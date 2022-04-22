Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1 ... 9101112 Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:11 _hunter написав: BIGor написав: _hunter написав: Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит... Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...

Интересно кто тут такое писал? Интересно кто тут такое писал?

Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".



Вон и Первый со мной соглашается:

viewtopic.php?p=5425486#p5425486

Вот и konstantin kirovograd говорит о том же:

viewtopic.php?p=5425519#p5425519 Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".Вон исо мной соглашается:Вот иговорит о том же:

Cмешно тут приводить цитаты риэлторов. Cмешно тут приводить цитаты риэлторов. BIGor

Повідомлень: 5969 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1002 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:27 BIGor написав: _hunter написав: _hunter написав: Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит... Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...

Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".



Вон и Первый со мной соглашается:

viewtopic.php?p=5425486#p5425486

Вот и konstantin kirovograd говорит о том же:

viewtopic.php?p=5425519#p5425519 Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".Вон исо мной соглашается:Вот иговорит о том же:

Cмешно тут приводить цитаты риэлторов. Cмешно тут приводить цитаты риэлторов.

Ну конечно. Cмешно тут приводить цитаты любых людей, кроме BIGor



Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить. Ну конечно. Cмешно тут приводить цитаты любых людей, кроме BIGorНо можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить. _hunter Повідомлень: 6594 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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