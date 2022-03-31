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возможностей. Где в мире комфор Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор + Додати

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#<1 ... 3456 Додано: Вів 15 бер, 2022 15:18 fler написав: rjkz написав: Вы можете выбрать себе место на земном шаре где Вам комфортно.

Вы можете выбрать себе место на земном шаре где Вам комфортно.



Хорошо там, где нас нет Хорошо там, где нас нет



Не всякая мудрость является народной и не все народное является мудростью.

Доказано миллионами иммигрантов.

Не всякая мудрость является народной и не все народное является мудростью.Доказано миллионами иммигрантов. rjkz

Повідомлень: 12894 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6725 раз. Подякували: 3726 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 15:19 mann написав: TUR написав: mann написав: Прочитал ,спасибо. Но конечно пока каша в голове. Много информации. Так какой статус предпочтительнее- гуманитарная защита или беженец? Прочитал ,спасибо. Но конечно пока каша в голове. Много информации. Так какой статус предпочтительнее- гуманитарная защита или беженец?

Какой выбрать статус зависит от целей и возможностей Какой выбрать статус зависит от целей и возможностей

Цель- максимально быстро и просто для семьи влиться в другую страну.Чтобы дети могли учиться и приобрести профессию. Взрослые-работать или переучиться и работать. Я не хочу сидеть на шее у другого государства.

Если в другом государстве все это пойдет,то наверное и остаться там, чтобы не выдворили из страны по окончании войны в Украине. Цель- максимально быстро и просто для семьи влиться в другую страну.Чтобы дети могли учиться и приобрести профессию. Взрослые-работать или переучиться и работать. Я не хочу сидеть на шее у другого государства.Если в другом государстве все это пойдет,то наверное и остаться там, чтобы не выдворили из страны по окончании войны в Украине.



Это беженство.

Как вариация - политубежище.

Есть разница некоторая для некоторых стран. Это беженство.Как вариация - политубежище.Есть разница некоторая для некоторых стран. rjkz

Повідомлень: 12894 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6725 раз. Подякували: 3726 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 бер, 2022 20:10 rjkz Канада в свете последних событий выглядит особо привлекательно благодаря CUAET San

Повідомлень: 33401 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2314 раз. Подякували: 2565 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 бер, 2022 03:47 San написав: rjkz Канада в свете последних событий выглядит особо привлекательно благодаря CUAET Канада в свете последних событий выглядит особо привлекательно благодаря CUAET



Не в курсе что это за набор букв, но парламент проголосовал за безвиз с Украиной, надо чтобы это прощло еще через правительство, в чем я не сомневаюсь.

Канада - прекрасная страна НАТО с большой экономикой, потрясающей природой, с пятой по величине украинской диаспорой, с огромной территорией и всего примерно 30 млн населения. Немножко прохладно.

Я когда-то даже туда думал перебраться. Не в курсе что это за набор букв, но парламент проголосовал за безвиз с Украиной, надо чтобы это прощло еще через правительство, в чем я не сомневаюсь.Канада - прекрасная страна НАТО с большой экономикой, потрясающей природой, с пятой по величине украинской диаспорой, с огромной территорией и всего примерно 30 млн населения. Немножко прохладно.Я когда-то даже туда думал перебраться. rjkz

Повідомлень: 12894 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6725 раз. Подякували: 3726 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 бер, 2022 04:43 rjkz написав: Я когда-то даже туда думал перебраться. Я когда-то даже туда думал перебраться.

Из США? Многим местная система медицины не заходит, но в США при большем заработке разница уйдёт на оплату тех же медицинских счетов и страховок. Это вывод по видосикам из ютуба. А так, мне как-то Финляндия даже ближе по душе, нравится их менталитет и порядок. Но не уверен, что смог бы когда-то освоить финский язык. Из США? Многим местная система медицины не заходит, но в США при большем заработке разница уйдёт на оплату тех же медицинских счетов и страховок. Это вывод по видосикам из ютуба. А так, мне как-то Финляндия даже ближе по душе, нравится их менталитет и порядок. Но не уверен, что смог бы когда-то освоить финский язык. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 2800 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3438 раз. Подякували: 5740 раз. Профіль 38 19 38 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 бер, 2022 05:45 Striker написав: rjkz написав: Я когда-то даже туда думал перебраться. Я когда-то даже туда думал перебраться.

Из США? Многим местная система медицины не заходит, но в США при большем заработке разница уйдёт на оплату тех же медицинских счетов и страховок. Это вывод по видосикам из ютуба. А так, мне как-то Финляндия даже ближе по душе, нравится их менталитет и порядок. Но не уверен, что смог бы когда-то освоить финский язык. Из США? Многим местная система медицины не заходит, но в США при большем заработке разница уйдёт на оплату тех же медицинских счетов и страховок. Это вывод по видосикам из ютуба. А так, мне как-то Финляндия даже ближе по душе, нравится их менталитет и порядок. Но не уверен, что смог бы когда-то освоить финский язык.





В некоторых аспектах Канада превосходит США, но надо оценивать комплексно.

Насчет медицины.

При поверхностном взгляде, да, такой вывод напрашивается.

Но если углубиться несколько в вопрос, то не все так однозначно.

К примеру.

Да, в Канаде госстрахование. Но это выливается в довольно негибкую медицинскую структуру, где очереди к врачу можно ждать месяц (ами).

Сам уровень медицины в США выше. Если лечить сопли, то в США их не будут, а в Канаде пока очередь дойдет - оно само пройдет.

Это в странах б.СССР ходит шутка "Доктор, если к вам пришел больной - срочно лечите, пока само не прошло".

