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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 03:08

  stm написав:
  rjkz написав:Итак, часть семьи знакомых (мама и сын 10 лет) сидели в Польше.
2 недели назад подались на беженскую визу в ВБ.
Получили в конце этой недели и на сл. неделе вылет в ВБ.

Виза беженца - это сидеть год в Польше где скажут и ждать от 6 месяцев. Сейчас выдают "визу толерантности" как я знаю. В Польше просто получаешь PESEL, открываешь счёт в банке. Можешь искать работу хоть сразу. Выплаты 300 злотых, на детей 500 злотых ежемесячно. В школы в небольших городах берут сразу, даже обещают брать на работу учителей из Украины. Чехия выплаты 5000крон на человека (в т.ч. на детей), возможны в течении 6 месяцев. Каждый месяц в службу занятости в очередь. Банк CSOB дополнительно начисляет 2500крон, но только взрослым. Германия 300евро в месяц. Италия 300евро в месяц. Польша - самая удобная страна в плане языковых различий. Детям знакомых нравятся школы больше, чем в Украине пока. Поляки относительно детей вообще большие молодцы. Посмотрим как им удастся влить в общество взрослых.

Да, эти цифры интересны в плане аренды квартиры. В Польше можно найти 47квадратов за 1700-2300злотых месяц. В Праге комнаты от 6000крон, на далёких выселках есть и 4500крон комнаты, квартиры от 15000крон. В Германии наверное можно найти что-то по 500евро месяц. Это оппонировать мысли UA: "там останутся прям большинство" :)


+1 за участие и информацию.
Знакомые пробыли в Польше меньше месяца, 2 недели ждали визу, сегодня должен был быть вылет, еще не созванивался.
Ребенка определили в школу еще когда они были в Польше.
Что там они будут получать - не знаю. Знаю что едут с пустыми карманами (пара сотен евро буквально). Им волонтеры нашли жилье и за него не придется платить.
Я маму семейства сразу настроил, что 2-3 недели уйдет на оформление всяких бумажек, но чтобы сразу искала работу. Благо с языком и у нее и у ребенка в порядке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 09:05

  rjkz написав:https://www.liga.net/world/articles/my-ne-spravilis-klimat-na-zemle-stanet-gorazdo-huje-vot-chto-vseh-nas-jdet
Голод | Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже: вот что всех нас ждет


Рекомендую к прочтению.


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клімат стане ліпше, точніше він наразі повертається до норми, хоча б тої, що була в так звані "античні часи", коли римські легіонери воювали в сандалях по всій Європі, а потім внєзапно прийшов малий льодовиковий період, від якого тільки потрохи відходим
flyman
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