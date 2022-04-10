Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Пон 11 кві, 2022 06:33

Не знаю или кто-то что-то мне посоветует.

Вышли на связь знакомые. Всей большой многодетной (3) семьей сидят в Словакии.

Начинают думать о будущем. Где пускать новые корни.

В Украине много что оставили в плане имущества и бизнес. Выехали полным составом на одной из машин, что уже не плохо по сравнению с большинством семей.

Проблема в том, что каким-то уровнем Инглиша владеет только старший ребенок.

В остальном семья полностью не готова к эмиграции - ни языка ни понимания как происходят элементарные процессы. Люди строили свою жизнь в Украине долгие годы, не допуская даже мысли жить где-то еще.

Заграничный опыт ограничен турпоездками в Турции-Египты и еже с ними.

Мои знания по Словакии нулевые. На их месте выбрал-бы Чехию, но не знаю или есть существенная разница.

Надо учитывать детей - старшему скоро заканчивать школу, младшей скоро идти.

Спрашивали или есть смысл как-то пытаться попасть в США.

С одной стороны, США - это лучшая страна для эмиграции, с другой, в ней медом не намазано, надо быть подготовленным к ней. Хоть малейшие знания (на уровне просмотра блогеров на Ютубе). и хоть минимальный уровень языка.

А тут еще и ребенку в хайскул надо идти. То еще приключение.

Ко всему прочему еще и на момент выезда, насколько я знаю, располагали совсем небольшой суммой в пару куе. Но это такое, наживное.