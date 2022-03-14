Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 13 бер, 2022 12:37
rjkz написав:
Подрзреваю, что тема ветки стала актуальной для миллионов граждан Украины.
Разве что название можно скорректировать.
Типа:"Варианты для беженцев из Украины"
Сразу могу накидать несколько историй.
Одни друзья выехали сначала во Францию, но потом перебрались в Германию.
Другие знакомые сразу в Германию поехали.
Еще одни через Молдову, Румынию и Венгрию пытаются попасть в Словакию.
Еще одни выехали в Молдову и там за 2 дня оформили репатриацию в Израиль и получили паспорт Израиля. Не знаю какие правила действовали раньше, но сейчас им сказали, что если были евреи до третьего колена, то они признают право на репатриацию.
Слышал что в Польше и Чехии США откроют пункты для предоставления статуса беженца в США. По крайней мере, в погранично-таможенной службе США на это набирают добровольцев.
Ситуация сложная.
Я-бы советовал тем, кто пытается выехать или выехал из Украины, в первую очередь ответь себе на вопрос - этто пересидеть войну или с концами.
От этого зависит выбор страны.
Вы можете здесь накидать варианты для этих двух случаев?( пересидеть и с концами). Спасибо
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mann
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Додано: Нед 13 бер, 2022 17:26
mann написав: rjkz написав:
Подрзреваю, что тема ветки стала актуальной для миллионов граждан Украины.
Разве что название можно скорректировать.
Типа:"Варианты для беженцев из Украины"
Сразу могу накидать несколько историй.
Одни друзья выехали сначала во Францию, но потом перебрались в Германию.
Другие знакомые сразу в Германию поехали.
Еще одни через Молдову, Румынию и Венгрию пытаются попасть в Словакию.
Еще одни выехали в Молдову и там за 2 дня оформили репатриацию в Израиль и получили паспорт Израиля. Не знаю какие правила действовали раньше, но сейчас им сказали, что если были евреи до третьего колена, то они признают право на репатриацию.
Слышал что в Польше и Чехии США откроют пункты для предоставления статуса беженца в США. По крайней мере, в погранично-таможенной службе США на это набирают добровольцев.
Ситуация сложная.
Я-бы советовал тем, кто пытается выехать или выехал из Украины, в первую очередь ответь себе на вопрос - этто пересидеть войну или с концами.
От этого зависит выбор страны.
Вы можете здесь накидать варианты для этих двух случаев?( пересидеть и с концами). Спасибо
Для "пересидеть" зависит от возможностей
-если есть достаточный запас финансов, то некоторые едут в курортные локации - начиная от Болгарии, Хорватии, Турции и выше.
-если ленег нет, то пытаться жить или в локациях с невысокой стоимостью проживания (типа сел или маленьких городков Восточной Европы) или полагаясь на благотворительность окружающих.
Для "с концами", то тоже зависит от размера финансового ресурса, но это уже более сложный выбор.
Если финансовый ресурс не безграничен, то следует руководствоваться прежде всего перспективами поиска работы.
Для этого целесообразно выбирать индустриальные страны и крупные города.
То есть, как мне видится, такие страны как Болгария, Хорватия, Словакия - не подходят. Польша переполнена.
Не знаю какой наплыв в Чехии, но потенциально это хороший вариант. Промыщленно развитая страна, довольно распространен русский/украинский языки, да и чешский не очень сложен.
Да, фактор языка немаловажен.
Слышал, что во Франции собирались упростить процедуру разрешения на работу для беженцев из Украины.
Ну а так, для Европы - Британия, Германия.
Традиционные для эмигрантских стремлений -США и Канада, но туда еще надо попасть. В смысле, купить билет на самолет - недостаточно.
