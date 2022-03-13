Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

mann написав: rjkz написав:
Подрзреваю, что тема ветки стала актуальной для миллионов граждан Украины.
Разве что название можно скорректировать.
Типа:"Варианты для беженцев из Украины"
Сразу могу накидать несколько историй.
Одни друзья выехали сначала во Францию, но потом перебрались в Германию.
Другие знакомые сразу в Германию поехали.
Еще одни через Молдову, Румынию и Венгрию пытаются попасть в Словакию.
Еще одни выехали в Молдову и там за 2 дня оформили репатриацию в Израиль и получили паспорт Израиля. Не знаю какие правила действовали раньше, но сейчас им сказали, что если были евреи до третьего колена, то они признают право на репатриацию.
Слышал что в Польше и Чехии США откроют пункты для предоставления статуса беженца в США. По крайней мере, в погранично-таможенной службе США на это набирают добровольцев.
Ситуация сложная.
Я-бы советовал тем, кто пытается выехать или выехал из Украины, в первую очередь ответь себе на вопрос - этто пересидеть войну или с концами.
От этого зависит выбор страны.
Вы можете здесь накидать варианты для этих двух случаев?( пересидеть и с концами). Спасибо
Для "пересидеть" зависит от возможностей
-если есть достаточный запас финансов, то некоторые едут в курортные локации - начиная от Болгарии, Хорватии, Турции и выше.
-если ленег нет, то пытаться жить или в локациях с невысокой стоимостью проживания (типа сел или маленьких городков Восточной Европы) или полагаясь на благотворительность окружающих.
Для "с концами", то тоже зависит от размера финансового ресурса, но это уже более сложный выбор.
Если финансовый ресурс не безграничен, то следует руководствоваться прежде всего перспективами поиска работы.
Для этого целесообразно выбирать индустриальные страны и крупные города.
То есть, как мне видится, такие страны как Болгария, Хорватия, Словакия - не подходят. Польша переполнена.
Не знаю какой наплыв в Чехии, но потенциально это хороший вариант. Промыщленно развитая страна, довольно распространен русский/украинский языки, да и чешский не очень сложен.
Да, фактор языка немаловажен.
Слышал, что во Франции собирались упростить процедуру разрешения на работу для беженцев из Украины.
Ну а так, для Европы - Британия, Германия.
Традиционные для эмигрантских стремлений -США и Канада, но туда еще надо попасть. В смысле, купить билет на самолет - недостаточно.