А если лечить тяжелые болезни, чего никому не желаю, то лучше это делать в США.

При всей небрежности частной первичной медицины (то есть - терапевты и педиатры, как правило, практикуют частным образом. а так-же профильные врачи. Как-то были в офисе педиатра - меня шокировали большие мусорные баки прямо внутри офиса, рядом с деревянной лавкой, на которой предположительно больные дети с родителями ждут в офисе. Но американцы к этому спокойно относятся, а именно этот педиатр имеет такую репутацию, что к нему ездят издалека и передают по сарафанному радио), она вполне справляется со своими функциями, мониторя и предупреждая серьезные заболевания. Кроме того, серьезные процедуры ( в Украине это-бы назвали операцией) очень эффективно и на потоке делают в частных офисах, зачастую в убитых ремонтах, но на оборудовании, которое в Украине в глаза не видели.

Что-то действительно ужасное лечат и вылечивают в серьезных профильных медицинских центрах. Там уже все на том уровне как в Украине представляют западную медицину высочайшего уровня. Суммы лечения - астрономические. Но без страховки туда даже не стоит соваться.

Теперь насчет дороговизны страховки и медицины.

Да, дорого.

Но.

Как хорошая традиция, хорошие работодатели дают страховку в виде бенефитов.

Если работодатель не настолько хорош, то приходится покупать страховку самостоятельно. Если доход не очень, то тут путь к получению бесплатных страховок типа медикейда. И что интересно, этот самый медикейд настолько много и хорошо покрывает, что подобная платная страховка доступна только очень состоятельным людям. По этой причине очень значительная прослойка людей предпочитает мало зарабатывать, но иметь медикейд.

В целом, я-бы отдал предпочтение американской медицине перед канадской.

Ах, да.

Еще один немаловажны момент.

Да,в Канаде медицина условно бесплатная. То есть страховку оплачивает государство. Но! Но и доходы в Канаде существенно ниже. И очень прогрессивное налогообложение (в США тоже, но не настолько).

Фактически, в Канаде некий симпатичный вариант социализма, но тем не менее, это имеет и свои недостатки.

Насколько я знаю, 5 тысяч канадских долларов (лень сейчас смотреть, раньше это было 0,7 американского, то есть 3,5 кюсд) - это неплохая очент зп.

В США - это очень и очень посредственно. Товары дешевле в США, услуги - в Канаде. ТО есть, зарабатывать все-же лучше в США. Но структуры расходов разные. В некоторых аспектах Канада превосходит США, но надо оценивать комплексно.Насчет медицины.При поверхностном взгляде, да, такой вывод напрашивается.Но если углубиться несколько в вопрос, то не все так однозначно.К примеру.Да, в Канаде госстрахование. Но это выливается в довольно негибкую медицинскую структуру, где очереди к врачу можно ждать месяц (ами).Сам уровень медицины в США выше. Если лечить сопли, то в США их не будут, а в Канаде пока очередь дойдет - оно само пройдет.Это в странах б.СССР ходит шутка "Доктор, если к вам пришел больной - срочно лечите, пока само не прошло".А если лечить тяжелые болезни, чего никому не желаю, то лучше это делать в США.При всей небрежности частной первичной медицины (то есть - терапевты и педиатры, как правило, практикуют частным образом. а так-же профильные врачи. Как-то были в офисе педиатра - меня шокировали большие мусорные баки прямо внутри офиса, рядом с деревянной лавкой, на которой предположительно больные дети с родителями ждут в офисе. Но американцы к этому спокойно относятся, а именно этот педиатр имеет такую репутацию, что к нему ездят издалека и передают по сарафанному радио), она вполне справляется со своими функциями, мониторя и предупреждая серьезные заболевания. Кроме того, серьезные процедуры ( в Украине это-бы назвали операцией) очень эффективно и на потоке делают в частных офисах, зачастую в убитых ремонтах, но на оборудовании, которое в Украине в глаза не видели.Что-то действительно ужасное лечат и вылечивают в серьезных профильных медицинских центрах. Там уже все на том уровне как в Украине представляют западную медицину высочайшего уровня. Суммы лечения - астрономические. Но без страховки туда даже не стоит соваться.Теперь насчет дороговизны страховки и медицины.Да, дорого.Но.Как хорошая традиция, хорошие работодатели дают страховку в виде бенефитов.Если работодатель не настолько хорош, то приходится покупать страховку самостоятельно. Если доход не очень, то тут путь к получению бесплатных страховок типа медикейда. И что интересно, этот самый медикейд настолько много и хорошо покрывает, что подобная платная страховка доступна только очень состоятельным людям. По этой причине очень значительная прослойка людей предпочитает мало зарабатывать, но иметь медикейд.В целом, я-бы отдал предпочтение американской медицине перед канадской.Ах, да.Еще один немаловажны момент.Да,в Канаде медицина условно бесплатная. То есть страховку оплачивает государство. Но! Но и доходы в Канаде существенно ниже. И очень прогрессивное налогообложение (в США тоже, но не настолько).Фактически, в Канаде некий симпатичный вариант социализма, но тем не менее, это имеет и свои недостатки.Насколько я знаю, 5 тысяч канадских долларов (лень сейчас смотреть, раньше это было 0,7 американского, то есть 3,5 кюсд) - это неплохая очент зп.В США - это очень и очень посредственно. Товары дешевле в США, услуги - в Канаде. ТО есть, зарабатывать все-же лучше в США. Но структуры расходов разные. rjkz

Повідомлень: 12894 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6725 раз. Подякували: 3726 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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