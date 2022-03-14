Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Глобализация дарит нам много

возможностей. Где в мире комфор Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<12345 Додано: Нед 13 бер, 2022 12:37 rjkz написав: Подрзреваю, что тема ветки стала актуальной для миллионов граждан Украины.

Разве что название можно скорректировать.

Типа:

"Варианты для беженцев из Украины"

Сразу могу накидать несколько историй.

Одни друзья выехали сначала во Францию, но потом перебрались в Германию.

Другие знакомые сразу в Германию поехали.

Еще одни через Молдову, Румынию и Венгрию пытаются попасть в Словакию.

Еще одни выехали в Молдову и там за 2 дня оформили репатриацию в Израиль и получили паспорт Израиля. Не знаю какие правила действовали раньше, но сейчас им сказали, что если были евреи до третьего колена, то они признают право на репатриацию.

Слышал что в Польше и Чехии США откроют пункты для предоставления статуса беженца в США. По крайней мере, в погранично-таможенной службе США на это набирают добровольцев.

Ситуация сложная.

Я-бы советовал тем, кто пытается выехать или выехал из Украины, в первую очередь ответь себе на вопрос - этто пересидеть войну или с концами.

От этого зависит выбор страны. Подрзреваю, что тема ветки стала актуальной для миллионов граждан Украины.Разве что название можно скорректировать.Типа:Сразу могу накидать несколько историй.Одни друзья выехали сначала во Францию, но потом перебрались в Германию.Другие знакомые сразу в Германию поехали.Еще одни через Молдову, Румынию и Венгрию пытаются попасть в Словакию.Еще одни выехали в Молдову и там за 2 дня оформили репатриацию в Израиль и получили паспорт Израиля. Не знаю какие правила действовали раньше, но сейчас им сказали, что если были евреи до третьего колена, то они признают право на репатриацию.Слышал что в Польше и Чехии США откроют пункты для предоставления статуса беженца в США. По крайней мере, в погранично-таможенной службе США на это набирают добровольцев.Ситуация сложная.Я-бы советовал тем, кто пытается выехать или выехал из Украины, в первую очередь ответь себе на вопрос - этто пересидеть войну или с концами.От этого зависит выбор страны.

Вы можете здесь накидать варианты для этих двух случаев?( пересидеть и с концами). Спасибо Вы можете здесь накидать варианты для этих двух случаев?( пересидеть и с концами). Спасибо mann

Повідомлень: 20 З нами з: 07.04.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 бер, 2022 17:26 mann написав: rjkz написав: Подрзреваю, что тема ветки стала актуальной для миллионов граждан Украины.

Разве что название можно скорректировать.

Типа:

"Варианты для беженцев из Украины"

Сразу могу накидать несколько историй.

Одни друзья выехали сначала во Францию, но потом перебрались в Германию.

Другие знакомые сразу в Германию поехали.

Еще одни через Молдову, Румынию и Венгрию пытаются попасть в Словакию.

Еще одни выехали в Молдову и там за 2 дня оформили репатриацию в Израиль и получили паспорт Израиля. Не знаю какие правила действовали раньше, но сейчас им сказали, что если были евреи до третьего колена, то они признают право на репатриацию.

Слышал что в Польше и Чехии США откроют пункты для предоставления статуса беженца в США. По крайней мере, в погранично-таможенной службе США на это набирают добровольцев.

Ситуация сложная.

Я-бы советовал тем, кто пытается выехать или выехал из Украины, в первую очередь ответь себе на вопрос - этто пересидеть войну или с концами.

От этого зависит выбор страны. Подрзреваю, что тема ветки стала актуальной для миллионов граждан Украины.Разве что название можно скорректировать.Типа:Сразу могу накидать несколько историй.Одни друзья выехали сначала во Францию, но потом перебрались в Германию.Другие знакомые сразу в Германию поехали.Еще одни через Молдову, Румынию и Венгрию пытаются попасть в Словакию.Еще одни выехали в Молдову и там за 2 дня оформили репатриацию в Израиль и получили паспорт Израиля. Не знаю какие правила действовали раньше, но сейчас им сказали, что если были евреи до третьего колена, то они признают право на репатриацию.Слышал что в Польше и Чехии США откроют пункты для предоставления статуса беженца в США. По крайней мере, в погранично-таможенной службе США на это набирают добровольцев.Ситуация сложная.Я-бы советовал тем, кто пытается выехать или выехал из Украины, в первую очередь ответь себе на вопрос - этто пересидеть войну или с концами.От этого зависит выбор страны.

Вы можете здесь накидать варианты для этих двух случаев?( пересидеть и с концами). Спасибо Вы можете здесь накидать варианты для этих двух случаев?( пересидеть и с концами). Спасибо



Для "пересидеть" зависит от возможностей

-если есть достаточный запас финансов, то некоторые едут в курортные локации - начиная от Болгарии, Хорватии, Турции и выше.

-если ленег нет, то пытаться жить или в локациях с невысокой стоимостью проживания (типа сел или маленьких городков Восточной Европы) или полагаясь на благотворительность окружающих.

