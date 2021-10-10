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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:11

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

  roberto dark написав:пару знакомых в возрасте +50, буквально недавно вернулись на совсем в Харьков и Запорожье после 25-30 лет жизни в Израиле.

Т.е. в 25-30 летнем возрасте они не смогли ассимилироваться? Вот удивительные люди (хотя если география Харьков и Запорожье - то возможно там ностальгия за СССР, Роиисей итд).

ПС. Довольно много из знакомых уехали в ЕС и США - родили там детей, купили квартиры/дома. Никто возвращатся в эту задницу не хочет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:10

  hume написав:Это понятно,что по всему миру. Но вот знакомые отчалиившие лет 7 в штаты столкнулись с серьезной разницей менталитета. Сын, которого вывозили в пятилетнем возрасте, естественно влился в общество, а вот у них очень большие проблемы. Общаются исключительно с нашими, говорят пропасть в менталитете. Хотя, опять же, от людей выехавших в Европу такого не слышал. Чтоб вот так прямо категорично. Поэтому не вижу ничего странного если после выхода на пенсию некоторые сюда выезжают


Это понятно и не только со стороны менталитета.
Знаю несколько человек примерно 40+ лет, они лет 20-25 назад (то есть в примерно 20 лет) уехали из Киева, абсолютно ассимилировались, получили образование. некоторые на русском говорят, могут читать, но не пишут. И им проще на инглише. Живут не среди "русских" . Но дружат, именно дружат, с русскоязычными, хотя общаются и время проводят и с нерусскоязычными. Чем я был очень в свое время удивлен.
В США вообще не проблема жить в русско/украиноязычной эрии. Очень уж много уехало туда. Помню, в середине 00-х, в наш первый приезд, услышать на Манхеттене русскую речь было редкостью. Как-то случился казус, ехали с женой в поезде метро (трейне) в Манхеттене, напротив сидела пара гОтов, такие колоритные и разговаривали между собой. Мы с женой, не глядя на них в упор, между собой их обсуждали в полной уверенности, что нас не понимают. Тут у девушки звонит мобильный, она отвечает "Да ма, мы скоро будем, в трейне едем".
Не удобно получилось. А в каждый следующий приезд все больше и больше слышишь русскую и украинскую речь. Кроме того, у американцев мода на изучение русского, несколько раз общался с людьми в полной уверенности, что они или в детстве уехали из СССР или их родители. Оказалось нет. Сами с нуля изучили русский и разговаривали с совсем легким акцентом. Один, к примеру, отставной полицейский, всю жизнь прожил в Манхеттене, вторая, медсестра с шведской фамилией.
В конце 10-х вообще куда ни сунешься - везде русскоязычные по всему НЙ, не только в традиционно "русских" раионах.
По поводу "возвращения" - это закономерный вопрос, когда люди уезжают не в возрасте. Вопрос экономический. В США пенсионные выплаты формируются из одного/двух/трех и более источников. Самый базовый - это сошиал секюрити пенсия. Она у всех, кто проработал минимум 10 лет в США, платя налоги. Каждый год, который идет в учет инком должен быть не менее 8 куе (что очень и очень мало, но для "стажа" годится). Надо достичь пенсионного возраста. Размер пенсии назначается по 3 на выбор годам работы. Например, человек приехал в 57 лет, проработал на минималке 7 лет, и 3 года на хорошей зп. Можно в расчет взять эти 3 года. Единственное что 10 лет - это для в принципе получения этой пенсии, она будет с понижающим коэффициентом. Для полноценной надо 22 года налогоплачения. Чем больше стаж налогоплачения и база обложения, тем выше эта пенсия. Как правило, те, кто в возрасте приехал и "заработал" только эту пенсию и думают о возвращении, потому как прожить на это не просто. Но в странах б.СССР жить на эту пенсию очень неплохо. Есть правда варианты, о которых "возвращенцы" не знают. Если размер всех пенсионных выплат менее 860 долларов в месяц, то пенсионер имеет право на социальные программы, о которых другие могут только мечтать.
Помимо Сошиал Секьюрити могут быть 401К ( и его вариации), юнион (профсоюзные) пенсии, банковские пенсионные инвестиции и тд.
rjkz
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