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возможностей. Где в мире комфор Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 9101112 Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:27 BIGor написав: _hunter написав: _hunter написав: Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит... Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...

Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".



Вон и Первый со мной соглашается:

viewtopic.php?p=5425486#p5425486

Вот и konstantin kirovograd говорит о том же:

viewtopic.php?p=5425519#p5425519 Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".Вон исо мной соглашается:Вот иговорит о том же:

Cмешно тут приводить цитаты риэлторов. Cмешно тут приводить цитаты риэлторов.

Ну конечно. Cмешно тут приводить цитаты любых людей, кроме BIGor



Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить. Ну конечно. Cмешно тут приводить цитаты любых людей, кроме BIGorНо можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить. _hunter Повідомлень: 6598 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:57 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко _hunter написав: Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить. Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.

Пруфы можно на такое? Пруфы можно на такое? BIGor

Повідомлень: 5970 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1002 раз. Подякували: 1302 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:08 BIGor написав: _hunter написав: Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить. Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? --

Пруфы можно на такое? Пруфы можно на такое?

Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил. Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил. _hunter Повідомлень: 6598 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:56 _hunter написав: BIGor написав: _hunter написав: Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить. Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? --

Пруфы можно на такое? Пруфы можно на такое?

Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил. Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил.

И где пруфы? И где пруфы? BIGor

Повідомлень: 5970 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1002 раз. Подякували: 1302 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:26 BIGor написав: _hunter написав: _hunter написав: Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить. Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? --

Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил. Без проблем -- болдом в своем предыдущем сообщении выделил.

И где пруфы? И где пруфы?

ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил.

Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было.

Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"? ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил.Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было.Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"? _hunter Повідомлень: 6598 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:07 _hunter написав: BIGor написав: _hunter написав: Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит... Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...

Интересно кто тут такое писал? Интересно кто тут такое писал?

Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".



Вон и Первый со мной соглашается:

viewtopic.php?p=5425486#p5425486

Вот и konstantin kirovograd говорит о том же:

viewtopic.php?p=5425519#p5425519 Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".Вон исо мной соглашается:Вот иговорит о том же:



Ну, Первый - тот еще перец.

Ему не выгодно, чтобы потенциальная очередь в его ОП делала ноги из Украины. Ну, Первый - тот еще перец.Ему не выгодно, чтобы потенциальная очередь в его ОП делала ноги из Украины. rjkz

Повідомлень: 12958 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6765 раз. Подякували: 3791 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:31 Хомякоид написав: Первый написав: Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.



Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.

Дано.

Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.

Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.

Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.

Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.



Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?



В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає



Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете. Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.Дано.Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немаєЗи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.



Без знання місцевої мови важко, але можливо. Випадає десь 90% вакансій.

Розкидувати на популярних сайтах з працевлаштування резюмеху, або конкретно на сайтах компаній.





В Німеччині 10 евро мінімалка без копійок, щось 900 евро не виходить ніяк. Без знання місцевої мови важко, але можливо. Випадає десь 90% вакансій.Розкидувати на популярних сайтах з працевлаштування резюмеху, або конкретно на сайтах компаній.В Німеччині 10 евро мінімалка без копійок, щось 900 евро не виходить ніяк.

Весь международный бизнес уже давно позакрывал свои бэк-офисы в германиях/люксембургах. Дорого. Остались только хед-офисы с директорами/президентами или компании локального уровня, где все на местном языке. Если не топ-менеджер и из языков только английский, то можно в ту же Польшу в бэк-офисы корпораций. Благо их в каждом крупном городе уже больше, чем макдональдсов. Какой-нибудь менеджер отдела в финансах может от 8-10 тыс. злотых чистыми получать. Весь международный бизнес уже давно позакрывал свои бэк-офисы в германиях/люксембургах. Дорого. Остались только хед-офисы с директорами/президентами или компании локального уровня, где все на местном языке. Если не топ-менеджер и из языков только английский, то можно в ту же Польшу в бэк-офисы корпораций. Благо их в каждом крупном городе уже больше, чем макдональдсов. Какой-нибудь менеджер отдела в финансах может от 8-10 тыс. злотых чистыми получать. Gastarbaiter Повідомлень: 2116 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 00:30 _hunter написав: BIGor написав: rjkz написав: Везде люди и начинают жить с аренды и работают. Везде люди и начинают жить с аренды и работают.

В Европе часть которая на жизнь больше будет, арендовать в Киеве за 10т грн и зарабатывать 20т грн. (на жизнь 300 долл.) и условно в Польше арендовать за 500 дол и зарабатывать 1000 долл. (на жизнь 500 долл.) В Европе часть которая на жизнь больше будет, арендовать в Киеве за 10т грн и зарабатывать 20т грн. (на жизнь 300 долл.) и условно в Польше арендовать за 500 дол и зарабатывать 1000 долл. (на жизнь 500 долл.)

Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).

Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле. Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.



Профукать можно любые деньги.

Просто это разные деньги. В Европах, Америках и Украине.

Ну и менталитет заробитчанства - заработать и потратить в Украине.

Те, кто эмигрируют, первые годы еще думают, что можно поехать в Украину, к цирюльнику, дантисту и тд. Потом перестают париться.

Так что, человек 10-20-30 лет назад уехавший из Украины и не поймет зачем ему куда-то зачем-то ехать. Профукать можно любые деньги.Просто это разные деньги. В Европах, Америках и Украине.Ну и менталитет заробитчанства - заработать и потратить в Украине.Те, кто эмигрируют, первые годы еще думают, что можно поехать в Украину, к цирюльнику, дантисту и тд. Потом перестают париться.Так что, человек 10-20-30 лет назад уехавший из Украины и не поймет зачем ему куда-то зачем-то ехать. rjkz

Повідомлень: 12958 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6765 раз. Подякували: 3791 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 00:35 _hunter написав: BIGor написав: _hunter написав: Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).

Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле. Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).

Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается. . Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене.. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.

Так гастеры (в основном) с приграничных городов на маршрутках катаются: ехать раз в 90 дней из Киева в какой-нить Вроцлав на поезде с пересадкой во Львове -- та еще развлекуха...



Эти два слова в одном предложении не ставятся -- холодный огонь, сухая вода, гарячий лед... Тоже знакомый (с женой/детьми) прямо сейчас эвакуировался в Польшу -- живут в каком-то отельчике -- говорит найти просто нормальную еду (про недорогую даже не заикается) -- реальная проблема. Сейчас ищут обычную квартиру -- чтобы с плитой -- будут сами готовить. С нетерпением ждет отмашки для возвращения... Так гастеры (в основном) с приграничных городов на маршрутках катаются: ехать раз в 90 дней из Киева в какой-нить Вроцлав на поезде с пересадкой во Львове -- та еще развлекуха...Эти два слова в одном предложении не ставятся-- холодный огонь, сухая вода, гарячий лед... Тоже(с женой/детьми) прямо сейчас эвакуировался в Польшу -- живут в каком-то отельчике -- говорит найти просто нормальную еду (про недорогую даже не заикается) -- реальная проблема. Сейчас ищут обычную квартиру -- чтобы с плитой -- будут сами готовить. С нетерпением ждет отмашки для возвращения...



Ну и как это "знакомый" границу пересек?

Ну и как это "знакомый" границу пересек? rjkz

Повідомлень: 12958 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6765 раз. Подякували: 3791 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 01:26 Первый написав: Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.



Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.

Дано.

Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.

Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.

Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.

Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.



Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?



В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає



Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете. Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.Дано.Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немаєЗи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.



Про Европу - не знаю.

В США есть 2 основные разновидности бухгалтеров.

Аккаунтент - это и есть бухгалтер, и буккипер - типа помощника бухгалтера.

Это не очень высокооплачиваемые профессии, но на жизнь хватит.

Аккаунтент в среднем 35-50 долларов в час, буккипер - 20-25.

Есть пожилые бухгалтера, которые десятилетиями сидят на одном месте - могут и 22-25 долларов в час иметь.

В основном, бухгалтер - это человек, закончивший местный колледж (кстати, очень зависит куда со старта попадет от колледжа. Один из самых крутых и тяжелых для учебы на эту специальность - Барух, но выпускников расхватывают. Можно учиться с нуля и это минимум 4 года возьмет или зачесть часть крЕдитов с украинского диплома и тогда это будет 2 года), буккипер - достаточно или просто курсы закончить (3-4 недели, стоят около 4 куе, это не большая сумма для США) или самому (если есть бухгалтерские навыки) освоить Квик-букс (это основная бухгалтерская программа в США, типа как в Украине 1С Бухгалтерия или 1С Предприятие.

Еще есть СРА - это частный бухгалтерский бизнес с элементами финансового консалтинга и финансового менеджмента. Также могут заниматься оформлением инком-такс (тн такс-ретерн). В момент подачи инком-такс ( с примерно февраля, когда предприятия рассылают своим сотрудникам W2 и до 15-18 апреля (дед-лайн) работы в таких офисах на 24/7 - могут взять на стажировку любого бухгалтера из стран б.Союза. Без единой местной корочки, но с разрешением на работу. Это хорошая возможность получить первый опыт, запись в резюме.ЗП дают минималку (15 долларов в час для НЙ, после вычета налогов, на недельный чек это примерно 450 долларов, то есть, около 2 куе в месяц чистыми. Это очень мало, но для старта для "чистой" работы можно потерпеть полгода (желательный в США минимум работы на одном месте, чтобы это нормально воспринималось), а потом или говорить о повышении зп (хорошего работника, пусть с небольшим опытом, работодатель вряд-ли захочет терять и в принципе, за год-два на первом месте можно довести до 20-25 долларов в час. Потом пойдет медленней. Если надо быстрее, то надо каждые полгода менять работу. На втором месте уже можно 18-20 спрашивать, на третьем 22-25).