Для "с концами", то тоже зависит от размера финансового ресурса, но это уже более сложный выбор.

Если финансовый ресурс не безграничен, то следует руководствоваться прежде всего перспективами поиска работы.

Для этого целесообразно выбирать индустриальные страны и крупные города.

То есть, как мне видится, такие страны как Болгария, Хорватия, Словакия - не подходят. Польша переполнена.

Не знаю какой наплыв в Чехии, но потенциально это хороший вариант. Промыщленно развитая страна, довольно распространен русский/украинский языки, да и чешский не очень сложен.

Да, фактор языка немаловажен.

Слышал, что во Франции собирались упростить процедуру разрешения на работу для беженцев из Украины.

Ну а так, для Европы - Британия, Германия.

Традиционные для эмигрантских стремлений -США и Канада, но туда еще надо попасть. В смысле, купить билет на самолет - недостаточно. Для "пересидеть" зависит от возможностей-если есть достаточный запас финансов, то некоторые едут в курортные локации - начиная от Болгарии, Хорватии, Турции и выше.-если ленег нет, то пытаться жить или в локациях с невысокой стоимостью проживания (типа сел или маленьких городков Восточной Европы) или полагаясь на благотворительность окружающих.Для "с концами", то тоже зависит от размера финансового ресурса, но это уже более сложный выбор.Если финансовый ресурс не безграничен, то следует руководствоваться прежде всего перспективами поиска работы.Для этого целесообразно выбирать индустриальные страны и крупные города.То есть, как мне видится, такие страны как Болгария, Хорватия, Словакия - не подходят. Польша переполнена.Не знаю какой наплыв в Чехии, но потенциально это хороший вариант. Промыщленно развитая страна, довольно распространен русский/украинский языки, да и чешский не очень сложен.Да, фактор языка немаловажен.Слышал, что во Франции собирались упростить процедуру разрешения на работу для беженцев из Украины.Ну а так, для Европы - Британия, Германия.Традиционные для эмигрантских стремлений -США и Канада, но туда еще надо попасть. В смысле, купить билет на самолет - недостаточно. rjkz

Повідомлень: 12860 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6709 раз. Подякували: 3703 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 бер, 2022 17:53 rjkz я понимаю,что в разных странах разные правила,законы-но если примерно,обобщить-

получив статус беженца,какие права я(семья) будут иметь с таким статусом? Слышал,что со статусом беженец,нельзя вернуться в Украину. Получив беженца,ты всю жизнь будешь им или статусы можно менять? Может быть есть какой-то статус,который позволяет по упрощенной схеме влиться в общество,работать,школа и т.д. и если закончится этот кошмар в Украине,вернуться домой? Спасибо Вам за информацию mann

Повідомлень: 20 З нами з: 07.04.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 бер, 2022 20:13 mann написав: rjkz я понимаю,что в разных странах разные правила,законы-но если примерно,обобщить-

получив статус беженца,какие права я(семья) будут иметь с таким статусом? Слышал,что со статусом беженец,нельзя вернуться в Украину. Получив беженца,ты всю жизнь будешь им или статусы можно менять? Может быть есть какой-то статус,который позволяет по упрощенной схеме влиться в общество,работать,школа и т.д. и если закончится этот кошмар в Украине,вернуться домой? Спасибо Вам за информацию я понимаю,что в разных странах разные правила,законы-но если примерно,обобщить-получив статус беженца,какие права я(семья) будут иметь с таким статусом? Слышал,что со статусом беженец,нельзя вернуться в Украину. Получив беженца,ты всю жизнь будешь им или статусы можно менять? Может быть есть какой-то статус,который позволяет по упрощенной схеме влиться в общество,работать,школа и т.д. и если закончится этот кошмар в Украине,вернуться домой? Спасибо Вам за информацию



Насколько я понимаю из того, что сейчас происходит, сейчас внедряется временный статус беженца. Это, надо полагать, на время войны.

В традиционном смысле, статус беженца дает возможность начальной легализации.

Со статусом беженца нельзя возвращаться в страну исхода в том смысле, что вернуться в страну, давшей убежище уже нельзя будет. Мало того, дальнейшая легализация по статусу беженца подразумевает выдачу документ постоянного резидента. В нем, в той или иной форме может быть указано основание для выдачи, что будет иметь влияние на возможность посещать страну исхода. Об этом нюансе очень часто не знают ни адвокаты ни все работники паспортного контроля.

Поэтому многие люди, получившие документ постоянного резидента на основании беженского статуса или политубежища путешествуют в страну исхода и возвращаются, но это может закончиться печально в один момент.

Как правило, статус беженца подразумевает некоторую помощь со стороны принимающего государства на протяжении некоторого периода времени - это может быть медицинская страховка, минимально достаточная сумма на питание, юридическое сопровождение в оформлении необходимых документов.

Самое главное - право на проживание и право на работу.

