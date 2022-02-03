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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 14:54

BIGor хз но пост за сегодня.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 18:40

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Он как- раз скрывает, что на % у турецких застройщиков, плюс очень сильно привирает про ( не)возможность зарабатывать на турецкой недвиге, про размер стоимости услуг турецких УК/( это то, на чем лично я его ловила), загоняя людей, которые купят " на последние". Поэтому, для себя решила больше туда не ходить, дабы не создавать этому типу " посещаемость", к чему и вас призываю.

Киевские продажники-риелторы против рекламы турецкой недвиги, удивительно? Если на КРЖН все продается как горячие пирожки и рост ежегодно на 30% в долларах - чего боитесь конкуренции?

Это вы сам с собой разговариваете? что продаете?
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:01

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Он как- раз скрывает, что на % у турецких застройщиков, плюс очень сильно привирает про ( не)возможность зарабатывать на турецкой недвиге, про размер стоимости услуг турецких УК/( это то, на чем лично я его ловила), загоняя людей, которые купят " на последние". Поэтому, для себя решила больше туда не ходить, дабы не создавать этому типу " посещаемость", к чему и вас призываю.

Киевские продажники-риелторы против рекламы турецкой недвиги, удивительно? Если на КРЖН все продается как горячие пирожки и рост ежегодно на 30% в долларах - чего боитесь конкуренции?

Это вы сам с собой разговариваете? что продаете?

Это вы парите киевский бетон, я ничего не продаю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:02

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

Если честно, на все ветки о зарубежной недвижимости лезут и гадят.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:16

  BIGor написав:Если честно, на все ветки о зарубежной недвижимости лезут и гадят.

BIGor Акурт как большой мешок детской горчичной субстанции, с ним не согласишься и полилось из всех дыр из него, потом 25 раз подправит )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:27

  stm написав:
  BIGor написав:Если честно, на все ветки о зарубежной недвижимости лезут и гадят.

BIGor Акурт как большой мешок детской горчичной субстанции, с ним не согласишься и полилось из всех дыр из него, потом 25 раз подправит )))

Видимо, это и есть один из пяти/ шести учеток Акурта. Реально, просто гадит, вместо аргументированно общаться. Ещё чуть- чуть, и будут сами писать и сами себя читать😀😀😀
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:33

Вечер перестает быть томным. Может даже франт заглянет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:59

  Wisznia2021 написав:
  stm написав:
  BIGor написав:Если честно, на все ветки о зарубежной недвижимости лезут и гадят.

BIGor Акурт как большой мешок детской горчичной субстанции, с ним не согласишься и полилось из всех дыр из него, потом 25 раз подправит )))

Видимо, это и есть один из пяти/ шести учеток Акурта. Реально, просто гадит, вместо аргументированно общаться. Ещё чуть- чуть, и будут сами писать и сами себя читать😀😀😀

Ты учетка Акурта?
BIGor
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  #<1234
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