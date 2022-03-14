Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Нед 13 бер, 2022 20:13

mann написав: rjkz я понимаю,что в разных странах разные правила,законы-но если примерно,обобщить-

получив статус беженца,какие права я(семья) будут иметь с таким статусом? Слышал,что со статусом беженец,нельзя вернуться в Украину. Получив беженца,ты всю жизнь будешь им или статусы можно менять? Может быть есть какой-то статус,который позволяет по упрощенной схеме влиться в общество,работать,школа и т.д. и если закончится этот кошмар в Украине,вернуться домой? Спасибо Вам за информацию я понимаю,что в разных странах разные правила,законы-но если примерно,обобщить-получив статус беженца,какие права я(семья) будут иметь с таким статусом? Слышал,что со статусом беженец,нельзя вернуться в Украину. Получив беженца,ты всю жизнь будешь им или статусы можно менять? Может быть есть какой-то статус,который позволяет по упрощенной схеме влиться в общество,работать,школа и т.д. и если закончится этот кошмар в Украине,вернуться домой? Спасибо Вам за информацию

Насколько я понимаю из того, что сейчас происходит, сейчас внедряется временный статус беженца. Это, надо полагать, на время войны.В традиционном смысле, статус беженца дает возможность начальной легализации.Со статусом беженца нельзя возвращаться в страну исхода в том смысле, что вернуться в страну, давшей убежище уже нельзя будет. Мало того, дальнейшая легализация по статусу беженца подразумевает выдачу документ постоянного резидента. В нем, в той или иной форме может быть указано основание для выдачи, что будет иметь влияние на возможность посещать страну исхода. Об этом нюансе очень часто не знают ни адвокаты ни все работники паспортного контроля.Поэтому многие люди, получившие документ постоянного резидента на основании беженского статуса или политубежища путешествуют в страну исхода и возвращаются, но это может закончиться печально в один момент.Как правило, статус беженца подразумевает некоторую помощь со стороны принимающего государства на протяжении некоторого периода времени - это может быть медицинская страховка, минимально достаточная сумма на питание, юридическое сопровождение в оформлении необходимых документов.Самое главное - право на проживание и право на работу.Также, существуют различные гуманитарные организации, которые всячески содействуют беженцам в решении их проблем от поиска жилья (как правило это самое тяжелое и далеко не все за это берутся) до поиска работы (это нельзя назвать поиском работы в прямом значении этого слова, как правило, на такие организации распределяют вакансии на которые не идут местные - тяжелая работа на минимально разрещенную зарплату.)Допускаю, что в зависимости от страны, реалии могут разниться.