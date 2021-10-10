Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Глобализация дарит нам много

возможностей. Где в мире комфор Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<12 Додано: Нед 10 жов, 2021 09:11 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко roberto dark написав: пару знакомых в возрасте +50, буквально недавно вернулись на совсем в Харьков и Запорожье после 25-30 лет жизни в Израиле. пару знакомых в возрасте +50, буквально недавно вернулись на совсем в Харьков и Запорожье после 25-30 лет жизни в Израиле.

Т.е. в 25-30 летнем возрасте они не смогли ассимилироваться? Вот удивительные люди (хотя если география Харьков и Запорожье - то возможно там ностальгия за СССР, Роиисей итд).



ПС. Довольно много из знакомых уехали в ЕС и США - родили там детей, купили квартиры/дома. Никто возвращатся в эту задницу не хочет. Т.е. в 25-30 летнем возрасте они не смогли ассимилироваться? Вот удивительные люди (хотя если география Харьков и Запорожье - то возможно там ностальгия за СССР, Роиисей итд).ПС. Довольно много из знакомых уехали в ЕС и США - родили там детей, купили квартиры/дома. Никто возвращатся в эту задницу не хочет. BIGor

Повідомлень: 5310 З нами з: 19.09.10 Подякував: 895 раз. Подякували: 1157 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 жов, 2021 17:10 hume написав: Это понятно,что по всему миру. Но вот знакомые отчалиившие лет 7 в штаты столкнулись с серьезной разницей менталитета. Сын, которого вывозили в пятилетнем возрасте, естественно влился в общество, а вот у них очень большие проблемы. Общаются исключительно с нашими, говорят пропасть в менталитете. Хотя, опять же, от людей выехавших в Европу такого не слышал. Чтоб вот так прямо категорично. Поэтому не вижу ничего странного если после выхода на пенсию некоторые сюда выезжают Это понятно,что по всему миру. Но вот знакомые отчалиившие лет 7 в штаты столкнулись с серьезной разницей менталитета. Сын, которого вывозили в пятилетнем возрасте, естественно влился в общество, а вот у них очень большие проблемы. Общаются исключительно с нашими, говорят пропасть в менталитете. Хотя, опять же, от людей выехавших в Европу такого не слышал. Чтоб вот так прямо категорично. Поэтому не вижу ничего странного если после выхода на пенсию некоторые сюда выезжают



Это понятно и не только со стороны менталитета.

Знаю несколько человек примерно 40+ лет, они лет 20-25 назад (то есть в примерно 20 лет) уехали из Киева, абсолютно ассимилировались, получили образование. некоторые на русском говорят, могут читать, но не пишут. И им проще на инглише. Живут не среди "русских" . Но дружат, именно дружат, с русскоязычными, хотя общаются и время проводят и с нерусскоязычными. Чем я был очень в свое время удивлен.

В США вообще не проблема жить в русско/украиноязычной эрии. Очень уж много уехало туда. Помню, в середине 00-х, в наш первый приезд, услышать на Манхеттене русскую речь было редкостью. Как-то случился казус, ехали с женой в поезде метро (трейне) в Манхеттене, напротив сидела пара гОтов, такие колоритные и разговаривали между собой. Мы с женой, не глядя на них в упор, между собой их обсуждали в полной уверенности, что нас не понимают. Тут у девушки звонит мобильный, она отвечает "Да ма, мы скоро будем, в трейне едем".

Не удобно получилось. А в каждый следующий приезд все больше и больше слышишь русскую и украинскую речь. Кроме того, у американцев мода на изучение русского, несколько раз общался с людьми в полной уверенности, что они или в детстве уехали из СССР или их родители. Оказалось нет. Сами с нуля изучили русский и разговаривали с совсем легким акцентом. Один, к примеру, отставной полицейский, всю жизнь прожил в Манхеттене, вторая, медсестра с шведской фамилией.

В конце 10-х вообще куда ни сунешься - везде русскоязычные по всему НЙ, не только в традиционно "русских" раионах.

