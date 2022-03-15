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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:18

  fler написав:
  rjkz написав:Вы можете выбрать себе место на земном шаре где Вам комфортно.


Хорошо там, где нас нет :)


Не всякая мудрость является народной и не все народное является мудростью.
Доказано миллионами иммигрантов.
:)
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:19

  mann написав:
  TUR написав:
  mann написав:Прочитал ,спасибо. Но конечно пока каша в голове. Много информации. Так какой статус предпочтительнее- гуманитарная защита или беженец?

Какой выбрать статус зависит от целей и возможностей

Цель- максимально быстро и просто для семьи влиться в другую страну.Чтобы дети могли учиться и приобрести профессию. Взрослые-работать или переучиться и работать. Я не хочу сидеть на шее у другого государства.
Если в другом государстве все это пойдет,то наверное и остаться там, чтобы не выдворили из страны по окончании войны в Украине.


Это беженство.
Как вариация - политубежище.
Есть разница некоторая для некоторых стран.
rjkz
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  #<1 ... 3456
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