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РНБО запустив сайт з
українськими санкційними списками

РНБО запустив сайт з українськими санкційними списками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:21

РНБО запустив сайт з українськими санкційними списками

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на цей сайт.

Дивися повний текст РНБО запустив сайт з українськими санкційними списками.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:22

И на такую дребедень уходят из бюджета деньги которых вечно не хватает,вот реально для кого этот сайт?разве что доя криминала чтоб легче искать себе заработок...
livs375
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