Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Не всякая мудрость является народной и не все народное является мудростью.
Доказано миллионами иммигрантов.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:18
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:19
Это беженство.
Как вариация - политубежище.
Есть разница некоторая для некоторых стран.
Додано: Сер 30 бер, 2022 20:10
rjkz Канада в свете последних событий выглядит особо привлекательно благодаря CUAET
Додано: Чет 31 бер, 2022 03:47
Не в курсе что это за набор букв, но парламент проголосовал за безвиз с Украиной, надо чтобы это прощло еще через правительство, в чем я не сомневаюсь.
Канада - прекрасная страна НАТО с большой экономикой, потрясающей природой, с пятой по величине украинской диаспорой, с огромной территорией и всего примерно 30 млн населения. Немножко прохладно.
Я когда-то даже туда думал перебраться.
Додано: Чет 31 бер, 2022 04:43
Из США? Многим местная система медицины не заходит, но в США при большем заработке разница уйдёт на оплату тех же медицинских счетов и страховок. Это вывод по видосикам из ютуба. А так, мне как-то Финляндия даже ближе по душе, нравится их менталитет и порядок. Но не уверен, что смог бы когда-то освоить финский язык.
Додано: Чет 31 бер, 2022 05:45
В некоторых аспектах Канада превосходит США, но надо оценивать комплексно.
Насчет медицины.
При поверхностном взгляде, да, такой вывод напрашивается.
Но если углубиться несколько в вопрос, то не все так однозначно.
К примеру.
Да, в Канаде госстрахование. Но это выливается в довольно негибкую медицинскую структуру, где очереди к врачу можно ждать месяц (ами).
Сам уровень медицины в США выше. Если лечить сопли, то в США их не будут, а в Канаде пока очередь дойдет - оно само пройдет.
Это в странах б.СССР ходит шутка "Доктор, если к вам пришел больной - срочно лечите, пока само не прошло".
А если лечить тяжелые болезни, чего никому не желаю, то лучше это делать в США.
При всей небрежности частной первичной медицины (то есть - терапевты и педиатры, как правило, практикуют частным образом. а так-же профильные врачи. Как-то были в офисе педиатра - меня шокировали большие мусорные баки прямо внутри офиса, рядом с деревянной лавкой, на которой предположительно больные дети с родителями ждут в офисе. Но американцы к этому спокойно относятся, а именно этот педиатр имеет такую репутацию, что к нему ездят издалека и передают по сарафанному радио), она вполне справляется со своими функциями, мониторя и предупреждая серьезные заболевания. Кроме того, серьезные процедуры ( в Украине это-бы назвали операцией) очень эффективно и на потоке делают в частных офисах, зачастую в убитых ремонтах, но на оборудовании, которое в Украине в глаза не видели.
Что-то действительно ужасное лечат и вылечивают в серьезных профильных медицинских центрах. Там уже все на том уровне как в Украине представляют западную медицину высочайшего уровня. Суммы лечения - астрономические. Но без страховки туда даже не стоит соваться.
Теперь насчет дороговизны страховки и медицины.
Да, дорого.
Но.
Как хорошая традиция, хорошие работодатели дают страховку в виде бенефитов.
Если работодатель не настолько хорош, то приходится покупать страховку самостоятельно. Если доход не очень, то тут путь к получению бесплатных страховок типа медикейда. И что интересно, этот самый медикейд настолько много и хорошо покрывает, что подобная платная страховка доступна только очень состоятельным людям. По этой причине очень значительная прослойка людей предпочитает мало зарабатывать, но иметь медикейд.
В целом, я-бы отдал предпочтение американской медицине перед канадской.
Ах, да.
Еще один немаловажны момент.
Да,в Канаде медицина условно бесплатная. То есть страховку оплачивает государство. Но! Но и доходы в Канаде существенно ниже. И очень прогрессивное налогообложение (в США тоже, но не настолько).
Фактически, в Канаде некий симпатичный вариант социализма, но тем не менее, это имеет и свои недостатки.
Насколько я знаю, 5 тысяч канадских долларов (лень сейчас смотреть, раньше это было 0,7 американского, то есть 3,5 кюсд) - это неплохая очент зп.
В США - это очень и очень посредственно. Товары дешевле в США, услуги - в Канаде. ТО есть, зарабатывать все-же лучше в США. Но структуры расходов разные.
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