Еще есть аудиторы. Это совсем другая лига. Сын знакомого жил и работал в НЙ, получил оффер из Тексаса на 150 куе в год (около 75 в час) и за трансфер ему разово сразу 100куе дали. Через полтора года ему повысили зп до 200 куе в год.

Есть еще разновидности бухгалтерской работы в больших компаниях, где бухгалтерские отделы - это больщие подразделения. Знакомая работает контролером (типа начальник бухотдела, но несколько лет отработала и финдиректором там-же) в нонпрофит организации, занимающейся строительством и эксплуатацией социального жилья. Не знаю сколько она там имеет, но каждый день ездит из Н-Дж по 2-2,5 часа в каждую сторону на протяжении 21 года. Спрашивал, сколько имеет смысл зарабатывать, чтобы ездить в НЙ из НДж, она сказала, что у них есть девочка, которая ездит за 38 долларов в час. Меньще никого не знает.



Еще вопросы, просьбы, пожелания? Про Европу - не знаю.В США есть 2 основные разновидности бухгалтеров.Аккаунтент - это и есть бухгалтер, и буккипер - типа помощника бухгалтера.Это не очень высокооплачиваемые профессии, но на жизнь хватит.Аккаунтент в среднем 35-50 долларов в час, буккипер - 20-25.Есть пожилые бухгалтера, которые десятилетиями сидят на одном месте - могут и 22-25 долларов в час иметь.В основном, бухгалтер - это человек, закончивший местный колледж (кстати, очень зависит куда со старта попадет от колледжа. Один из самых крутых и тяжелых для учебы на эту специальность - Барух, но выпускников расхватывают. Можно учиться с нуля и это минимум 4 года возьмет или зачесть часть крЕдитов с украинского диплома и тогда это будет 2 года), буккипер - достаточно или просто курсы закончить (3-4 недели, стоят около 4 куе, это не большая сумма для США) или самому (если есть бухгалтерские навыки) освоить Квик-букс (это основная бухгалтерская программа в США, типа как в Украине 1С Бухгалтерия или 1С Предприятие.Еще есть СРА - это частный бухгалтерский бизнес с элементами финансового консалтинга и финансового менеджмента. Также могут заниматься оформлением инком-такс (тн такс-ретерн). В момент подачи инком-такс ( с примерно февраля, когда предприятия рассылают своим сотрудникам W2 и до 15-18 апреля (дед-лайн) работы в таких офисах на 24/7 - могут взять на стажировку любого бухгалтера из стран б.Союза. Без единой местной корочки, но с разрешением на работу. Это хорошая возможность получить первый опыт, запись в резюме.ЗП дают минималку (15 долларов в час для НЙ, после вычета налогов, на недельный чек это примерно 450 долларов, то есть, около 2 куе в месяц чистыми. Это очень мало, но для старта для "чистой" работы можно потерпеть полгода (желательный в США минимум работы на одном месте, чтобы это нормально воспринималось), а потом или говорить о повышении зп (хорошего работника, пусть с небольшим опытом, работодатель вряд-ли захочет терять и в принципе, за год-два на первом месте можно довести до 20-25 долларов в час. Потом пойдет медленней. Если надо быстрее, то надо каждые полгода менять работу. На втором месте уже можно 18-20 спрашивать, на третьем 22-25).Еще есть аудиторы. Это совсем другая лига. Сын знакомого жил и работал в НЙ, получил оффер из Тексаса на 150 куе в год (около 75 в час) и за трансфер ему разово сразу 100куе дали. Через полтора года ему повысили зп до 200 куе в год.Есть еще разновидности бухгалтерской работы в больших компаниях, где бухгалтерские отделы - это больщие подразделения. Знакомая работает контролером (типа начальник бухотдела, но несколько лет отработала и финдиректором там-же) в нонпрофит организации, занимающейся строительством и эксплуатацией социального жилья. Не знаю сколько она там имеет, но каждый день ездит из Н-Дж по 2-2,5 часа в каждую сторону на протяжении 21 года. Спрашивал, сколько имеет смысл зарабатывать, чтобы ездить в НЙ из НДж, она сказала, что у них есть девочка, которая ездит за 38 долларов в час. Меньще никого не знает.Еще вопросы, просьбы, пожелания? rjkz

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