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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:22

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:Cлавянские языки учатся нашими на ура. Не понимаю проблемы вообще, особенно в среде. Конечно польский будет легче чем чешский или словацкий, но и эти языки намного проще французского или испанского.
Судя по моим наблюдениям, инглиш много где не катит. Для ИТ нужен как +. А в остальном может только на Кипре местные знают как второй язык.


Люди исходят из того, что если уж строить новую жизнь, то выбрать правильную цель для этого. По их-же словам, Словакия не далеко ушла от Украины.
По этой-же причине, другие знакомые из Польши перебрались в ВБ и надеются там пускать корни.

Тоже сейчас думаем о правильной цели, мне лично Польша устраивает. Если ехать дальше ГБ или США - надо рвать концы насовсем.


Это и называется эмиграцией.
Сотни миллионов (или миллиарды?)человек в истории Человечества прошли через это.
И большинство не пожалело.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 17:00

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:Люди исходят из того, что если уж строить новую жизнь, то выбрать правильную цель для этого. По их-же словам, Словакия не далеко ушла от Украины.
По этой-же причине, другие знакомые из Польши перебрались в ВБ и надеются там пускать корни.

Тоже сейчас думаем о правильной цели, мне лично Польша устраивает. Если ехать дальше ГБ или США - надо рвать концы насовсем.


Это и называется эмиграцией.
Сотни миллионов (или миллиарды?)человек в истории Человечества прошли через это.
И большинство не пожалело.

Очень громкое заявление: одно дело мигрировать из Сирии/позднего совка/ранней раисси, и совсем другое -- из той же Польши 10-х годов...
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 17:17

_hunter

Да, громкое.
Истории США, Канады, Австраллии, стран эмигрантов, позволяют с полной уверенностью делать такие заявления.
rjkz
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  #<1 ... 6789
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