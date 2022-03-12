Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Нед 13 бер, 2022 00:04

Подрзреваю, что тема ветки стала актуальной для миллионов граждан Украины.

Разве что название можно скорректировать.

Типа:

"Варианты для беженцев из Украины"

Сразу могу накидать несколько историй.

Одни друзья выехали сначала во Францию, но потом перебрались в Германию.

Другие знакомые сразу в Германию поехали.

Еще одни через Молдову, Румынию и Венгрию пытаются попасть в Словакию.

Еще одни выехали в Молдову и там за 2 дня оформили репатриацию в Израиль и получили паспорт Израиля. Не знаю какие правила действовали раньше, но сейчас им сказали, что если были евреи до третьего колена, то они признают право на репатриацию.

Слышал что в Польше и Чехии США откроют пункты для предоставления статуса беженца в США. По крайней мере, в погранично-таможенной службе США на это набирают добровольцев.

Ситуация сложная.

Я-бы советовал тем, кто пытается выехать или выехал из Украины, в первую очередь ответь себе на вопрос - этто пересидеть войну или с концами.

От этого зависит выбор страны.