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rjkz
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Додано: Нед 13 бер, 2022 17:53
rjkz я понимаю,что в разных странах разные правила,законы-но если примерно,обобщить-
получив статус беженца,какие права я(семья) будут иметь с таким статусом? Слышал,что со статусом беженец,нельзя вернуться в Украину. Получив беженца,ты всю жизнь будешь им или статусы можно менять? Может быть есть какой-то статус,который позволяет по упрощенной схеме влиться в общество,работать,школа и т.д. и если закончится этот кошмар в Украине,вернуться домой? Спасибо Вам за информацию
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mann
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Додано: Нед 13 бер, 2022 20:13
mann написав:rjkz
я понимаю,что в разных странах разные правила,законы-но если примерно,обобщить-
получив статус беженца,какие права я(семья) будут иметь с таким статусом? Слышал,что со статусом беженец,нельзя вернуться в Украину. Получив беженца,ты всю жизнь будешь им или статусы можно менять? Может быть есть какой-то статус,который позволяет по упрощенной схеме влиться в общество,работать,школа и т.д. и если закончится этот кошмар в Украине,вернуться домой? Спасибо Вам за информацию
Насколько я понимаю из того, что сейчас происходит, сейчас внедряется временный статус беженца. Это, надо полагать, на время войны.
В традиционном смысле, статус беженца дает возможность начальной легализации.
Со статусом беженца нельзя возвращаться в страну исхода в том смысле, что вернуться в страну, давшей убежище уже нельзя будет. Мало того, дальнейшая легализация по статусу беженца подразумевает выдачу документ постоянного резидента. В нем, в той или иной форме может быть указано основание для выдачи, что будет иметь влияние на возможность посещать страну исхода. Об этом нюансе очень часто не знают ни адвокаты ни все работники паспортного контроля.
Поэтому многие люди, получившие документ постоянного резидента на основании беженского статуса или политубежища путешествуют в страну исхода и возвращаются, но это может закончиться печально в один момент.
Как правило, статус беженца подразумевает некоторую помощь со стороны принимающего государства на протяжении некоторого периода времени - это может быть медицинская страховка, минимально достаточная сумма на питание, юридическое сопровождение в оформлении необходимых документов.
Самое главное - право на проживание и право на работу.
Также, существуют различные гуманитарные организации, которые всячески содействуют беженцам в решении их проблем от поиска жилья (как правило это самое тяжелое и далеко не все за это берутся) до поиска работы (это нельзя назвать поиском работы в прямом значении этого слова, как правило, на такие организации распределяют вакансии на которые не идут местные - тяжелая работа на минимально разрещенную зарплату.)
Допускаю, что в зависимости от страны, реалии могут разниться.
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rjkz
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Додано: Пон 14 бер, 2022 08:33
mann написав:
получив статус беженца,какие права я(семья) будут иметь с таким статусом? Слышал,что со статусом беженец,нельзя вернуться в Украину. Получив беженца,ты всю жизнь будешь им или статусы можно менять? Может быть есть какой-то статус,который позволяет по упрощенной схеме влиться в общество,работать,школа и т.д. и если закончится этот кошмар в Украине,вернуться домой? Спасибо Вам за информацию
На сегодня есть резолюция ЕС, которая в том или ином объеме выполняется всеми странами.
Получение статуса беженца осталось по старой процедуре, которая была и до войны.
Сейчас у покидающих Украину есть выбор - получить статус "гуманитарная защита" или "статус беженца"
Отличия - "гуманитарная защита" - предоставляется сразу
на 1 год (иногда на 6 месяцев) и продлевается до 3-х лет если в Украине будет небезопасно, право на проживание и работу
, медстраховка, пособие, школа/садик детям. При этом статусе Вы можете выезжать когда угодно и куда угодно (в т.ч. и в Украину) и возвращаться обратно не теряя статус. Если по окончании статуса в Украине будет безопасно - надо будет уезжать или подаваться на "статус беженца" или другой.
"статус беженца" - сначала подается прошение. После этого сразу получаете право на проживание без права на работу
, медстраховка, пособие, школа/садик детям. До окончания рассмотрения (около полгода) нельзя выезжать НИКУДА.
Если прошение одобрено - выдается статус на 3 года и работать
и выезжать можно. Через какое-то время (в зависимости от страны) можно подать на ПМЖ и гражданство.
