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Глобализация дарит нам много
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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 12:37

  rjkz написав:Подрзреваю, что тема ветки стала актуальной для миллионов граждан Украины.
Разве что название можно скорректировать.
Типа:
"Варианты для беженцев из Украины"
Сразу могу накидать несколько историй.
Одни друзья выехали сначала во Францию, но потом перебрались в Германию.
Другие знакомые сразу в Германию поехали.
Еще одни через Молдову, Румынию и Венгрию пытаются попасть в Словакию.
Еще одни выехали в Молдову и там за 2 дня оформили репатриацию в Израиль и получили паспорт Израиля. Не знаю какие правила действовали раньше, но сейчас им сказали, что если были евреи до третьего колена, то они признают право на репатриацию.
Слышал что в Польше и Чехии США откроют пункты для предоставления статуса беженца в США. По крайней мере, в погранично-таможенной службе США на это набирают добровольцев.
Ситуация сложная.
Я-бы советовал тем, кто пытается выехать или выехал из Украины, в первую очередь ответь себе на вопрос - этто пересидеть войну или с концами.
От этого зависит выбор страны.

Вы можете здесь накидать варианты для этих двух случаев?( пересидеть и с концами). Спасибо
mann
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