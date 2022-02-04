Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1234 Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:24 vitaliian написав: Буду и я оживлять ветку по мере возможности

Буду и я оживлять ветку по мере возможности



Много где нет ЦО и, глядя на украинские реалии, это не выглядит так уж плохо.

По крайней мере, люди имеют выбор - как и чем греться.

И греться-ли вообще. Много где нет ЦО и, глядя на украинские реалии, это не выглядит так уж плохо.По крайней мере, люди имеют выбор - как и чем греться.И греться-ли вообще. rjkz

Повідомлень: 12743 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6600 раз. Подякували: 3652 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:27 rjkz жаль нельзя вместо газа с Ямала гнать по трубам теплый воздух с Африки, думаю он дешевле. vitaliian

Повідомлень: 10729 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1869 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:33 vitaliian написав: rjkz жаль нельзя вместо газа с Ямала гнать по трубам теплый воздух с Африки, думаю он дешевле. жаль нельзя вместо газа с Ямала гнать по трубам теплый воздух с Африки, думаю он дешевле.



Украина может обеспечить себя газом собственной добычи с себестоимостью до 100 баксов.

Вы можете выбрать себе место на земном шаре где Вам комфортно.

Почему Украина закупает газ за рубежом?

И

Почему большинство людей предпочитают жить там где родились, всю жизнь?

Это уже вопросы из разряда "почему не?" Украина может обеспечить себя газом собственной добычи с себестоимостью до 100 баксов.Вы можете выбрать себе место на земном шаре где Вам комфортно.Почему Украина закупает газ за рубежом?Почему большинство людей предпочитают жить там где родились, всю жизнь?Это уже вопросы из разряда "почему не?" rjkz

Повідомлень: 12743 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6600 раз. Подякували: 3652 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:15 rjkz написав: Много где нет ЦО и, глядя на украинские реалии, это не выглядит так уж плохо.

По крайней мере, люди имеют выбор - как и чем греться.

И греться-ли вообще. Много где нет ЦО и, глядя на украинские реалии, это не выглядит так уж плохо.По крайней мере, люди имеют выбор - как и чем греться.И греться-ли вообще.

Ну да, греться-ли, когда "за бортом" +10?, и греться-ли, когда "за бортом" -10?. Ну да, греться-ли, когда "за бортом" +10?, и греться-ли, когда "за бортом" -10?. Gastarbaiter Повідомлень: 2092 З нами з: 26.02.18 Подякував: 601 раз. Подякували: 321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 02:01 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Много где нет ЦО и, глядя на украинские реалии, это не выглядит так уж плохо.

По крайней мере, люди имеют выбор - как и чем греться.

И греться-ли вообще. Много где нет ЦО и, глядя на украинские реалии, это не выглядит так уж плохо.По крайней мере, люди имеют выбор - как и чем греться.И греться-ли вообще.

Ну да, греться-ли, когда "за бортом" +10?, и греться-ли, когда "за бортом" -10?. Ну да, греться-ли, когда "за бортом" +10?, и греться-ли, когда "за бортом" -10?.



Вы не поняли.

К примеру в США нет ЦО.

В каждом частном или многоквартирном доме свое отопление.

1. Ойлом (типа мазута. это старые системы, но они еше есть. имеется танк, в который при заказе привозят и заливают ойл) и бойлер в котором это сгорает, нагревая воду, которая дает пар и потом догревая пар)

и/или

2.Газом - все почти тоже самое, только вместо ойла сжигсют газ.

и/или

3. Электрикой.



Порой эти виды комбинируются.



Теперь насчет того, чтобы не греться.

Есть люди, которые просто на зиму уезжают в теплые щтаты. И не греют помещение, в котором не живут. Вы не поняли.К примеру в США нет ЦО.В каждом частном или многоквартирном доме свое отопление.1. Ойлом (типа мазута. это старые системы, но они еше есть. имеется танк, в который при заказе привозят и заливают ойл) и бойлер в котором это сгорает, нагревая воду, которая дает пар и потом догревая пар)и/или2.Газом - все почти тоже самое, только вместо ойла сжигсют газ.и/или3. Электрикой.Порой эти виды комбинируются.Теперь насчет того, чтобы не греться.Есть люди, которые просто на зиму уезжают в теплые щтаты. И не греют помещение, в котором не живут. rjkz

Повідомлень: 12743 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6600 раз. Подякували: 3652 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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