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возможностей. Где в мире комфор Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор + Додати

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Додано: Чет 07 жов, 2021 04:05 Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Многие форумчане имеют опыт жизни за пределами Украины. Кто знает Польшу как свой карман, кто-то Турцию, Чехию, кто-то более далекие страны, а кто-то и экзотические.

По моему глубокому убеждению, все люди равны и имеют право на комфортную жизнь, а порой и просто на приключения. И планета наша общая. Да, гражданам стран уровня Украины не везде открыта дорога, иногда приходится прикладывать усилия чтобы открыть для себя возможность путешествовать и жить в той части глобуса, где нравится.

К сожалению, турист не в состоянии проникнуться всем соком того или иного места на нашей планете. Его ведут за ручку - "посмотрите на право, посмотрите на лево". Он пассивен.

Человек, решивший пожить самостоятельно некоторое время в другом мире находится в роли исследователя и помимо активной формы познания жизни в ином месте, сам пропитывается соком этого места и место меняет его.

Человеческая жизнь слишком коротка, чтобы иметь возможность глубоко узнать все города и страны, которые достойны чтобы на них тратили годы своей жизни. Но можно делиться опытом, впечатлениями и может быть эта ветка кого-то когда-нибудь поднимет с дивана и отправит или искать лучшую жизнь или бОльшие возможности или новые впечатления.

Вопросы недвижимости как для собственного проживания так и для получения дохода или перепродажи также уместны. Сравнение с КРЖН - имеем право.

Медицина, образование, достопримечательности и тп. тоже.

Итак, попробуем?

Меня много раз выпихивали (привет Прохожему) с ветки про обвал КРЖН.И можно попробовать посмотреть, насколько профильная ветка будет живуча.Многие форумчане имеют опыт жизни за пределами Украины. Кто знает Польшу как свой карман, кто-то Турцию, Чехию, кто-то более далекие страны, а кто-то и экзотические.По моему глубокому убеждению, все люди равны и имеют право на комфортную жизнь, а порой и просто на приключения. И планета наша общая. Да, гражданам стран уровня Украины не везде открыта дорога, иногда приходится прикладывать усилия чтобы открыть для себя возможность путешествовать и жить в той части глобуса, где нравится.К сожалению, турист не в состоянии проникнуться всем соком того или иного места на нашей планете. Его ведут за ручку - "посмотрите на право, посмотрите на лево". Он пассивен.Человек, решивший пожить самостоятельно некоторое время в другом мире находится в роли исследователя и помимо активной формы познания жизни в ином месте, сам пропитывается соком этого места и место меняет его.Человеческая жизнь слишком коротка, чтобы иметь возможность глубоко узнать все города и страны, которые достойны чтобы на них тратили годы своей жизни. Но можно делиться опытом, впечатлениями и может быть эта ветка кого-то когда-нибудь поднимет с дивана и отправит или искать лучшую жизнь или бОльшие возможности или новые впечатления.Вопросы недвижимости как для собственного проживания так и для получения дохода или перепродажи также уместны. Сравнение с КРЖН - имеем право.Медицина, образование, достопримечательности и тп. тоже.Итак, попробуем? rjkz

Повідомлень: 12245 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6233 раз. Подякували: 3254 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 04:09 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

zerocool написав: rjkz написав:

Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов.

И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных.

Как ни странно, но это характерно для стран постсоветского блока. Где все были равными, но некоторые были ровней, а остальные с завистью мечтали стать партылитой, потом бандитами, потом судьями, прокурорами и пр. А в мире капиталистического неравенства, почему-то все люди равны.

И только либо считает себя субстанцией второго сорта ТАМ, а в Украине строит из себя чуть-ли не полубога. Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов.И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных.Как ни странно, но это характерно для стран постсоветского блока. Где все были равными, но некоторые были ровней, а остальные с завистью мечтали стать партылитой, потом бандитами, потом судьями, прокурорами и пр. А в мире капиталистического неравенства, почему-то все люди равны.И только либо считает себя субстанцией второго сорта ТАМ, а в Украине строит из себя чуть-ли не полубога.



Яка феєрична маячня, ви в NY скільки жили, тобто щоб реально жити а не туристом погуляти? І в якому районі? Яка феєрична маячня, ви в NY скільки жили, тобто щоб реально жити а не туристом погуляти? І в якому районі?

