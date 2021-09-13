Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на цей сайт.
Дивися повний текст РНБО запустив сайт з українськими санкційними списками.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 16:21
РНБО запустив сайт з українськими санкційними списками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РНБО запустив сайт з українськими санкційними списками.
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:22
И на такую дребедень уходят из бюджета деньги которых вечно не хватает,вот реально для кого этот сайт?разве что доя криминала чтоб легче искать себе заработок...
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