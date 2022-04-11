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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 кві, 2022 15:22
BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав:
Cлавянские языки учатся нашими на ура. Не понимаю проблемы вообще, особенно в среде. Конечно польский будет легче чем чешский или словацкий, но и эти языки намного проще французского или испанского.
Судя по моим наблюдениям, инглиш много где не катит. Для ИТ нужен как +. А в остальном может только на Кипре местные знают как второй язык.
Люди исходят из того, что если уж строить новую жизнь, то выбрать правильную цель для этого. По их-же словам, Словакия не далеко ушла от Украины.
По этой-же причине, другие знакомые из Польши перебрались в ВБ и надеются там пускать корни.
Тоже сейчас думаем о правильной цели, мне лично Польша устраивает. Если ехать дальше ГБ или США - надо рвать концы насовсем
.
Это и называется эмиграцией.
Сотни миллионов (или миллиарды?)человек в истории Человечества прошли через это.
И большинство не пожалело.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 17:00
rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:
Люди исходят из того, что если уж строить новую жизнь, то выбрать правильную цель для этого. По их-же словам, Словакия не далеко ушла от Украины.
По этой-же причине, другие знакомые из Польши перебрались в ВБ и надеются там пускать корни.
Тоже сейчас думаем о правильной цели, мне лично Польша устраивает. Если ехать дальше ГБ или США - надо рвать концы насовсем
.
Это и называется эмиграцией.
Сотни миллионов (или миллиарды?)человек в истории Человечества прошли через это.И большинство не пожалело.
Очень громкое заявление: одно дело мигрировать из Сирии/позднего совка/ранней раисси, и совсем другое -- из той же Польши 10-х годов...
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Додано: Пон 11 кві, 2022 17:17
_hunter
Да, громкое.
Истории США, Канады, Австраллии, стран эмигрантов, позволяют с полной уверенностью делать такие заявления.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:51
rjkz написав:_hunter
Да, громкое.
Истории США, Канады, Австраллии, стран эмигрантов, позволяют с полной уверенностью делать такие заявления.
Той Австраллии, в которую Англия в принудительном порядке народ мигрировала?
-- примерно как сибирь в раисси...
Ну и банальный вопрос: если в Штатах все так отлично -- почему та же Германия до сих пор не опустела?
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