Якби другий рівень пенсійної системи ввели 15 років тому, зараз ми мали б накопичених $ 40-50 млрд.
Дивися повний текст Запровадження накопичувальної системи забезпечить двократне зростання пенсій, - Шмигаль.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 16:37
Запровадження накопичувальної системи забезпечить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Запровадження накопичувальної системи забезпечить двократне зростання пенсій, - Шмигаль.
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:38
Обеспечит двукратное изъятие денег у работающего населения - подумал Шмыгаль
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