Периодически, с начала 00-х. Несколько лет наберется за это время.

В разных, в том числе в ближнем НДЖ. Не жил, в Стейтен Айленде, Манхеттене и Бронксе. Оставшиеся знаете?А вы в каких, как долго?



В середньому NY - клоака набагато гірші за Київа, і це при величезних цінах на недвигу і оренду навіть в єбенях. Будь-які чорні нецентральних райони ночами куди небезпечніше Борщагі з Троєю. Багато де до сих пір погано вивозять сміття, запахи-щури, старі будинки що майже розвалюються і взимку там дико холодно і т.д. І зараз ще нормально, років 20-30 тому було набагато гірше, слава Кочу і Джуліані.



В среднем - да, но во-первых, я писал про детские площадки, а не про проживающий в НЙ контингент. Понятное дело, что со всего мира пытаются попасть в США (особенно из бедных стран) и НЙ - это ворота в США. И каждый несет часть своей ментальности. И хорошее и плохое. Дело человека селиться в той локации которая ему нравится и дело руководства города создавать в среднем равные условия во всех пяти боро. Если вы не видели площадок - значит не интересовались. Их сложно не видеть, если есть дети. Если вы только по центру Манхеттена прогуливались, то могу понять.



Дитячі майданчики на цілий мікрорайон? Взагалі не пригадаю чесно кажучи, можна адресу? Не ну, наприклад центральний парк це дуже круте місце але то скоріше як виняток.

Не микрорайон (это у вас откуда?), а блок. Хотите найти, но не знаете где?

Открываете гугл мэпс, увеличиваете до достаточной меры и там они обозначены.

Как увидите надпись "плейграунд", значит нашли. Нашли что искали, садитесь в самолет Борисполь-ДжиЭфКей, потом на эйртрейн, а дальше кто на чем привык и так до площадки доберетесь.

Да,ЦП - это круто, но есть еще масса зеленых зон по всему практически Манхеттену и в остальных боро хватает с головой.



Та й багатоповерхівок для люмпенів в принципі теж вистачає, тільки вони називаються проджекти і паркан треба ставити швидше від них, ніж навпаки.

Нерівність між багатими і бідними в США, +особливо в NY - НАБАГАТО більша, ніж в Києві/Україні. І статистично, і психологічно. У нас просто рівноправний совок в порівнянні.

А ось Європа звичайно так, зовсім інша справа, хоча і вона дуууже різна.



Еще раз, я писал изначально про детские площадки.

Я не писал, что в НЙ нет того, что вы написали. Население НЙ =1/2 населения Украины. Разное есть. И хорошее и плохое. Вы увидели только плохое? МНе вас жаль.

Чувствую таки придется ветку стартовать. Пост перенесен с ветки про обвал.Периодически, с начала 00-х. Несколько лет наберется за это время.В разных, в том числе в ближнем НДЖ. Не жил, в Стейтен Айленде, Манхеттене и Бронксе. Оставшиеся знаете?А вы в каких, как долго?В среднем - да, но во-первых, я писал про детские площадки, а не про проживающий в НЙ контингент. Понятное дело, что со всего мира пытаются попасть в США (особенно из бедных стран) и НЙ - это ворота в США. И каждый несет часть своей ментальности. И хорошее и плохое. Дело человека селиться в той локации которая ему нравится и дело руководства города создавать в среднем равные условия во всех пяти боро. Если вы не видели площадок - значит не интересовались. Их сложно не видеть, если есть дети. Если вы только по центру Манхеттена прогуливались, то могу понять.Не микрорайон (это у вас откуда?), а блок. Хотите найти, но не знаете где?Открываете гугл мэпс, увеличиваете до достаточной меры и там они обозначены.Как увидите надпись "плейграунд", значит нашли. Нашли что искали, садитесь в самолет Борисполь-ДжиЭфКей, потом на эйртрейн, а дальше кто на чем привык и так до площадки доберетесь.Да,ЦП - это круто, но есть еще масса зеленых зон по всему практически Манхеттену и в остальных боро хватает с головой.Еще раз, я писал изначально про детские площадки.Я не писал, что в НЙ нет того, что вы написали. Население НЙ =1/2 населения Украины. Разное есть. И хорошее и плохое. Вы увидели только плохое? МНе вас жаль.Чувствую таки придется ветку стартовать. rjkz

