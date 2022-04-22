Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Двигаемся севернее - север Бельгии, Нидерланды и/или смотрит международные компании. В Big4 есть целые отделы бухгалтеров. И если человек знает SAP - тогда успех будет, с 1С - никому не нужен.
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Двигаемся севернее - север Бельгии, Нидерланды и/или смотрит международные компании. В Big4 есть целые отделы бухгалтеров. И если человек знает SAP - тогда успех будет, с 1С - никому не нужен.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:20
их открывают в арендованных помещениях, наверное на ремонт и технику какие-то деньги нужны. Гораздо меньше, чем открыть частную авиакомпанию)
Среди моих знакомых, тех кто устроился на "интеллектуальную" работу заграницей нет. Мои "интеллектуалы" живут в Украине и до войны зарабатывали примерно 1куе денег +/-
Про эмиграцию мы тоже общались, общее мнение учить детей заграницей - да, самим нет смысла менять 1куе дохода в Украине на 1куе в Польше, при этом садиться за баранку фуры или тягать цемент на стройке.
Может уже есть, война всё меняет.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:40
rjkz не вводите людей в заблуждение-никакого безвиза с канадой нет и небудет.Это как некоторые думают что мы вступаем летом в ЕС а мы получаем статус кандидата а не члена. Турция уже лет 20 кандидат в ЕС как ещё несколько стран по 5-10 лет
Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:46
не мешайте им летать в облаках и считать чужие деньги Хорошо там где нас нет
Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:47
Но даже для аренды нужны деньги на первый взнос?.. И под аренду нужно же местный ФОП открывать? -- что тоже небесплатно. А человек (как я понимаю) спрашивал -- чтоб _уже сейчас_ деньги получать, а не отдавать...
Ну, я примерно про то же и говорю. Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...
Додано: П'ят 22 кві, 2022 11:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Є в мене приклад моєї знайомої, яка поїхала до Німеччини та відразу влаштувалась у місцевий E&Y на досить високу посаду. Але ж це виключення. Абсолютній більшості робота за фахом в Європі не загрожує.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:56
Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко
Интересно кто тут такое писал?
Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:45
Я больше скажу, если не "синий воротничок", то такая судьба ждет единицы.
Сходу. А дальше - зависит от того насколько человек хочет работать "за фахом".
Я в этом не вижу проблемы. Но многие живут ради статуса и считают, что это и есть смысл жизни. Кто-то любит свою работу настолько, что готовы на любые подвиги, чтобы работать по специальности.
Когда-то тут уже писал, моя сверстница была врачом в Украине. И считала и считает эту профессию самой лучшей в мире. Уже тут можно снимать шляпу.
Лет 20 назад она уехала в США, лет 5 посвятила себя тому, чтобы пройти переаттестацию, доучиться и получить местный диплом. Жила в стесненных условиях.
Потом работала в госпиталях. Это очень тяжелая работа, хоть и намного более высокооплачиваемая, чем в медофисах наемным врачем. И дает коллосальный опыт.
Потом открыла свой офис.
У нее сейчас свой дом в очень престижном и дорогом районе НЙ.
В своем офисе работает 3 дня в неделю, этого более чем достаточно. Такой баланс работы и отдыха.
Разница между врачем в США и Украине очевидна или требует разъяснений?
Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:37
А кем она работала в Украине? Всех в 4ке переводят в европейские офисы, из сохранением позиции.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:50
Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".
Вон и Первый со мной соглашается:
viewtopic.php?p=5425486#p5425486
Вот и konstantin kirovograd говорит о том же:
viewtopic.php?p=5425519#p5425519
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