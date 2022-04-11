Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

BIGor написав:rjkz написав:BIGor написав:Cлавянские языки учатся нашими на ура. Не понимаю проблемы вообще, особенно в среде. Конечно польский будет легче чем чешский или словацкий, но и эти языки намного проще французского или испанского.
Судя по моим наблюдениям, инглиш много где не катит. Для ИТ нужен как +. А в остальном может только на Кипре местные знают как второй язык.
Люди исходят из того, что если уж строить новую жизнь, то выбрать правильную цель для этого. По их-же словам, Словакия не далеко ушла от Украины.
По этой-же причине, другие знакомые из Польши перебрались в ВБ и надеются там пускать корни.
Тоже сейчас думаем о правильной цели, мне лично Польша устраивает. Если ехать дальше ГБ или США - надо рвать концы насовсем.
Это и называется эмиграцией.
Сотни миллионов (или миллиарды?)человек в истории Человечества прошли через это.
И большинство не пожалело.