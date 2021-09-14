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Запровадження накопичувальної
системи забезпечить...

Запровадження накопичувальної системи забезпечить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:37

Запровадження накопичувальної системи забезпечить...

Пропонуємо до обговорення:
Якби другий рівень пенсійної системи ввели 15 років тому, зараз ми мали б накопичених $ 40-50 млрд.

Дивися повний текст Запровадження накопичувальної системи забезпечить двократне зростання пенсій, - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:38

Обеспечит двукратное изъятие денег у работающего населения - подумал Шмыгаль
p_a_l
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