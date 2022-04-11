Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1 ... 6789 Додано: Пон 11 кві, 2022 15:22 BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав: Cлавянские языки учатся нашими на ура. Не понимаю проблемы вообще, особенно в среде. Конечно польский будет легче чем чешский или словацкий, но и эти языки намного проще французского или испанского.

Судя по моим наблюдениям, инглиш много где не катит. Для ИТ нужен как +. А в остальном может только на Кипре местные знают как второй язык. Cлавянские языки учатся нашими на ура. Не понимаю проблемы вообще, особенно в среде. Конечно польский будет легче чем чешский или словацкий, но и эти языки намного проще французского или испанского.Судя по моим наблюдениям, инглиш много где не катит. Для ИТ нужен как +. А в остальном может только на Кипре местные знают как второй язык.



Люди исходят из того, что если уж строить новую жизнь, то выбрать правильную цель для этого. По их-же словам, Словакия не далеко ушла от Украины.

По этой-же причине, другие знакомые из Польши перебрались в ВБ и надеются там пускать корни. Люди исходят из того, что если уж строить новую жизнь, то выбрать правильную цель для этого. По их-же словам, Словакия не далеко ушла от Украины.По этой-же причине, другие знакомые из Польши перебрались в ВБ и надеются там пускать корни.

Тоже сейчас думаем о правильной цели, мне лично Польша устраивает. Если ехать дальше ГБ или США - надо рвать концы насовсем. Тоже сейчас думаем о правильной цели, мне лично Польша устраивает. Если ехать дальше ГБ или США -



Это и называется эмиграцией.

Сотни миллионов (или миллиарды?)человек в истории Человечества прошли через это.

И большинство не пожалело. Это и называется эмиграцией.Сотни миллионов (или миллиарды?)человек в истории Человечества прошли через это.И большинство не пожалело. rjkz

Повідомлень: 12922 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6740 раз. Подякували: 3754 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 кві, 2022 17:00 rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав: Люди исходят из того, что если уж строить новую жизнь, то выбрать правильную цель для этого. По их-же словам, Словакия не далеко ушла от Украины.

По этой-же причине, другие знакомые из Польши перебрались в ВБ и надеются там пускать корни. Люди исходят из того, что если уж строить новую жизнь, то выбрать правильную цель для этого. По их-же словам, Словакия не далеко ушла от Украины.По этой-же причине, другие знакомые из Польши перебрались в ВБ и надеются там пускать корни.

Тоже сейчас думаем о правильной цели, мне лично Польша устраивает. Если ехать дальше ГБ или США - надо рвать концы насовсем. Тоже сейчас думаем о правильной цели, мне лично Польша устраивает. Если ехать дальше ГБ или США -



Это и называется эмиграцией.

Сотни миллионов (или миллиарды?)человек в истории Человечества прошли через это.

И большинство не пожалело. Это и называется эмиграцией.Сотни миллионов (или миллиарды?)человек в истории Человечества прошли через это.

Очень громкое заявление: одно дело мигрировать из Сирии/позднего совка/ранней раисси, и совсем другое -- из той же Польши 10-х годов... Очень громкое заявление: одно дело мигрировать из Сирии/позднего совка/ранней раисси, и совсем другое -- из той же Польши 10-х годов... _hunter Повідомлень: 6527 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 446 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 кві, 2022 17:17 _hunter



Да, громкое.

Истории США, Канады, Австраллии, стран эмигрантов, позволяют с полной уверенностью делать такие заявления. rjkz

Повідомлень: 12922 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6740 раз. Подякували: 3754 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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