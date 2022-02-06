Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Много где нет ЦО и, глядя на украинские реалии, это не выглядит так уж плохо.
По крайней мере, люди имеют выбор - как и чем греться.
И греться-ли вообще.
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:24
Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:27
rjkz жаль нельзя вместо газа с Ямала гнать по трубам теплый воздух с Африки, думаю он дешевле.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:33
Украина может обеспечить себя газом собственной добычи с себестоимостью до 100 баксов.
Вы можете выбрать себе место на земном шаре где Вам комфортно.
Почему Украина закупает газ за рубежом?
И
Почему большинство людей предпочитают жить там где родились, всю жизнь?
Это уже вопросы из разряда "почему не?"
Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:15
Додано: Суб 05 лют, 2022 02:01
Вы не поняли.
К примеру в США нет ЦО.
В каждом частном или многоквартирном доме свое отопление.
1. Ойлом (типа мазута. это старые системы, но они еше есть. имеется танк, в который при заказе привозят и заливают ойл) и бойлер в котором это сгорает, нагревая воду, которая дает пар и потом догревая пар)
и/или
2.Газом - все почти тоже самое, только вместо ойла сжигсют газ.
и/или
3. Электрикой.
Порой эти виды комбинируются.
Теперь насчет того, чтобы не греться.
Есть люди, которые просто на зиму уезжают в теплые щтаты. И не греют помещение, в котором не живут.
Додано: Суб 05 лют, 2022 07:44
Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко
Додано: Суб 05 лют, 2022 08:24
Не в данном случае.
В США в многоквартирных домах обычно отопление входит в мейнтаненс - греешься-негреешься все равно оно платится гамбузом вместе с кучей всего остального.
Так поступают владельцы частных домов.
Это во-первых.
А во-вторых, есть такая штука - фунгицид называется, она применяется в разных совершенно отраслях как противогрибковое средство.
В частности в стройматериалы.
Но где-то чуть меньше, где-то забыли, где-то вообще не идет.
Я его (он есть в свободной продаже) добавлял во все материалы в мокрых/влажных зонах, в краску и тд. Грибка нигде и никогда.
В США-же вообще любят все обрабатывать всем от всего - и антипирены (чтобы не горело) и фунгициды и средство от термитов и от гниения и тд.
Додано: Пон 07 лют, 2022 07:24
Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко
небольшая экскурсия
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