Также, существуют различные гуманитарные организации, которые всячески содействуют беженцам в решении их проблем от поиска жилья (как правило это самое тяжелое и далеко не все за это берутся) до поиска работы (это нельзя назвать поиском работы в прямом значении этого слова, как правило, на такие организации распределяют вакансии на которые не идут местные - тяжелая работа на минимально разрещенную зарплату.)

Допускаю, что в зависимости от страны, реалии могут разниться. Насколько я понимаю из того, что сейчас происходит, сейчас внедряется временный статус беженца. Это, надо полагать, на время войны.В традиционном смысле, статус беженца дает возможность начальной легализации.Со статусом беженца нельзя возвращаться в страну исхода в том смысле, что вернуться в страну, давшей убежище уже нельзя будет. Мало того, дальнейшая легализация по статусу беженца подразумевает выдачу документ постоянного резидента. В нем, в той или иной форме может быть указано основание для выдачи, что будет иметь влияние на возможность посещать страну исхода. Об этом нюансе очень часто не знают ни адвокаты ни все работники паспортного контроля.Поэтому многие люди, получившие документ постоянного резидента на основании беженского статуса или политубежища путешествуют в страну исхода и возвращаются, но это может закончиться печально в один момент.Как правило, статус беженца подразумевает некоторую помощь со стороны принимающего государства на протяжении некоторого периода времени - это может быть медицинская страховка, минимально достаточная сумма на питание, юридическое сопровождение в оформлении необходимых документов.Самое главное - право на проживание и право на работу.Также, существуют различные гуманитарные организации, которые всячески содействуют беженцам в решении их проблем от поиска жилья (как правило это самое тяжелое и далеко не все за это берутся) до поиска работы (это нельзя назвать поиском работы в прямом значении этого слова, как правило, на такие организации распределяют вакансии на которые не идут местные - тяжелая работа на минимально разрещенную зарплату.)Допускаю, что в зависимости от страны, реалии могут разниться. rjkz

Повідомлень: 12860 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6709 раз. Подякували: 3703 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 бер, 2022 08:33 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко mann написав: получив статус беженца,какие права я(семья) будут иметь с таким статусом? Слышал,что со статусом беженец,нельзя вернуться в Украину. Получив беженца,ты всю жизнь будешь им или статусы можно менять? Может быть есть какой-то статус,который позволяет по упрощенной схеме влиться в общество,работать,школа и т.д. и если закончится этот кошмар в Украине,вернуться домой? Спасибо Вам за информацию получив статус беженца,какие права я(семья) будут иметь с таким статусом? Слышал,что со статусом беженец,нельзя вернуться в Украину. Получив беженца,ты всю жизнь будешь им или статусы можно менять? Может быть есть какой-то статус,который позволяет по упрощенной схеме влиться в общество,работать,школа и т.д. и если закончится этот кошмар в Украине,вернуться домой? Спасибо Вам за информацию



На сегодня есть резолюция ЕС, которая в том или ином объеме выполняется всеми странами.

Получение статуса беженца осталось по старой процедуре, которая была и до войны.

Сейчас у покидающих Украину есть выбор - получить статус "гуманитарная защита" или "статус беженца"

Отличия - "гуманитарная защита" - предоставляется сразу на 1 год (иногда на 6 месяцев) и продлевается до 3-х лет если в Украине будет небезопасно, право на проживание и работу, медстраховка, пособие, школа/садик детям. При этом статусе Вы можете выезжать когда угодно и куда угодно (в т.ч. и в Украину) и возвращаться обратно не теряя статус. Если по окончании статуса в Украине будет безопасно - надо будет уезжать или подаваться на "статус беженца" или другой.

"статус беженца" - сначала подается прошение. После этого сразу получаете право на проживание и работу, медстраховка, пособие, школа/садик детям. До окончания рассмотрения (около полгода) нельзя выезжать НИКУДА. Если прошение одобрено - выдается статус на 3 года и выезжать можно. Через какое-то время (в зависимости от страны) можно подать на ПМЖ и гражданство.

Если отказ в прошении - надо уезжать. На сегодня есть резолюция ЕС, которая в том или ином объеме выполняется всеми странами.Получение статуса беженца осталось по старой процедуре, которая была и до войны.Сейчас у покидающих Украину есть выбор - получить статус "гуманитарная защита" или "статус беженца"Отличия - "гуманитарная защита" -на 1 год (иногда на 6 месяцев) и продлевается до 3-х лет если в Украине будет небезопасно, право на проживание и работу, медстраховка, пособие, школа/садик детям. При этом статусе Вы можете выезжать когда угодно и куда угодно (в т.ч. и в Украину) и возвращаться обратно не теряя статус. Если по окончании статуса в Украине будет безопасно - надо будет уезжать или подаваться на "статус беженца" или другой."статус беженца" - сначала подается прошение. После этого сразу получаете право на проживание и работу, медстраховка, пособие, школа/садик детям.Если прошение одобрено - выдается статус на 3 года и выезжать можно. Через какое-то время (в зависимости от страны) можно подать на ПМЖ и гражданство.Если отказ в прошении - надо уезжать. TUR

Повідомлень: 90 З нами з: 05.04.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless