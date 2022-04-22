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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:27

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  _hunter написав:Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...

Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".

Вон и Первый со мной соглашается:
viewtopic.php?p=5425486#p5425486
Вот и konstantin kirovograd говорит о том же:
viewtopic.php?p=5425519#p5425519

Cмешно тут приводить цитаты риэлторов.

Ну конечно. Cмешно тут приводить цитаты любых людей, кроме BIGor :lol:

Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:57

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

  _hunter написав:Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.

Пруфы можно на такое?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:08

  BIGor написав:
  _hunter написав:Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.

Пруфы можно на такое?

Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:56

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  _hunter написав:Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.

Пруфы можно на такое?

Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил.

И где пруфы?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:26

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  _hunter написав:Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.

Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил.

И где пруфы?

ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил.
Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было.
Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:07

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  _hunter написав:Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...

Интересно кто тут такое писал?

Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".

Вон и Первый со мной соглашается:
viewtopic.php?p=5425486#p5425486
Вот и konstantin kirovograd говорит о том же:
viewtopic.php?p=5425519#p5425519


Ну, Первый - тот еще перец.
Ему не выгодно, чтобы потенциальная очередь в его ОП делала ноги из Украины.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:31

  Хомякоид написав:
  Первый написав:Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.

Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.
Дано.
Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.
Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.
Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.
Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.

Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?

В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає

Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.


Без знання місцевої мови важко, але можливо. Випадає десь 90% вакансій.
Розкидувати на популярних сайтах з працевлаштування резюмеху, або конкретно на сайтах компаній.


В Німеччині 10 евро мінімалка без копійок, щось 900 евро не виходить ніяк.

Весь международный бизнес уже давно позакрывал свои бэк-офисы в германиях/люксембургах. Дорого. Остались только хед-офисы с директорами/президентами или компании локального уровня, где все на местном языке. Если не топ-менеджер и из языков только английский, то можно в ту же Польшу в бэк-офисы корпораций. Благо их в каждом крупном городе уже больше, чем макдональдсов. Какой-нибудь менеджер отдела в финансах может от 8-10 тыс. злотых чистыми получать.
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 00:30

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:Везде люди и начинают жить с аренды и работают.

В Европе часть которая на жизнь больше будет, арендовать в Киеве за 10т грн и зарабатывать 20т грн. (на жизнь 300 долл.) и условно в Польше арендовать за 500 дол и зарабатывать 1000 долл. (на жизнь 500 долл.)

Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).
Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.


Профукать можно любые деньги.
Просто это разные деньги. В Европах, Америках и Украине.
Ну и менталитет заробитчанства - заработать и потратить в Украине.
Те, кто эмигрируют, первые годы еще думают, что можно поехать в Украину, к цирюльнику, дантисту и тд. Потом перестают париться.
Так что, человек 10-20-30 лет назад уехавший из Украины и не поймет зачем ему куда-то зачем-то ехать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 00:35

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  _hunter написав:Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).
Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.

Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.

Так гастеры (в основном) с приграничных городов на маршрутках катаются: ехать раз в 90 дней из Киева в какой-нить Вроцлав на поезде с пересадкой во Львове -- та еще развлекуха...

Эти два слова в одном предложении не ставятся :lol: -- холодный огонь, сухая вода, гарячий лед... Тоже знакомый (с женой/детьми) прямо сейчас эвакуировался в Польшу -- живут в каком-то отельчике -- говорит найти просто нормальную еду (про недорогую даже не заикается) -- реальная проблема. Сейчас ищут обычную квартиру -- чтобы с плитой -- будут сами готовить. С нетерпением ждет отмашки для возвращения...


Ну и как это "знакомый" границу пересек?
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 01:26

  Первый написав:Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.

Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.
Дано.
Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.
Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.
Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.
Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.

Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?

В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає

Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.


Про Европу - не знаю.
В США есть 2 основные разновидности бухгалтеров.
Аккаунтент - это и есть бухгалтер, и буккипер - типа помощника бухгалтера.
Это не очень высокооплачиваемые профессии, но на жизнь хватит.
Аккаунтент в среднем 35-50 долларов в час, буккипер - 20-25.
Есть пожилые бухгалтера, которые десятилетиями сидят на одном месте - могут и 22-25 долларов в час иметь.
В основном, бухгалтер - это человек, закончивший местный колледж (кстати, очень зависит куда со старта попадет от колледжа. Один из самых крутых и тяжелых для учебы на эту специальность - Барух, но выпускников расхватывают. Можно учиться с нуля и это минимум 4 года возьмет или зачесть часть крЕдитов с украинского диплома и тогда это будет 2 года), буккипер - достаточно или просто курсы закончить (3-4 недели, стоят около 4 куе, это не большая сумма для США) или самому (если есть бухгалтерские навыки) освоить Квик-букс (это основная бухгалтерская программа в США, типа как в Украине 1С Бухгалтерия или 1С Предприятие.
Еще есть СРА - это частный бухгалтерский бизнес с элементами финансового консалтинга и финансового менеджмента. Также могут заниматься оформлением инком-такс (тн такс-ретерн). В момент подачи инком-такс ( с примерно февраля, когда предприятия рассылают своим сотрудникам W2 и до 15-18 апреля (дед-лайн) работы в таких офисах на 24/7 - могут взять на стажировку любого бухгалтера из стран б.Союза. Без единой местной корочки, но с разрешением на работу. Это хорошая возможность получить первый опыт, запись в резюме.ЗП дают минималку (15 долларов в час для НЙ, после вычета налогов, на недельный чек это примерно 450 долларов, то есть, около 2 куе в месяц чистыми. Это очень мало, но для старта для "чистой" работы можно потерпеть полгода (желательный в США минимум работы на одном месте, чтобы это нормально воспринималось), а потом или говорить о повышении зп (хорошего работника, пусть с небольшим опытом, работодатель вряд-ли захочет терять и в принципе, за год-два на первом месте можно довести до 20-25 долларов в час. Потом пойдет медленней. Если надо быстрее, то надо каждые полгода менять работу. На втором месте уже можно 18-20 спрашивать, на третьем 22-25).
Еще есть аудиторы. Это совсем другая лига. Сын знакомого жил и работал в НЙ, получил оффер из Тексаса на 150 куе в год (около 75 в час) и за трансфер ему разово сразу 100куе дали. Через полтора года ему повысили зп до 200 куе в год.
Есть еще разновидности бухгалтерской работы в больших компаниях, где бухгалтерские отделы - это больщие подразделения. Знакомая работает контролером (типа начальник бухотдела, но несколько лет отработала и финдиректором там-же) в нонпрофит организации, занимающейся строительством и эксплуатацией социального жилья. Не знаю сколько она там имеет, но каждый день ездит из Н-Дж по 2-2,5 часа в каждую сторону на протяжении 21 года. Спрашивал, сколько имеет смысл зарабатывать, чтобы ездить в НЙ из НДж, она сказала, что у них есть девочка, которая ездит за 38 долларов в час. Меньще никого не знает.

Еще вопросы, просьбы, пожелания?
rjkz
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