Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:27
BIGor написав: _hunter написав: _hunter написав:
Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...
Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".
Вон и Первый
со мной соглашается:viewtopic.php?p=5425486#p5425486
Вот и konstantin kirovograd
говорит о том же:viewtopic.php?p=5425519#p5425519
Cмешно тут приводить цитаты риэлторов.
Ну конечно. Cмешно тут приводить цитаты любых людей, кроме BIGor
Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:57
_hunter написав:
Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.
Пруфы можно на такое?
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:08
BIGor написав: _hunter написав:
Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить
.
Пруфы можно на такое?
Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил.
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:56
_hunter написав: BIGor написав: _hunter написав:
Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить
.
Пруфы можно на такое?
Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил.
И где пруфы?
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:26
BIGor написав: _hunter написав: _hunter написав:
Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить
.
Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил.
И где пруфы?
ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил.
Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было.
Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"?
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:07
_hunter написав: BIGor написав: _hunter написав:
Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...
Интересно кто тут такое писал?
Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".
Вон и Первый
со мной соглашается:viewtopic.php?p=5425486#p5425486
Вот и konstantin kirovograd
говорит о том же:viewtopic.php?p=5425519#p5425519
Ну, Первый - тот еще перец.
Ему не выгодно, чтобы потенциальная очередь в его ОП делала ноги из Украины.
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:31
Хомякоид написав: Первый написав:
Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.
Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.
Дано.
Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.
Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.
Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.
Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.
Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?
В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає
Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.
Без знання місцевої мови важко, але можливо. Випадає десь 90% вакансій.
Розкидувати на популярних сайтах з працевлаштування резюмеху, або конкретно на сайтах компаній.
В Німеччині 10 евро мінімалка без копійок, щось 900 евро не виходить ніяк.
Весь международный бизнес уже давно позакрывал свои бэк-офисы в германиях/люксембургах. Дорого. Остались только хед-офисы с директорами/президентами или компании локального уровня, где все на местном языке. Если не топ-менеджер и из языков только английский, то можно в ту же Польшу в бэк-офисы корпораций. Благо их в каждом крупном городе уже больше, чем макдональдсов. Какой-нибудь менеджер отдела в финансах может от 8-10 тыс. злотых чистыми получать.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 00:30
_hunter написав: BIGor написав: rjkz написав:
Везде люди и начинают жить с аренды и работают.
В Европе часть которая на жизнь больше будет, арендовать в Киеве за 10т грн и зарабатывать 20т грн. (на жизнь 300 долл.) и условно в Польше арендовать за 500 дол и зарабатывать 1000 долл. (на жизнь 500 долл.)
Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).
Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.
Профукать можно любые деньги.
Просто это разные деньги. В Европах, Америках и Украине.
Ну и менталитет заробитчанства - заработать и потратить в Украине.
Те, кто эмигрируют, первые годы еще думают, что можно поехать в Украину, к цирюльнику, дантисту и тд. Потом перестают париться.
Так что, человек 10-20-30 лет назад уехавший из Украины и не поймет зачем ему куда-то зачем-то ехать.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 00:35
_hunter написав: BIGor написав:
Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог
_hunter написав:
Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.
. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах
. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.
Так гастеры (в основном) с приграничных городов на маршрутках катаются: ехать раз в 90 дней из Киева в какой-нить Вроцлав на поезде с пересадкой во Львове -- та еще развлекуха...
Эти два слова в одном предложении не ставятся
-- холодный огонь, сухая вода, гарячий лед... Тоже знакомый
(с женой/детьми) прямо сейчас эвакуировался в Польшу -- живут в каком-то отельчике -- говорит найти просто нормальную еду (про недорогую даже не заикается) -- реальная проблема. Сейчас ищут обычную квартиру -- чтобы с плитой -- будут сами готовить. С нетерпением ждет отмашки для возвращения...
Ну и как это "знакомый" границу пересек?
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Додано: Суб 23 кві, 2022 01:26
Первый написав:
Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.
Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.
Дано.
Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.
Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.
Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.
Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.
Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?
В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає
Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.
Про Европу - не знаю.
В США есть 2 основные разновидности бухгалтеров.
Аккаунтент - это и есть бухгалтер, и буккипер - типа помощника бухгалтера.
Это не очень высокооплачиваемые профессии, но на жизнь хватит.
Аккаунтент в среднем 35-50 долларов в час, буккипер - 20-25.
Есть пожилые бухгалтера, которые десятилетиями сидят на одном месте - могут и 22-25 долларов в час иметь.
В основном, бухгалтер - это человек, закончивший местный колледж (кстати, очень зависит куда со старта попадет от колледжа. Один из самых крутых и тяжелых для учебы на эту специальность - Барух, но выпускников расхватывают. Можно учиться с нуля и это минимум 4 года возьмет или зачесть часть крЕдитов с украинского диплома и тогда это будет 2 года), буккипер - достаточно или просто курсы закончить (3-4 недели, стоят около 4 куе, это не большая сумма для США) или самому (если есть бухгалтерские навыки) освоить Квик-букс (это основная бухгалтерская программа в США, типа как в Украине 1С Бухгалтерия или 1С Предприятие.
Еще есть СРА - это частный бухгалтерский бизнес с элементами финансового консалтинга и финансового менеджмента. Также могут заниматься оформлением инком-такс (тн такс-ретерн). В момент подачи инком-такс ( с примерно февраля, когда предприятия рассылают своим сотрудникам W2 и до 15-18 апреля (дед-лайн) работы в таких офисах на 24/7 - могут взять на стажировку любого бухгалтера из стран б.Союза. Без единой местной корочки, но с разрешением на работу. Это хорошая возможность получить первый опыт, запись в резюме.ЗП дают минималку (15 долларов в час для НЙ, после вычета налогов, на недельный чек это примерно 450 долларов, то есть, около 2 куе в месяц чистыми. Это очень мало, но для старта для "чистой" работы можно потерпеть полгода (желательный в США минимум работы на одном месте, чтобы это нормально воспринималось), а потом или говорить о повышении зп (хорошего работника, пусть с небольшим опытом, работодатель вряд-ли захочет терять и в принципе, за год-два на первом месте можно довести до 20-25 долларов в час. Потом пойдет медленней. Если надо быстрее, то надо каждые полгода менять работу. На втором месте уже можно 18-20 спрашивать, на третьем 22-25).
Еще есть аудиторы. Это совсем другая лига. Сын знакомого жил и работал в НЙ, получил оффер из Тексаса на 150 куе в год (около 75 в час) и за трансфер ему разово сразу 100куе дали. Через полтора года ему повысили зп до 200 куе в год.
Есть еще разновидности бухгалтерской работы в больших компаниях, где бухгалтерские отделы - это больщие подразделения. Знакомая работает контролером (типа начальник бухотдела, но несколько лет отработала и финдиректором там-же) в нонпрофит организации, занимающейся строительством и эксплуатацией социального жилья. Не знаю сколько она там имеет, но каждый день ездит из Н-Дж по 2-2,5 часа в каждую сторону на протяжении 21 года. Спрашивал, сколько имеет смысл зарабатывать, чтобы ездить в НЙ из НДж, она сказала, что у них есть девочка, которая ездит за 38 долларов в час. Меньще никого не знает.
Еще вопросы, просьбы, пожелания?
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