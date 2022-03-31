Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Не всякая мудрость является народной и не все народное является мудростью.
Доказано миллионами иммигрантов.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:18
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:19
Это беженство.
Как вариация - политубежище.
Есть разница некоторая для некоторых стран.
Додано: Сер 30 бер, 2022 20:10
rjkz Канада в свете последних событий выглядит особо привлекательно благодаря CUAET
Додано: Чет 31 бер, 2022 03:47
Не в курсе что это за набор букв, но парламент проголосовал за безвиз с Украиной, надо чтобы это прощло еще через правительство, в чем я не сомневаюсь.
Канада - прекрасная страна НАТО с большой экономикой, потрясающей природой, с пятой по величине украинской диаспорой, с огромной территорией и всего примерно 30 млн населения. Немножко прохладно.
Я когда-то даже туда думал перебраться.
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