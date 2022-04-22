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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:11
_hunter написав: BIGor написав: _hunter написав:
Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...
Интересно кто тут такое писал?
Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".
Вон и Первый
со мной соглашается:viewtopic.php?p=5425486#p5425486
Вот и konstantin kirovograd
говорит о том же:viewtopic.php?p=5425519#p5425519
Cмешно тут приводить цитаты риэлторов.
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BIGor
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:27
BIGor написав: _hunter написав: _hunter написав:
Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...
Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".
Вон и Первый
со мной соглашается:viewtopic.php?p=5425486#p5425486
Вот и konstantin kirovograd
говорит о том же:viewtopic.php?p=5425519#p5425519
Cмешно тут приводить цитаты риэлторов.
Ну конечно. Cмешно тут приводить цитаты любых людей, кроме BIGor
Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.
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