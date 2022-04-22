Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

vitaliian написав:их открывают в арендованных помещениях, наверное на ремонт и технику какие-то деньги нужны. Гораздо меньше, чем открыть частную авиакомпанию)
Среди моих знакомых, тех кто устроился на "интеллектуальную" работу заграницей нет. Мои "интеллектуалы" живут в Украине и до войны зарабатывали примерно 1куе денег +/-
Про эмиграцию мы тоже общались, общее мнение учить детей заграницей - да, самим нет смысла менять 1куе дохода в Украине на 1куе в Польше, при этом садиться за баранку фуры или тягать цемент на стройке.
Может уже есть, война всё меняет.
Давайте так, есть какой-то социальный статус в Украине и при эмиграции есть большая вероятность его временно или долговременно понизить.
1 куе в Украине или Польше может и деньги.
Если мы говорим о деньгах, то сколько с этого 1 куе можно отложить в месяц?
100? 200 баксов?
Польша в плане разницы а заработке не альтернатива.
В США можно семье из 2-х взрослых и 2-х детей вписываться в 3,5 куе в месяц из которых примерно 1,6-1,8 куе -это аренда и около штуцера - питание дома.
Без машины. Машина - это еще примерно 500 баксов в месяц минимум, но в больших городах она практически как обуза.
3,5 куе в месяц после вычета налогов - это примерно 24,5 доллара в час грязными. Большинство работающих в НЙ зарабатывают в диапазоне 25-50 баксов в час. То есть, если в семье работают двое на 25 баксов в час, то около 3,5 куе могут "скирдовать" в месяц.
Если человек живет один, то ему надо намного меньше. Тогда аренда студии от 800 баксов в месяц, едьба порядка 400 баксов.
Из остальных расходов - проезд порядка 120 в месяц, мобильная связь от 7 баксов в месяц от какого-то левого оператора до 120-150 от Верайзена. Около 40 от операторов среднего звена типа Т-мобил или АТэндТ. Или можно в Т-мобл взять дещевый припейд за 15 баксов в месяц. Домашний интернет - 30-40 в месяц.
То есть еще на примерно 250 разных расходов.
Шмотки - копейки.
Такой акцент - работу на 15 (минималка) баксов в час найти проще простого. Даже на 20.
Каждый следующий доллар в час дается трудней. Если ты понаех и без языка и без местного образования. Но каждый год дает веса тебе как получившему местный опыт и каждый переход с одного места на другое становится легче. И импрувится язык. И тебе не дадут меньше или столько-же сколько было на старом месте.
Каждый сертификат, каждая корочка - это плюс к зп.
До 50 в час можно расти не меняясь качественно. Потом стена. ЕЕ преодоление - абсолютно свободный Инглищ+местное образование+опыт. Преодолев этот порог, начинается новый уровень, где считают не доллары в час, а сотни тысяч в год.