Повідомлень: 12245 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6233 раз. Подякували: 3254 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:07 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко Напишу про один город, город моего детства. Где я сейчас по семейным обстоятельствам нахожусь, хотя не живу здесь уже 16 лет. Ностальгии ноль, возвращаться не планирую даже в теории, тем не менее. Начали ремонтировать дороги, не латать а с нуля все полосы. Количество мафов утрет нос любому району Киева, не то чтобы это совсем хорошо но МАФ это как минимум одно рабочее место. Новые троллейбусы ездят строго по расписанию и есть возможность отслеживать их по интернету. Троллейбусы с автономным ходом пустили туда куда не хотят ездить маршрутки (частный сектор) часть пути едут на э/тяге, часть на аккумуляторе. Таких маршрутов уже 4 (один едет за 10км от черты города). Вся экономическая жизнь крутится вокруг рынка, если мне что то надо еду сразу туда, очень удобно в радиусе 1-2 км от рынка продается всё что вообще продается в этом городе. Киевский поезд который приезжает в 11 ночи встречают 2 ночных троллейбуса. Очередей нет нигде, пробок тоже. Отдельная тема парковка, возле моего дома порядка 30-40 паркомест а ночует от силы 3 машины. Платные парковки полупустые... Проблема с парковкой только возле рынка. Если не жить в ЧС на окраинах (где мало магазинов и плохо с транспортном) в остальных районах жить вполне комфортно, особенно при наличии авто. Одна всего проблема - нет работы. Каждый крутится как умеет, в основном торгуют. Очень много помещений с надписью аренда. Город называть не буду, если очень нужно напишу в ЛС vitaliian

Повідомлень: 8812 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:47 vitaliian написав: Напишу про один город, город моего детства. Где я сейчас по семейным обстоятельствам нахожусь, хотя не живу здесь уже 16 лет. Ностальгии ноль, возвращаться не планирую даже в теории, тем не менее. Начали ремонтировать дороги, не латать а с нуля все полосы. Количество мафов утрет нос любому району Киева, не то чтобы это совсем хорошо но МАФ это как минимум одно рабочее место. Новые троллейбусы ездят строго по расписанию и есть возможность отслеживать их по интернету. Троллейбусы с автономным ходом пустили туда куда не хотят ездить маршрутки (частный сектор) часть пути едут на э/тяге, часть на аккумуляторе. Таких маршрутов уже 4 (один едет за 10км от черты города). Вся экономическая жизнь крутится вокруг рынка, если мне что то надо еду сразу туда, очень удобно в радиусе 1-2 км от рынка продается всё что вообще продается в этом городе. Киевский поезд который приезжает в 11 ночи встречают 2 ночных троллейбуса. Очередей нет нигде, пробок тоже. Отдельная тема парковка, возле моего дома порядка 30-40 паркомест а ночует от силы 3 машины. Платные парковки полупустые... Проблема с парковкой только возле рынка. Если не жить в ЧС на окраинах (где мало магазинов и плохо с транспортном) в остальных районах жить вполне комфортно, особенно при наличии авто. Одна всего проблема - нет работы. Каждый крутится как умеет, в основном торгуют. Очень много помещений с надписью аренда. Город называть не буду, если очень нужно напишу в ЛС Напишу про один город, город моего детства. Где я сейчас по семейным обстоятельствам нахожусь, хотя не живу здесь уже 16 лет. Ностальгии ноль, возвращаться не планирую даже в теории, тем не менее. Начали ремонтировать дороги, не латать а с нуля все полосы. Количество мафов утрет нос любому району Киева, не то чтобы это совсем хорошо но МАФ это как минимум одно рабочее место. Новые троллейбусы ездят строго по расписанию и есть возможность отслеживать их по интернету. Троллейбусы с автономным ходом пустили туда куда не хотят ездить маршрутки (частный сектор) часть пути едут на э/тяге, часть на аккумуляторе. Таких маршрутов уже 4 (один едет за 10км от черты города). Вся экономическая жизнь крутится вокруг рынка, если мне что то надо еду сразу туда, очень удобно в радиусе 1-2 км от рынка продается всё что вообще продается в этом городе. Киевский поезд который приезжает в 11 ночи встречают 2 ночных троллейбуса. Очередей нет нигде, пробок тоже. Отдельная тема парковка, возле моего дома порядка 30-40 паркомест а ночует от силы 3 машины. Платные парковки полупустые... Проблема с парковкой только возле рынка. Если не жить в ЧС на окраинах (где мало магазинов и плохо с транспортном) в остальных районах жить вполне комфортно, особенно при наличии авто. Одна всего проблема - нет работы. Каждый крутится как умеет, в основном торгуют. Очень много помещений с надписью аренда. Город называть не буду, если очень нужно напишу в ЛС



