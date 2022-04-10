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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 кві, 2022 09:05
rjkz написав:
https://www.liga.net/world/articles/my-ne-spravilis-klimat-na-zemle-stanet-gorazdo-huje-vot-chto-vseh-nas-jdet
Голод | Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже: вот что всех нас ждет
Рекомендую к прочтению.
Теж рекомендую
клімат стане ліпше, точніше він наразі повертається до норми, хоча б тої, що була в так звані "античні часи", коли римські легіонери воювали в сандалях по всій Європі, а потім внєзапно прийшов малий льодовиковий період, від якого тільки потрохи відходим
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:09
Это я выкладывал на этой ветке 31 января, хотелось-бы надеяться, что за 24 дня, остававшиеся до начала войны, кто-то успел что-то сделать из того, что советовал Альберт.
rjkz написав:
Это его видео, вышедшее через 3 недели после начала войны:
Хотелось-бы надеяться, что и тут он на 100% окажется прав.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 06:33
Не знаю или кто-то что-то мне посоветует.
Вышли на связь знакомые. Всей большой многодетной (3) семьей сидят в Словакии.
Начинают думать о будущем. Где пускать новые корни.
В Украине много что оставили в плане имущества и бизнес. Выехали полным составом на одной из машин, что уже не плохо по сравнению с большинством семей.
Проблема в том, что каким-то уровнем Инглиша владеет только старший ребенок.
В остальном семья полностью не готова к эмиграции - ни языка ни понимания как происходят элементарные процессы. Люди строили свою жизнь в Украине долгие годы, не допуская даже мысли жить где-то еще.
Заграничный опыт ограничен турпоездками в Турции-Египты и еже с ними.
Мои знания по Словакии нулевые. На их месте выбрал-бы Чехию, но не знаю или есть существенная разница.
Надо учитывать детей - старшему скоро заканчивать школу, младшей скоро идти.
Спрашивали или есть смысл как-то пытаться попасть в США.
С одной стороны, США - это лучшая страна для эмиграции, с другой, в ней медом не намазано, надо быть подготовленным к ней. Хоть малейшие знания (на уровне просмотра блогеров на Ютубе). и хоть минимальный уровень языка.
А тут еще и ребенку в хайскул надо идти. То еще приключение.
Ко всему прочему еще и на момент выезда, насколько я знаю, располагали совсем небольшой суммой в пару куе. Но это такое, наживное.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 06:58
rjkz написав:
Не знаю или кто-то что-то мне посоветует.
Вышли на связь знакомые. Всей большой многодетной (3) семьей сидят в Словакии.
Начинают думать о будущем. Где пускать новые корни.
В Украине много что оставили в плане имущества и бизнес. Выехали полным составом на одной из машин, что уже не плохо по сравнению с большинством семей.
Проблема в том, что каким-то уровнем Инглиша владеет только старший ребенок.В остальном семья полностью не готова к эмиграции - ни языка ни понимания как происходят элементарные процессы. Люди строили свою жизнь в Украине долгие годы, не допуская даже мысли жить где-то еще.
\\\
В такой постановке вопрос звучит максимально странно (либо упущены важные детали). При таких вводных -- вся большая многодетная (3) семья _уже_ может возвращаться из Словакии и потихоньку запускать бизнес.
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_hunter
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Додано: Пон 11 кві, 2022 08:27
_hunter написав: rjkz написав:
Не знаю или кто-то что-то мне посоветует.
Вышли на связь знакомые. Всей большой многодетной (3) семьей сидят в Словакии.
Начинают думать о будущем. Где пускать новые корни.
В Украине много что оставили в плане имущества и бизнес. Выехали полным составом на одной из машин, что уже не плохо по сравнению с большинством семей.
Проблема в том, что каким-то уровнем Инглиша владеет только старший ребенок.В остальном семья полностью не готова к эмиграции - ни языка ни понимания как происходят элементарные процессы. Люди строили свою жизнь в Украине долгие годы, не допуская даже мысли жить где-то еще.
\\\
В такой постановке вопрос звучит максимально странно (либо упущены важные детали). При таких вводных -- вся большая многодетная (3) семья _уже_ может возвращаться из Словакии и потихоньку запускать бизнес.
Возвращаться?
Они отдают себе отчет, что война в Украине еще далека от заверщения и послевоенные годы/десятелетия медом не будут.
Банально, даже нет гарантии, что пуйло не попробует второй раз на Киев пройтись.
Они не закладывали в свои жизненные планы войну, но теперь жизнь заставила.
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rjkz
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