
Подякували: 499 раз.
Профіль
Додано: Суб 11 гру, 2021 23:50
Начиная с 7 января кэшбэк будет не 1%, а 0.5%
(инфа с блока новостей finance.ua)
Sanyok77
Повідомлень: 462
З нами з: 31.08.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: Нед 12 гру, 2021 01:17
Sanyok77 написав:
Начиная с 7 января кэшбэк будет не 1%, а 0.5%
(инфа с блока новостей finance.ua)
Офіційний сайт підтверджує. Але при оплаті комуналки у Харкові через застосунок далі буде 1%
https://www.megabank.ua/ua/news/news07122021
Крім того з 31.12.2021 буде 5% на залишок замість 6-ти
https://www.megabank.ua/ua/news/news30112021
klug
Повідомлень: 6411
З нами з: 18.08.14
Подякував: 279 раз.
Подякували: 862 раз.
Профіль
Додано: Нед 12 гру, 2021 10:00
В приложении депозиты так и не появились?
Vorlon
Повідомлень: 9891
З нами з: 14.06.13
Подякував: 472 раз.
Подякували: 1069 раз.
Профіль
Додано: Нед 12 гру, 2021 16:25
Vorlon написав:
В приложении депозиты так и не появились?
Нет.
jay2004
Повідомлень: 3059
З нами з: 19.02.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 370 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему