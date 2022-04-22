Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Моя орендарка з квартири, яка теж частково зруйнована, зараз у Німеччині. Написала 5 минут потому (сподіваюсь, що цій форум не читає)
Здравствуйте
Всё ужасно
Знала бы,лучше бы дома осталась

Різні історії є, наприклад от жінка з Франції пише:
1111001111
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:04

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:В Европе часть которая на жизнь больше будет, арендовать в Киеве за 10т грн и зарабатывать 20т грн. (на жизнь 300 долл.) и условно в Польше арендовать за 500 дол и зарабатывать 1000 долл. (на жизнь 500 долл.)

Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).
Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.

Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.

Так гастеры (в основном) с приграничных городов на маршрутках катаются: ехать раз в 90 дней из Киева в какой-нить Вроцлав на поезде с пересадкой во Львове -- та еще развлекуха...

Эти два слова в одном предложении не ставятся :lol: -- холодный огонь, сухая вода, гарячий лед... Тоже знакомый (с женой/детьми) прямо сейчас эвакуировался в Польшу -- живут в каком-то отельчике -- говорит найти просто нормальную еду (про недорогую даже не заикается) -- реальная проблема. Сейчас ищут обычную квартиру -- чтобы с плитой -- будут сами готовить. С нетерпением ждет отмашки для возвращения...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:08

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  _hunter написав:Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).
Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.

Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.

Так гастеры (в основном) с приграничных городов на маршрутках катаются: ехать раз в 90 дней из Киева в какой-нить Вроцлав на поезде с пересадкой во Львове -- та еще развлекуха...

Эти два слова в одном предложении не ставятся :lol: -- холодный огонь, сухая вода, гарячий лед... Тоже знакомый (с женой/детьми) прямо сейчас эвакуировался в Польшу -- живут в каком-то отельчике -- говорит найти просто нормальную еду (про недорогую даже не заикается) -- реальная проблема. Сейчас ищут обычную квартиру -- чтобы с плитой -- будут сами готовить. С нетерпением ждет отмашки для возвращения...

Про 90 дней - это откуда? После безвиза все там безвылазно работают. А еда недорогая даже готовая продается в любой жабке и бедронке. Что-то твой знакомы свистит. Да и как он выехал из Украины? Судья что-ли?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:58

Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.

Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.
Дано.
Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.
Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.
Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.
Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.

Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?

В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає

Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:34

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.

Так гастеры (в основном) с приграничных городов на маршрутках катаются: ехать раз в 90 дней из Киева в какой-нить Вроцлав на поезде с пересадкой во Львове -- та еще развлекуха...

Эти два слова в одном предложении не ставятся :lol: -- холодный огонь, сухая вода, гарячий лед... Тоже знакомый (с женой/детьми) прямо сейчас эвакуировался в Польшу -- живут в каком-то отельчике -- говорит найти просто нормальную еду (про недорогую даже не заикается) -- реальная проблема. Сейчас ищут обычную квартиру -- чтобы с плитой -- будут сами готовить. С нетерпением ждет отмашки для возвращения...

Про 90 дней - это откуда? После безвиза все там безвылазно работают. А еда недорогая даже готовая продается в любой жабке и бедронке. Что-то твой знакомы свистит. Да и как он выехал из Украины? Судья что-ли?

В смысле "безвылазно"?
В смысле "безвылазно"? -- привило такое, "90 дней в течении 180"...
Но это абсолютно не важно по причине "конкретное число дней вообще ни на что не влияет": принцип работы гастеров -- "подводная лодка" -- заработал денег "там", приехал тратить "тут". Происходит ли это через 3 месяца, через 6 или через 9 -- пофиг.

Почему полуфабрикаты не берут в магазах? -- фиг его знает, может жена не разрешает...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:40

  Первый написав:Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання
Польша мужчины нужны на заводах, автослесари, автомаляры, водители С Д Е + трамвай, сварщики, все специальности на стройку/ремонты помещений, сантехники

женщины с/х работы, кассы супермаркетов, продавцы всего на свете, уборщицы. Это то что я знаю из рассказов +/- десяти выехавших моих знакомых. Одна семья открыла хостел в Кракове, поискал их по интернету, таки украинцев открывающих хостелы в Польше много. Флетлорд нигде не пропадёт)

https://www.google.com/amp/s/zakordon.2 ... 929904/amp
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.
Дано.
Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.

Якщо є сертіфікати по МСФО АССА інші та 7 років англ інші - в чому проблема?
Значить досвід - нерелевантний.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:55

  vitaliian написав:
  Первый написав:Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.
\\\
Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання
\\\
женщины с/х работы, кассы супермаркетов, продавцы всего на свете, уборщицы. Это то что я знаю из рассказов +/- десяти выехавших моих знакомых. Одна семья открыла хостел в Кракове, поискал их по интернету, таки украинцев открывающих хостелы в Польше много. Флетлорд нигде не пропадёт)

Т.е. кроме высокоинтелектуальной работы "вильна каса" ничего релевантного нет? :roll:
Открыть хостел? -- что-то мне подсказывает -- для этого нужно "немного" денег свободных?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:59

  Первый написав:Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.

Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.
Дано.
Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.
Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.
Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.
Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.

Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?

В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає

Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.


Без знання місцевої мови важко, але можливо. Випадає десь 90% вакансій.
Розкидувати на популярних сайтах з працевлаштування резюмеху, або конкретно на сайтах компаній.

В Німеччині 10 евро мінімалка без копійок, щось 900 евро не виходить ніяк.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:02

  BIGor написав:
  Первый написав:Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.
Дано.
Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.

Якщо є сертіфікати по МСФО АССА інші та 7 років англ інші - в чому проблема?
Значить досвід - нерелевантний.

Например в том, что _на всех_ предприятиях _уже_ есть свой бухгалтер? -- и второй им нужен примерно как пятое колесо (не запаска!)... :roll:
_hunter
 
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