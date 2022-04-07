Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

stm написав:
Виза беженца - это сидеть год в Польше где скажут и ждать от 6 месяцев. Сейчас выдают "визу толерантности" как я знаю. В Польше просто получаешь PESEL, открываешь счёт в банке. Можешь искать работу хоть сразу. Выплаты 300 злотых, на детей 500 злотых ежемесячно. В школы в небольших городах берут сразу, даже обещают брать на работу учителей из Украины. Чехия выплаты 5000крон на человека (в т.ч. на детей), возможны в течении 6 месяцев. Каждый месяц в службу занятости в очередь. Банк CSOB дополнительно начисляет 2500крон, но только взрослым. Германия 300евро в месяц. Италия 300евро в месяц. Польша - самая удобная страна в плане языковых различий. Детям знакомых нравятся школы больше, чем в Украине пока. Поляки относительно детей вообще большие молодцы. Посмотрим как им удастся влить в общество взрослых.
Да, эти цифры интересны в плане аренды квартиры. В Польше можно найти 47квадратов за 1700-2300злотых месяц. В Праге комнаты от 6000крон, на далёких выселках есть и 4500крон комнаты, квартиры от 15000крон. В Германии наверное можно найти что-то по 500евро месяц. Это оппонировать мысли UA: "там останутся прям большинство"
+1 за участие и информацию.
Знакомые пробыли в Польше меньше месяца, 2 недели ждали визу, сегодня должен был быть вылет, еще не созванивался.
Ребенка определили в школу еще когда они были в Польше.
Что там они будут получать - не знаю. Знаю что едут с пустыми карманами (пара сотен евро буквально). Им волонтеры нашли жилье и за него не придется платить.
Я маму семейства сразу настроил, что 2-3 недели уйдет на оформление всяких бумажек, но чтобы сразу искала работу. Благо с языком и у нее и у ребенка в порядке.