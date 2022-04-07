Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1 ... 4567 Додано: Вів 05 кві, 2022 03:08 stm написав: rjkz написав: Итак, часть семьи знакомых (мама и сын 10 лет) сидели в Польше.

2 недели назад подались на беженскую визу в ВБ.

Получили в конце этой недели и на сл. неделе вылет в ВБ. Итак, часть семьи знакомых (мама и сын 10 лет) сидели в Польше.2 недели назад подались на беженскую визу в ВБ.Получили в конце этой недели и на сл. неделе вылет в ВБ.

Виза беженца - это сидеть год в Польше где скажут и ждать от 6 месяцев. Сейчас выдают "визу толерантности" как я знаю. В Польше просто получаешь PESEL, открываешь счёт в банке. Можешь искать работу хоть сразу. Выплаты 300 злотых, на детей 500 злотых ежемесячно. В школы в небольших городах берут сразу, даже обещают брать на работу учителей из Украины. Чехия выплаты 5000крон на человека (в т.ч. на детей), возможны в течении 6 месяцев. Каждый месяц в службу занятости в очередь. Банк CSOB дополнительно начисляет 2500крон, но только взрослым. Германия 300евро в месяц. Италия 300евро в месяц. Польша - самая удобная страна в плане языковых различий. Детям знакомых нравятся школы больше, чем в Украине пока. Поляки относительно детей вообще большие молодцы. Посмотрим как им удастся влить в общество взрослых.



Да, эти цифры интересны в плане аренды квартиры. В Польше можно найти 47квадратов за 1700-2300злотых месяц. В Праге комнаты от 6000крон, на далёких выселках есть и 4500крон комнаты, квартиры от 15000крон. В Германии наверное можно найти что-то по 500евро месяц. Это оппонировать мысли UA: "там останутся прям большинство" Виза беженца - это сидеть год в Польше где скажут и ждать от 6 месяцев. Сейчас выдают "визу толерантности" как я знаю. В Польше просто получаешь PESEL, открываешь счёт в банке. Можешь искать работу хоть сразу. Выплаты 300 злотых, на детей 500 злотых ежемесячно. В школы в небольших городах берут сразу, даже обещают брать на работу учителей из Украины. Чехия выплаты 5000крон на человека (в т.ч. на детей), возможны в течении 6 месяцев. Каждый месяц в службу занятости в очередь. Банк CSOB дополнительно начисляет 2500крон, но только взрослым. Германия 300евро в месяц. Италия 300евро в месяц. Польша - самая удобная страна в плане языковых различий. Детям знакомых нравятся школы больше, чем в Украине пока. Поляки относительно детей вообще большие молодцы. Посмотрим как им удастся влить в общество взрослых.Да, эти цифры интересны в плане аренды квартиры. В Польше можно найти 47квадратов за 1700-2300злотых месяц. В Праге комнаты от 6000крон, на далёких выселках есть и 4500крон комнаты, квартиры от 15000крон. В Германии наверное можно найти что-то по 500евро месяц. Это оппонировать мысли UA: "там останутся прям большинство"



+1 за участие и информацию.

Знакомые пробыли в Польше меньше месяца, 2 недели ждали визу, сегодня должен был быть вылет, еще не созванивался.

Ребенка определили в школу еще когда они были в Польше.

Что там они будут получать - не знаю. Знаю что едут с пустыми карманами (пара сотен евро буквально). Им волонтеры нашли жилье и за него не придется платить.

Я маму семейства сразу настроил, что 2-3 недели уйдет на оформление всяких бумажек, но чтобы сразу искала работу. Благо с языком и у нее и у ребенка в порядке. +1 за участие и информацию.Знакомые пробыли в Польше меньше месяца, 2 недели ждали визу, сегодня должен был быть вылет, еще не созванивался.Ребенка определили в школу еще когда они были в Польше.Что там они будут получать - не знаю. Знаю что едут с пустыми карманами (пара сотен евро буквально). Им волонтеры нашли жилье и за него не придется платить.Я маму семейства сразу настроил, что 2-3 недели уйдет на оформление всяких бумажек, но чтобы сразу искала работу. Благо с языком и у нее и у ребенка в порядке. rjkz

Повідомлень: 12911 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6728 раз. Подякували: 3740 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 кві, 2022 09:05 rjkz написав: https://www.liga.net/world/articles/my-ne-spravilis-klimat-na-zemle-stanet-gorazdo-huje-vot-chto-vseh-nas-jdet

Голод | Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже: вот что всех нас ждет



Рекомендую к прочтению. https://www.liga.net/world/articles/my-ne-spravilis-klimat-na-zemle-stanet-gorazdo-huje-vot-chto-vseh-nas-jdetРекомендую к прочтению.



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клімат стане ліпше, точніше він наразі повертається до норми, хоча б тої, що була в так звані "античні часи", коли римські легіонери воювали в сандалях по всій Європі, а потім внєзапно прийшов малий льодовиковий період, від якого тільки потрохи відходим Теж рекомендуюклімат стане ліпше, точніше він наразі повертається до норми, хоча б тої, що була в так звані "античні часи", коли римські легіонери воювали в сандалях по всій Європі, а потім внєзапно прийшов малий льодовиковий період, від якого тільки потрохи відходим flyman

Повідомлень: 28893 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1403 раз. Подякували: 2495 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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