Скажите vitaliian, а почему так КАТЕГОРИЧНЫ на счёт НЕ ВОЗРАЩЕНИЯ? Ведь судя по всему ВСЁ не так уж плохо на вашей "малой родине". Я знаю не мало людей которые и спустя десятилетия ностальгирующих и мечтающих вернуться в родные места. Даже пару знакомых в возрасте +50, буквально недавно вернулись на совсем в Харьков и Запорожье после 25-30 лет жизни в Израиле. Скажите vitaliian, а почему так КАТЕГОРИЧНЫ на счёт НЕ ВОЗРАЩЕНИЯ? Ведь судя по всему ВСЁ не так уж плохо на вашей "малой родине". Я знаю не мало людей которые и спустя десятилетия ностальгирующих и мечтающих вернуться в родные места. Даже пару знакомых в возрасте +50, буквально недавно вернулись на совсем в Харьков и Запорожье после 25-30 лет жизни в Израиле. roberto dark

Повідомлень: 587 З нами з: 04.06.19 Подякував: 111 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:05 roberto dark у меня бизнес в Ирпене. А на малой родине я не представляю чем мне заниматься, не торговать же? друг детства 20 лет живет в Израиле и сколько он там столько он мечтает вернуться в Украину, причем не в Киев а куда то где поспокойнее. Хз чего ему там нехватает, вроде всё есть. Говорит что сильно другой менталитет у местных до сих пор не может привыкнуть. Общается только с эммигрантами из снг. vitaliian

Повідомлень: 8812 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 02:00 roberto dark написав: vitaliian написав: Напишу про один город, город моего детства. Где я сейчас по семейным обстоятельствам нахожусь, хотя не живу здесь уже 16 лет. Ностальгии ноль, возвращаться не планирую даже в теории, тем не менее. Начали ремонтировать дороги, не латать а с нуля все полосы. Количество мафов утрет нос любому району Киева, не то чтобы это совсем хорошо но МАФ это как минимум одно рабочее место. Новые троллейбусы ездят строго по расписанию и есть возможность отслеживать их по интернету. Троллейбусы с автономным ходом пустили туда куда не хотят ездить маршрутки (частный сектор) часть пути едут на э/тяге, часть на аккумуляторе. Таких маршрутов уже 4 (один едет за 10км от черты города). Вся экономическая жизнь крутится вокруг рынка, если мне что то надо еду сразу туда, очень удобно в радиусе 1-2 км от рынка продается всё что вообще продается в этом городе. Киевский поезд который приезжает в 11 ночи встречают 2 ночных троллейбуса. Очередей нет нигде, пробок тоже. Отдельная тема парковка, возле моего дома порядка 30-40 паркомест а ночует от силы 3 машины. Платные парковки полупустые... Проблема с парковкой только возле рынка. Если не жить в ЧС на окраинах (где мало магазинов и плохо с транспортном) в остальных районах жить вполне комфортно, особенно при наличии авто. Одна всего проблема - нет работы. Каждый крутится как умеет, в основном торгуют. Очень много помещений с надписью аренда. Город называть не буду, если очень нужно напишу в ЛС Напишу про один город, город моего детства. Где я сейчас по семейным обстоятельствам нахожусь, хотя не живу здесь уже 16 лет. Ностальгии ноль, возвращаться не планирую даже в теории, тем не менее. Начали ремонтировать дороги, не латать а с нуля все полосы. Количество мафов утрет нос любому району Киева, не то чтобы это совсем хорошо но МАФ это как минимум одно рабочее место. Новые троллейбусы ездят строго по расписанию и есть возможность отслеживать их по интернету. Троллейбусы с автономным ходом пустили туда куда не хотят ездить маршрутки (частный сектор) часть пути едут на э/тяге, часть на аккумуляторе. Таких маршрутов уже 4 (один едет за 10км от черты города). Вся экономическая жизнь крутится вокруг рынка, если мне что то надо еду сразу туда, очень удобно в радиусе 1-2 км от рынка продается всё что вообще продается в этом городе. Киевский поезд который приезжает в 11 ночи встречают 2 ночных троллейбуса. Очередей нет нигде, пробок тоже. Отдельная тема парковка, возле моего дома порядка 30-40 паркомест а ночует от силы 3 машины. Платные парковки полупустые... Проблема с парковкой только возле рынка. Если не жить в ЧС на окраинах (где мало магазинов и плохо с транспортном) в остальных районах жить вполне комфортно, особенно при наличии авто. Одна всего проблема - нет работы. Каждый крутится как умеет, в основном торгуют. Очень много помещений с надписью аренда. Город называть не буду, если очень нужно напишу в ЛС



Скажите vitaliian, а почему так КАТЕГОРИЧНЫ на счёт НЕ ВОЗРАЩЕНИЯ? Ведь судя по всему ВСЁ не так уж плохо на вашей "малой родине". Я знаю не мало людей которые и спустя десятилетия ностальгирующих и мечтающих вернуться в родные места. Даже пару знакомых в возрасте +50, буквально недавно вернулись на совсем в Харьков и Запорожье после 25-30 лет жизни в Израиле. Скажите vitaliian, а почему так КАТЕГОРИЧНЫ на счёт НЕ ВОЗРАЩЕНИЯ? Ведь судя по всему ВСЁ не так уж плохо на вашей "малой родине". Я знаю не мало людей которые и спустя десятилетия ностальгирующих и мечтающих вернуться в родные места. Даже пару знакомых в возрасте +50, буквально недавно вернулись на совсем в Харьков и Запорожье после 25-30 лет жизни в Израиле.



Возвращение очень (по крайней мере было) характерно для Одессы. Но это, думаю, чисто одесский менталитет - вернуться, попонтоваться перед старыми друзьями/родственниками.

Знаю одну очень пожилую пару, которые 3 раза пытались жить в Штатах. Последний раз даже продали 2к квартиру на Оболони. Но вернулись и купили на оставшиеся 1к на Трое.

Недавно разговаривал с другом, его друзья очень много лет работали в посольстве Украины в одной из стран БВ (имеет общую границу с Израилем). Соскучились по Украине, вернулись, купили дом в Киеве. Через некоторое время "Зачем мы сюда вернулись?" Возвращение очень (по крайней мере было) характерно для Одессы. Но это, думаю, чисто одесский менталитет - вернуться, попонтоваться перед старыми друзьями/родственниками.Знаю одну очень пожилую пару, которые 3 раза пытались жить в Штатах. Последний раз даже продали 2к квартиру на Оболони. Но вернулись и купили на оставшиеся 1к на Трое.Недавно разговаривал с другом, его друзья очень много лет работали в посольстве Украины в одной из стран БВ (имеет общую границу с Израилем). Соскучились по Украине, вернулись, купили дом в Киеве. Через некоторое время "Зачем мы сюда вернулись?" rjkz

Повідомлень: 12245 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6233 раз. Подякували: 3254 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 02:01 vitaliian написав: roberto dark у меня бизнес в Ирпене. А на малой родине я не представляю чем мне заниматься, не торговать же? друг детства 20 лет живет в Израиле и сколько он там столько он мечтает вернуться в Украину, причем не в Киев а куда то где поспокойнее. Хз чего ему там нехватает, вроде всё есть. Говорит что сильно другой менталитет у местных до сих пор не может привыкнуть. Общается только с эммигрантами из снг. у меня бизнес в Ирпене. А на малой родине я не представляю чем мне заниматься, не торговать же? друг детства 20 лет живет в Израиле и сколько он там столько он мечтает вернуться в Украину, причем не в Киев а куда то где поспокойнее. Хз чего ему там нехватает, вроде всё есть. Говорит что сильно другой менталитет у местных до сих пор не может привыкнуть. Общается только с эммигрантами из снг.



Благо из снг там их достаточно, чтобы не иметь дефицита общения. Благо из снг там их достаточно, чтобы не иметь дефицита общения. rjkz

Повідомлень: 12245 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6233 раз. Подякували: 3254 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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