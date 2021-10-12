Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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hume написав:Это понятно,что по всему миру. Но вот знакомые отчалиившие лет 7 в штаты столкнулись с серьезной разницей менталитета. Сын, которого вывозили в пятилетнем возрасте, естественно влился в общество, а вот у них очень большие проблемы. Общаются исключительно с нашими, говорят пропасть в менталитете. Хотя, опять же, от людей выехавших в Европу такого не слышал. Чтоб вот так прямо категорично. Поэтому не вижу ничего странного если после выхода на пенсию некоторые сюда выезжают
Это понятно и не только со стороны менталитета. Знаю несколько человек примерно 40+ лет, они лет 20-25 назад (то есть в примерно 20 лет) уехали из Киева, абсолютно ассимилировались, получили образование. некоторые на русском говорят, могут читать, но не пишут. И им проще на инглише. Живут не среди "русских" . Но дружат, именно дружат, с русскоязычными, хотя общаются и время проводят и с нерусскоязычными. Чем я был очень в свое время удивлен. В США вообще не проблема жить в русско/украиноязычной эрии. Очень уж много уехало туда. Помню, в середине 00-х, в наш первый приезд, услышать на Манхеттене русскую речь было редкостью. Как-то случился казус, ехали с женой в поезде метро (трейне) в Манхеттене, напротив сидела пара гОтов, такие колоритные и разговаривали между собой. Мы с женой, не глядя на них в упор, между собой их обсуждали в полной уверенности, что нас не понимают. Тут у девушки звонит мобильный, она отвечает "Да ма, мы скоро будем, в трейне едем". Не удобно получилось. А в каждый следующий приезд все больше и больше слышишь русскую и украинскую речь. Кроме того, у американцев мода на изучение русского, несколько раз общался с людьми в полной уверенности, что они или в детстве уехали из СССР или их родители. Оказалось нет. Сами с нуля изучили русский и разговаривали с совсем легким акцентом. Один, к примеру, отставной полицейский, всю жизнь прожил в Манхеттене, вторая, медсестра с шведской фамилией. В конце 10-х вообще куда ни сунешься - везде русскоязычные по всему НЙ, не только в традиционно "русских" раионах. По поводу "возвращения" - это закономерный вопрос, когда люди уезжают не в возрасте. Вопрос экономический. В США пенсионные выплаты формируются из одного/двух/трех и более источников. Самый базовый - это сошиал секюрити пенсия. Она у всех, кто проработал минимум 10 лет в США, платя налоги. Каждый год, который идет в учет инком должен быть не менее 8 куе (что очень и очень мало, но для "стажа" годится). Надо достичь пенсионного возраста. Размер пенсии назначается по 3 на выбор годам работы. Например, человек приехал в 57 лет, проработал на минималке 7 лет, и 3 года на хорошей зп. Можно в расчет взять эти 3 года. Единственное что 10 лет - это для в принципе получения этой пенсии, она будет с понижающим коэффициентом. Для полноценной надо 22 года налогоплачения. Чем больше стаж налогоплачения и база обложения, тем выше эта пенсия. Как правило, те, кто в возрасте приехал и "заработал" только эту пенсию и думают о возвращении, потому как прожить на это не просто. Но в странах б.СССР жить на эту пенсию очень неплохо. Есть правда варианты, о которых "возвращенцы" не знают. Если размер всех пенсионных выплат менее 860 долларов в месяц, то пенсионер имеет право на социальные программы, о которых другие могут только мечтать. Помимо Сошиал Секьюрити могут быть 401К ( и его вариации), юнион (профсоюзные) пенсии, банковские пенсионные инвестиции и тд.
Первый написав: Не бережете себе. О восьмій ранку почали писати.
Попереджали вас, часте вживання крові орендарів до добра не доводить. До речі, скоро локдаун. Скільки місяців плануєте не пити кров у орендарів? Нам необхідно визначитися безплатно віддати залишок квартир (як круто звучить, насправді їх дві), чи вже можна доплачувати щоб тільки забрали.
Про Гугл круто. Т Т буде не по 4 а по 34 кує за квадрат….
Головне не забути вийти боронити КРЖН від рашистських танків, коли настане час, а то ТТ буде не по 34 куе, а просто по 34К фублів
Не знаю. Це до ржкз. Він вважає шо у Києві ціни на квартири як у ньюйорку. Я вважаю що ні.
Я ДОКАЗАЛ, а не вважаю, что в НЙ есть объекты бизнескласса (лакшери?) в 3-х летнем новострое не из овноблока (3-х уровневый паркинг, джим, бассейн. Не буду утверждать про этот комплекс, но обычно для резидентов таких комплексов это все бесплатно. Могу попробовать выяснить.), в хорошей локации, за 7+ (96м2 2 бдрм 2 санузла) за 750 куе)куе/м2 с видом на Атлантический океан с балкона(терассы?) 24 этажа. Цены в Киеве вы знаете не хуже меня. Служба все таки обязывает. Шлачек, да, пока подороже, но уже не сильно. А! А еще начались паник-сейлы инвестиций: https://www.trulia.com/p/ny/bushwick/30 ... 35--221601
6-ти квартирный дом за 949 куе! Даже если там ну совсем низкая цена, я тот район плохо знаю, был рядом в Вильямсбурге (это очень дорогой район), то за 2 бедрум 2 куе в месяц легко. 2х6=12 куе в месяц. 12х12=244 куе в год. 25% годовых как с куста! Только в объяве с зип-кодом ошиблись 11237 правильный, я проверил по гуглстрит - это этот дом. Все верно. И очень примечательна история изменения цены. Обратите внимание как менялась цена. Его просто сбрасывают.
Voistov написав: Как я уже говорил день или два назад, итишники столько не зарабатывают чтобы покупать двушки по 150тыс. Как в небо пальцем тогда попал. Хотя я имел ввиду 150тыс это сданное и уже с ремонтом.
Просто Файна тайн это для многих лучшее что есть на рынке Киева. Честно говоря и мне этот комплекс нравится. Он хорош
Как там, придомовая не пустырь?
Нет. Не пустырь. Совсем не пустырь. По первой я гнал думая, что это фотошоп нарисованный. Но похоже просто приукрашенные отфотошопленные фотографии. А по тому, что я вижу даже не пофотошпленному, не плохо, хорошо. Бледная тень районов Стокгольма, но хотя бы тень. Там бы я хотел жить. Конечно же при случае нужно там побывать заценить. Фото и описание это одно, самому посмотреть - другое.[/quote]
Так почему не поехать в Стокгольм? К чему эта резиновая кукла на Нивках?[/quote]
Сильно старый я учить стокгольмский язык. Да и дорого там, даже дороже файнатауна.[/quote]
1. "Нет ничего невозможного для человека...с интеллектом" (с) Я это серьезно. 2. Если в Стокгольме жить, то и доходы я так понимаю будут стокнольмские.
rjkz Как живут в Стокгольме коренные и упитанные мы с вами помним из фильма "Интердевочка". Всё в кредит и хер шубу норковую купишь - на пожрать нихрена не останется Надеюсь вам родители тогда в 14 рупь на билет давали?