Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Чет 07 жов, 2021 04:09

zerocool написав: rjkz написав:

Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов.

И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных.

Как ни странно, но это характерно для стран постсоветского блока. Где все были равными, но некоторые были ровней, а остальные с завистью мечтали стать партылитой, потом бандитами, потом судьями, прокурорами и пр. А в мире капиталистического неравенства, почему-то все люди равны.

И только либо считает себя субстанцией второго сорта ТАМ, а в Украине строит из себя чуть-ли не полубога. Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов.И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных.Как ни странно, но это характерно для стран постсоветского блока. Где все были равными, но некоторые были ровней, а остальные с завистью мечтали стать партылитой, потом бандитами, потом судьями, прокурорами и пр. А в мире капиталистического неравенства, почему-то все люди равны.И только либо считает себя субстанцией второго сорта ТАМ, а в Украине строит из себя чуть-ли не полубога.



Яка феєрична маячня, ви в NY скільки жили, тобто щоб реально жити а не туристом погуляти? І в якому районі? Яка феєрична маячня, ви в NY скільки жили, тобто щоб реально жити а не туристом погуляти? І в якому районі?

В середньому NY - клоака набагато гірші за Київа, і це при величезних цінах на недвигу і оренду навіть в єбенях. Будь-які чорні нецентральних райони ночами куди небезпечніше Борщагі з Троєю. Багато де до сих пір погано вивозять сміття, запахи-щури, старі будинки що майже розвалюються і взимку там дико холодно і т.д. І зараз ще нормально, років 20-30 тому було набагато гірше, слава Кочу і Джуліані.

Дитячі майданчики на цілий мікрорайон? Взагалі не пригадаю чесно кажучи, можна адресу? Не ну, наприклад центральний парк це дуже круте місце але то скоріше як виняток.

Та й багатоповерхівок для люмпенів в принципі теж вистачає, тільки вони називаються проджекти і паркан треба ставити швидше від них, ніж навпаки.

Нерівність між багатими і бідними в США, +особливо в NY - НАБАГАТО більша, ніж в Києві/Україні. І статистично, і психологічно. У нас просто рівноправний совок в порівнянні.

А ось Європа звичайно так, зовсім інша справа, хоча і вона дуууже різна.

Пост перенесен с ветки про обвал.Периодически, с начала 00-х. Несколько лет наберется за это время.В разных, в том числе в ближнем НДЖ. Не жил, в Стейтен Айленде, Манхеттене и Бронксе. Оставшиеся знаете?А вы в каких, как долго?В среднем - да, но во-первых, я писал про детские площадки, а не про проживающий в НЙ контингент. Понятное дело, что со всего мира пытаются попасть в США (особенно из бедных стран) и НЙ - это ворота в США. И каждый несет часть своей ментальности. И хорошее и плохое. Дело человека селиться в той локации которая ему нравится и дело руководства города создавать в среднем равные условия во всех пяти боро. Если вы не видели площадок - значит не интересовались. Их сложно не видеть, если есть дети. Если вы только по центру Манхеттена прогуливались, то могу понять.Не микрорайон (это у вас откуда?), а блок. Хотите найти, но не знаете где?Открываете гугл мэпс, увеличиваете до достаточной меры и там они обозначены.Как увидите надпись "плейграунд", значит нашли. Нашли что искали, садитесь в самолет Борисполь-ДжиЭфКей, потом на эйртрейн, а дальше кто на чем привык и так до площадки доберетесь.Да,ЦП - это круто, но есть еще масса зеленых зон по всему практически Манхеттену и в остальных боро хватает с головой.Еще раз, я писал изначально про детские площадки.Я не писал, что в НЙ нет того, что вы написали. Население НЙ =1/2 населения Украины. Разное есть. И хорошее и плохое. Вы увидели только плохое? МНе вас жаль.Чувствую таки придется ветку стартовать.