По поводу "возвращения" - это закономерный вопрос, когда люди уезжают не в возрасте. Вопрос экономический. В США пенсионные выплаты формируются из одного/двух/трех и более источников. Самый базовый - это сошиал секюрити пенсия. Она у всех, кто проработал минимум 10 лет в США, платя налоги. Каждый год, который идет в учет инком должен быть не менее 8 куе (что очень и очень мало, но для "стажа" годится). Надо достичь пенсионного возраста. Размер пенсии назначается по 3 на выбор годам работы. Например, человек приехал в 57 лет, проработал на минималке 7 лет, и 3 года на хорошей зп. Можно в расчет взять эти 3 года. Единственное что 10 лет - это для в принципе получения этой пенсии, она будет с понижающим коэффициентом. Для полноценной надо 22 года налогоплачения. Чем больше стаж налогоплачения и база обложения, тем выше эта пенсия. Как правило, те, кто в возрасте приехал и "заработал" только эту пенсию и думают о возвращении, потому как прожить на это не просто. Но в странах б.СССР жить на эту пенсию очень неплохо. Есть правда варианты, о которых "возвращенцы" не знают. Если размер всех пенсионных выплат менее 860 долларов в месяц, то пенсионер имеет право на социальные программы, о которых другие могут только мечтать.

Помимо Сошиал Секьюрити могут быть 401К ( и его вариации), юнион (профсоюзные) пенсии, банковские пенсионные инвестиции и тд. Это понятно и не только со стороны менталитета.Знаю несколько человек примерно 40+ лет, они лет 20-25 назад (то есть в примерно 20 лет) уехали из Киева, абсолютно ассимилировались, получили образование. некоторые на русском говорят, могут читать, но не пишут. И им проще на инглише. Живут не среди "русских" . Но дружат, именно дружат, с русскоязычными, хотя общаются и время проводят и с нерусскоязычными. Чем я был очень в свое время удивлен.В США вообще не проблема жить в русско/украиноязычной эрии. Очень уж много уехало туда. Помню, в середине 00-х, в наш первый приезд, услышать на Манхеттене русскую речь было редкостью. Как-то случился казус, ехали с женой в поезде метро (трейне) в Манхеттене, напротив сидела пара гОтов, такие колоритные и разговаривали между собой. Мы с женой, не глядя на них в упор, между собой их обсуждали в полной уверенности, что нас не понимают. Тут у девушки звонит мобильный, она отвечает "Да ма, мы скоро будем, в трейне едем".Не удобно получилось. А в каждый следующий приезд все больше и больше слышишь русскую и украинскую речь. Кроме того, у американцев мода на изучение русского, несколько раз общался с людьми в полной уверенности, что они или в детстве уехали из СССР или их родители. Оказалось нет. Сами с нуля изучили русский и разговаривали с совсем легким акцентом. Один, к примеру, отставной полицейский, всю жизнь прожил в Манхеттене, вторая, медсестра с шведской фамилией.В конце 10-х вообще куда ни сунешься - везде русскоязычные по всему НЙ, не только в традиционно "русских" раионах.По поводу "возвращения" - это закономерный вопрос, когда люди уезжают не в возрасте. Вопрос экономический. В США пенсионные выплаты формируются из одного/двух/трех и более источников. Самый базовый - это сошиал секюрити пенсия. Она у всех, кто проработал минимум 10 лет в США, платя налоги. Каждый год, который идет в учет инком должен быть не менее 8 куе (что очень и очень мало, но для "стажа" годится). Надо достичь пенсионного возраста. Размер пенсии назначается по 3 на выбор годам работы. Например, человек приехал в 57 лет, проработал на минималке 7 лет, и 3 года на хорошей зп. Можно в расчет взять эти 3 года. Единственное что 10 лет - это для в принципе получения этой пенсии, она будет с понижающим коэффициентом. Для полноценной надо 22 года налогоплачения. Чем больше стаж налогоплачения и база обложения, тем выше эта пенсия. Как правило, те, кто в возрасте приехал и "заработал" только эту пенсию и думают о возвращении, потому как прожить на это не просто. Но в странах б.СССР жить на эту пенсию очень неплохо. Есть правда варианты, о которых "возвращенцы" не знают. Если размер всех пенсионных выплат менее 860 долларов в месяц, то пенсионер имеет право на социальные программы, о которых другие могут только мечтать.Помимо Сошиал Секьюрити могут быть 401К ( и его вариации), юнион (профсоюзные) пенсии, банковские пенсионные инвестиции и тд. rjkz

Повідомлень: 12250 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6240 раз. Подякували: 3258 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless