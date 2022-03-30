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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:18
fler написав: rjkz написав:
Вы можете выбрать себе место на земном шаре где Вам комфортно.
Хорошо там, где нас нет
Не всякая мудрость является народной и не все народное является мудростью.
Доказано миллионами иммигрантов.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:19
mann написав: TUR написав: mann написав:
Прочитал ,спасибо. Но конечно пока каша в голове. Много информации. Так какой статус предпочтительнее- гуманитарная защита или беженец?
Какой выбрать статус зависит от целей и возможностей
Цель- максимально быстро и просто для семьи влиться в другую страну.Чтобы дети могли учиться и приобрести профессию. Взрослые-работать или переучиться и работать. Я не хочу сидеть на шее у другого государства.
Если в другом государстве все это пойдет,то наверное и остаться там, чтобы не выдворили из страны по окончании войны в Украине.
Это беженство.
Как вариация - политубежище.
Есть разница некоторая для некоторых стран.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 20:10
rjkz Канада в свете последних событий выглядит особо привлекательно благодаря CUAET
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