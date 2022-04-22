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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.
Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.
Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.

Двигаемся севернее - север Бельгии, Нидерланды и/или смотрит международные компании. В Big4 есть целые отделы бухгалтеров. И если человек знает SAP - тогда успех будет, с 1С - никому не нужен.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:20

  _hunter написав:Открыть хостел? -- что-то мне подсказывает -- для этого нужно "немного" денег свободных?
их открывают в арендованных помещениях, наверное на ремонт и технику какие-то деньги нужны. Гораздо меньше, чем открыть частную авиакомпанию)

Среди моих знакомых, тех кто устроился на "интеллектуальную" работу заграницей нет. Мои "интеллектуалы" живут в Украине и до войны зарабатывали примерно 1куе денег +/-

Про эмиграцию мы тоже общались, общее мнение учить детей заграницей - да, самим нет смысла менять 1куе дохода в Украине на 1куе в Польше, при этом садиться за баранку фуры или тягать цемент на стройке.

Может уже есть, война всё меняет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:40

rjkz не вводите людей в заблуждение-никакого безвиза с канадой нет и небудет.Это как некоторые думают что мы вступаем летом в ЕС а мы получаем статус кандидата а не члена. Турция уже лет 20 кандидат в ЕС как ещё несколько стран по 5-10 лет
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:46

  Первый написав:Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.

Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.
Дано.
Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.
Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.
Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.
Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.

Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?

В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає

Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.



не мешайте им летать в облаках и считать чужие деньги :D Хорошо там где нас нет
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:47

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Открыть хостел? -- что-то мне подсказывает -- для этого нужно "немного" денег свободных?
их открывают в арендованных помещениях, наверное на ремонт и технику какие-то деньги нужны. Гораздо меньше, чем открыть частную авиакомпанию)

Среди моих знакомых, тех кто устроился на "интеллектуальную" работу заграницей нет. Мои "интеллектуалы" живут в Украине и до войны зарабатывали примерно 1куе денег +/-

Про эмиграцию мы тоже общались, общее мнение учить детей заграницей - да, самим нет смысла менять 1куе дохода в Украине на 1куе в Польше, при этом садиться за баранку фуры или тягать цемент на стройке.

Может уже есть, война всё меняет.

Но даже для аренды нужны деньги на первый взнос?.. И под аренду нужно же местный ФОП открывать? -- что тоже небесплатно. А человек (как я понимаю) спрашивал -- чтоб _уже сейчас_ деньги получать, а не отдавать...

Ну, я примерно про то же и говорю. Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:56

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

  _hunter написав:Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...

Интересно кто тут такое писал?
BIGor
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  #<1 ... 891011
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