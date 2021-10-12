Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Нед 10 жов, 2021 17:10

hume написав: Это понятно,что по всему миру. Но вот знакомые отчалиившие лет 7 в штаты столкнулись с серьезной разницей менталитета. Сын, которого вывозили в пятилетнем возрасте, естественно влился в общество, а вот у них очень большие проблемы. Общаются исключительно с нашими, говорят пропасть в менталитете. Хотя, опять же, от людей выехавших в Европу такого не слышал. Чтоб вот так прямо категорично. Поэтому не вижу ничего странного если после выхода на пенсию некоторые сюда выезжают Это понятно,что по всему миру. Но вот знакомые отчалиившие лет 7 в штаты столкнулись с серьезной разницей менталитета. Сын, которого вывозили в пятилетнем возрасте, естественно влился в общество, а вот у них очень большие проблемы. Общаются исключительно с нашими, говорят пропасть в менталитете. Хотя, опять же, от людей выехавших в Европу такого не слышал. Чтоб вот так прямо категорично. Поэтому не вижу ничего странного если после выхода на пенсию некоторые сюда выезжают

Это понятно и не только со стороны менталитета.Знаю несколько человек примерно 40+ лет, они лет 20-25 назад (то есть в примерно 20 лет) уехали из Киева, абсолютно ассимилировались, получили образование. некоторые на русском говорят, могут читать, но не пишут. И им проще на инглише. Живут не среди "русских" . Но дружат, именно дружат, с русскоязычными, хотя общаются и время проводят и с нерусскоязычными. Чем я был очень в свое время удивлен.В США вообще не проблема жить в русско/украиноязычной эрии. Очень уж много уехало туда. Помню, в середине 00-х, в наш первый приезд, услышать на Манхеттене русскую речь было редкостью. Как-то случился казус, ехали с женой в поезде метро (трейне) в Манхеттене, напротив сидела пара гОтов, такие колоритные и разговаривали между собой. Мы с женой, не глядя на них в упор, между собой их обсуждали в полной уверенности, что нас не понимают. Тут у девушки звонит мобильный, она отвечает "Да ма, мы скоро будем, в трейне едем".Не удобно получилось. А в каждый следующий приезд все больше и больше слышишь русскую и украинскую речь. Кроме того, у американцев мода на изучение русского, несколько раз общался с людьми в полной уверенности, что они или в детстве уехали из СССР или их родители. Оказалось нет. Сами с нуля изучили русский и разговаривали с совсем легким акцентом. Один, к примеру, отставной полицейский, всю жизнь прожил в Манхеттене, вторая, медсестра с шведской фамилией.В конце 10-х вообще куда ни сунешься - везде русскоязычные по всему НЙ, не только в традиционно "русских" раионах.По поводу "возвращения" - это закономерный вопрос, когда люди уезжают не в возрасте. Вопрос экономический. В США пенсионные выплаты формируются из одного/двух/трех и более источников. Самый базовый - это сошиал секюрити пенсия. Она у всех, кто проработал минимум 10 лет в США, платя налоги. Каждый год, который идет в учет инком должен быть не менее 8 куе (что очень и очень мало, но для "стажа" годится). Надо достичь пенсионного возраста. Размер пенсии назначается по 3 на выбор годам работы. Например, человек приехал в 57 лет, проработал на минималке 7 лет, и 3 года на хорошей зп. Можно в расчет взять эти 3 года. Единственное что 10 лет - это для в принципе получения этой пенсии, она будет с понижающим коэффициентом. Для полноценной надо 22 года налогоплачения. Чем больше стаж налогоплачения и база обложения, тем выше эта пенсия. Как правило, те, кто в возрасте приехал и "заработал" только эту пенсию и думают о возвращении, потому как прожить на это не просто. Но в странах б.СССР жить на эту пенсию очень неплохо. Есть правда варианты, о которых "возвращенцы" не знают. Если размер всех пенсионных выплат менее 860 долларов в месяц, то пенсионер имеет право на социальные программы, о которых другие могут только мечтать.Помимо Сошиал Секьюрити могут быть 401К ( и его вариации), юнион (профсоюзные) пенсии, банковские пенсионные инвестиции и тд.