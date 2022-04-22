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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:27

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  _hunter написав:Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...

Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".

Вон и Первый со мной соглашается:
viewtopic.php?p=5425486#p5425486
Вот и konstantin kirovograd говорит о том же:
viewtopic.php?p=5425519#p5425519

Cмешно тут приводить цитаты риэлторов.

Ну конечно. Cмешно тут приводить цитаты любых людей, кроме BIGor :lol:

Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:57

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

  _hunter написав:Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.

Пруфы можно на такое?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:08

  BIGor написав:
  _hunter написав:Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.

Пруфы можно на такое?

Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:56

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  _hunter написав:Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.

Пруфы можно на такое?

Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил.

И где пруфы?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:26

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  _hunter написав:Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.

Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил.

И где пруфы?

ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил.
Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было.
Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"? :roll:
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  #<1 ... 9101112
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