Если отказ в прошении - надо уезжать.
Востаннє редагувалось TUR
в Пон 14 бер, 2022 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 14:14
TUR написав: mann написав:
получив статус беженца,какие права я(семья) будут иметь с таким статусом? Слышал,что со статусом беженец,нельзя вернуться в Украину. Получив беженца,ты всю жизнь будешь им или статусы можно менять? Может быть есть какой-то статус,который позволяет по упрощенной схеме влиться в общество,работать,школа и т.д. и если закончится этот кошмар в Украине,вернуться домой? Спасибо Вам за информацию
На сегодня есть резолюция ЕС, которая в том или ином объеме выполняется всеми странами.
Получение статуса беженца осталось по старой процедуре, которая была и до войны.
Сейчас у покидающих Украину есть выбор - получить статус "гуманитарная защита" или "статус беженца"
Отличия - "гуманитарная защита" - предоставляется сразу
на 1 год (иногда на 6 месяцев) и продлевается до 3-х лет если в Украине будет небезопасно, право на проживание и работу, медстраховка, пособие, школа/садик детям. При этом статусе Вы можете выезжать когда угодно и куда угодно (в т.ч. и в Украину) и возвращаться обратно не теряя статус. Если по окончании статуса в Украине будет безопасно - надо будет уезжать или подаваться на "статус беженца" или другой.
"статус беженца" - сначала подается прошение. После этого сразу получаете право на проживание и работу, медстраховка, пособие, школа/садик детям. До окончания рассмотрения (около полгода) нельзя выезжать НИКУДА.
Если прошение одобрено - выдается статус на 3 года и выезжать можно. Через какое-то время (в зависимости от страны) можно подать на ПМЖ и гражданство.
Если отказ в прошении - надо уезжать.
Прочитал ,спасибо. Но конечно пока каша в голове. Много информации. Так какой статус предпочтительнее- гуманитарная защита или беженец?
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mann
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Додано: Пон 14 бер, 2022 14:34
mann написав:
Прочитал ,спасибо. Но конечно пока каша в голове. Много информации. Так какой статус предпочтительнее- гуманитарная защита или беженец?
В посту выше была ошибка насчет официального трудоустройства - уже отредактировал. Какой выбрать статус зависит от целей и возможностей.
Если цель пересидеть в безопасном месте и вернуться - однозначно "гуманитарная защита"
Если цель выехать на ПМЖ - "беженство" так как "гуманитарная защита" перестанет действовать когда в Украине будет безопасно и соответственно при подаче на беженство надо будет искать другие основания.
Востаннє редагувалось TUR
в Пон 14 бер, 2022 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 15:05
TUR написав: mann написав:
Прочитал ,спасибо. Но конечно пока каша в голове. Много информации. Так какой статус предпочтительнее- гуманитарная защита или беженец?
Какой выбрать статус зависит от целей и возможностей
Цель- максимально быстро и просто для семьи влиться в другую страну.Чтобы дети могли учиться и приобрести профессию. Взрослые-работать или переучиться и работать. Я не хочу сидеть на шее у другого государства.
Если в другом государстве все это пойдет,то наверное и остаться там, чтобы не выдворили из страны по окончании войны в Украине.
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mann
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Додано: Пон 14 бер, 2022 15:11
mann написав:
Если в другом государстве все это пойдет,то наверное и остаться там, чтобы не выдворили из страны по окончании войны в Украине.
Читайте выше - там дописал подробнее
Если цель пересидеть в безопасном месте и вернуться - однозначно "гуманитарная защита"
Если цель выехать на ПМЖ - "беженство" так как "гуманитарная защита" перестанет действовать когда в Украине будет безопасно и соответственно при подаче на беженство надо будет искать другие основания.
При том, я надеюсь, что к моменту окончательного рассмотрения запроса на беженство (где-то через полгода) в Украине будет безопасно и Вам откажут в статусе.
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TUR
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