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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 лют, 2022 14:54
BIGor хз но пост за сегодня.
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vitaliian
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Додано: Чет 03 лют, 2022 18:40
BIGor написав: Wisznia2021 написав:
Он как- раз скрывает, что на % у турецких застройщиков, плюс очень сильно привирает про ( не)возможность зарабатывать на турецкой недвиге, про размер стоимости услуг турецких УК/( это то, на чем лично я его ловила), загоняя людей, которые купят " на последние". Поэтому, для себя решила больше туда не ходить, дабы не создавать этому типу " посещаемость", к чему и вас призываю.
Киевские продажники-риелторы против рекламы турецкой недвиги, удивительно? Если на КРЖН все продается как горячие пирожки и рост ежегодно на 30% в долларах - чего боитесь конкуренции?
Это вы сам с собой разговариваете? что продаете?
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Wisznia2021
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Додано: Чет 03 лют, 2022 19:01
Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав:
Он как- раз скрывает, что на % у турецких застройщиков, плюс очень сильно привирает про ( не)возможность зарабатывать на турецкой недвиге, про размер стоимости услуг турецких УК/( это то, на чем лично я его ловила), загоняя людей, которые купят " на последние". Поэтому, для себя решила больше туда не ходить, дабы не создавать этому типу " посещаемость", к чему и вас призываю.
Киевские продажники-риелторы против рекламы турецкой недвиги, удивительно? Если на КРЖН все продается как горячие пирожки и рост ежегодно на 30% в долларах - чего боитесь конкуренции?
Это вы сам с собой разговариваете? что продаете?
Это вы парите киевский бетон, я ничего не продаю.
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BIGor
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Додано: Чет 03 лют, 2022 19:02
Если честно, на все ветки о зарубежной недвижимости лезут и гадят.
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BIGor
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Додано: Чет 03 лют, 2022 19:16
BIGor написав:
Если честно, на все ветки о зарубежной недвижимости лезут и гадят.
BIGor Акурт как большой мешок детской горчичной субстанции, с ним не согласишься и полилось из всех дыр из него, потом 25 раз подправит )))
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stm
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Додано: Чет 03 лют, 2022 21:27
stm написав: BIGor написав:
Если честно, на все ветки о зарубежной недвижимости лезут и гадят.
BIGor Акурт как большой мешок детской горчичной субстанции, с ним не согласишься и полилось из всех дыр из него, потом 25 раз подправит )))
Видимо, это и есть один из пяти/ шести учеток Акурта. Реально, просто гадит, вместо аргументированно общаться. Ещё чуть- чуть, и будут сами писать и сами себя читать😀😀😀
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Wisznia2021
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Додано: Чет 03 лют, 2022 21:33
Вечер перестает быть томным. Может даже франт заглянет.
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vitaliian
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Додано: Чет 03 лют, 2022 21:59
Wisznia2021 написав: stm написав: BIGor написав:
Если честно, на все ветки о зарубежной недвижимости лезут и гадят.
BIGor Акурт как большой мешок детской горчичной субстанции, с ним не согласишься и полилось из всех дыр из него, потом 25 раз подправит )))
Видимо, это и есть один из пяти/ шести учеток Акурта. Реально, просто гадит, вместо аргументированно общаться. Ещё чуть- чуть, и будут сами писать и сами себя читать😀😀😀
Ты учетка Акурта?
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BIGor
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