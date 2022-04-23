Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Глобализация дарит нам много

возможностей. Где в мире комфор Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 10111213 Додано: Суб 23 кві, 2022 02:52 vitaliian написав: _hunter написав: Открыть хостел? -- что-то мне подсказывает -- для этого нужно "немного" денег свободных? Открыть хостел? -- что-то мне подсказывает -- для этого нужно "немного" денег свободных? их открывают в арендованных помещениях, наверное на ремонт и технику какие-то деньги нужны. Гораздо меньше, чем открыть частную авиакомпанию)



Среди моих знакомых, тех кто устроился на "интеллектуальную" работу заграницей нет. Мои "интеллектуалы" живут в Украине и до войны зарабатывали примерно 1куе денег +/-



Про эмиграцию мы тоже общались, общее мнение учить детей заграницей - да, самим нет смысла менять 1куе дохода в Украине на 1куе в Польше, при этом садиться за баранку фуры или тягать цемент на стройке.



Может уже есть, война всё меняет. их открывают в арендованных помещениях, наверное на ремонт и технику какие-то деньги нужны. Гораздо меньше, чем открыть частную авиакомпанию)Среди моих знакомых, тех кто устроился на "интеллектуальную" работу заграницей нет. Мои "интеллектуалы" живут в Украине и до войны зарабатывали примерно 1куе денег +/-Про эмиграцию мы тоже общались, общее мнение учить детей заграницей - да, самим нет смысла менять 1куе дохода в Украине на 1куе в Польше, при этом садиться за баранку фуры или тягать цемент на стройке.Может уже есть, война всё меняет.



Давайте так, есть какой-то социальный статус в Украине и при эмиграции есть большая вероятность его временно или долговременно понизить.

1 куе в Украине или Польше может и деньги.

Если мы говорим о деньгах, то сколько с этого 1 куе можно отложить в месяц?

100? 200 баксов?

Польша в плане разницы а заработке не альтернатива.

В США можно семье из 2-х взрослых и 2-х детей вписываться в 3,5 куе в месяц из которых примерно 1,6-1,8 куе -это аренда и около штуцера - питание дома.

Без машины. Машина - это еще примерно 500 баксов в месяц минимум, но в больших городах она практически как обуза.

3,5 куе в месяц после вычета налогов - это примерно 24,5 доллара в час грязными. Большинство работающих в НЙ зарабатывают в диапазоне 25-50 баксов в час. То есть, если в семье работают двое на 25 баксов в час, то около 3,5 куе могут "скирдовать" в месяц.

Если человек живет один, то ему надо намного меньше. Тогда аренда студии от 800 баксов в месяц, едьба порядка 400 баксов.

Из остальных расходов - проезд порядка 120 в месяц, мобильная связь от 7 баксов в месяц от какого-то левого оператора до 120-150 от Верайзена. Около 40 от операторов среднего звена типа Т-мобил или АТэндТ. Или можно в Т-мобл взять дещевый припейд за 15 баксов в месяц. Домашний интернет - 30-40 в месяц.

То есть еще на примерно 250 разных расходов.

Шмотки - копейки.

Такой акцент - работу на 15 (минималка) баксов в час найти проще простого. Даже на 20.

Каждый следующий доллар в час дается трудней. Если ты понаех и без языка и без местного образования. Но каждый год дает веса тебе как получившему местный опыт и каждый переход с одного места на другое становится легче. И импрувится язык. И тебе не дадут меньше или столько-же сколько было на старом месте.

Каждый сертификат, каждая корочка - это плюс к зп.

До 50 в час можно расти не меняясь качественно. Потом стена. ЕЕ преодоление - абсолютно свободный Инглищ+местное образование+опыт. Преодолев этот порог, начинается новый уровень, где считают не доллары в час, а сотни тысяч в год. Давайте так, есть какой-то социальный статус в Украине и при эмиграции есть большая вероятность его временно или долговременно понизить.1 куе в Украине или Польше может и деньги.Если мы говорим о деньгах, то сколько с этого 1 куе можно отложить в месяц?100? 200 баксов?Польша в плане разницы а заработке не альтернатива.В США можно семье из 2-х взрослых и 2-х детей вписываться в 3,5 куе в месяц из которых примерно 1,6-1,8 куе -это аренда и около штуцера - питание дома.Без машины. Машина - это еще примерно 500 баксов в месяц минимум, но в больших городах она практически как обуза.3,5 куе в месяц после вычета налогов - это примерно 24,5 доллара в час грязными. Большинство работающих в НЙ зарабатывают в диапазоне 25-50 баксов в час. То есть, если в семье работают двое на 25 баксов в час, то около 3,5 куе могут "скирдовать" в месяц.Если человек живет один, то ему надо намного меньше. Тогда аренда студии от 800 баксов в месяц, едьба порядка 400 баксов.Из остальных расходов - проезд порядка 120 в месяц, мобильная связь от 7 баксов в месяц от какого-то левого оператора до 120-150 от Верайзена. Около 40 от операторов среднего звена типа Т-мобил или АТэндТ. Или можно в Т-мобл взять дещевый припейд за 15 баксов в месяц. Домашний интернет - 30-40 в месяц.То есть еще на примерно 250 разных расходов.Шмотки - копейки.Такой акцент - работу на 15 (минималка) баксов в час найти проще простого. Даже на 20.Каждый следующий доллар в час дается трудней. Если ты понаех и без языка и без местного образования. Но каждый год дает веса тебе как получившему местный опыт и каждый переход с одного места на другое становится легче. И импрувится язык. И тебе не дадут меньше или столько-же сколько было на старом месте.Каждый сертификат, каждая корочка - это плюс к зп.До 50 в час можно расти не меняясь качественно. Потом стена. ЕЕ преодоление - абсолютно свободный Инглищ+местное образование+опыт. Преодолев этот порог, начинается новый уровень, где считают не доллары в час, а сотни тысяч в год. rjkz

Повідомлень: 12961 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6765 раз. Подякували: 3792 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 02:58 konstantin kirovograd написав: rjkz не вводите людей в заблуждение-никакого безвиза с канадой нет и небудет.Это как некоторые думают что мы вступаем летом в ЕС а мы получаем статус кандидата а не члена. Турция уже лет 20 кандидат в ЕС как ещё несколько стран по 5-10 лет не вводите людей в заблуждение-никакого безвиза с канадой нет и небудет.Это как некоторые думают что мы вступаем летом в ЕС а мы получаем статус кандидата а не члена. Турция уже лет 20 кандидат в ЕС как ещё несколько стран по 5-10 лет



Я в новостях видел, что парламент канады за это проголосовал.

За что купил, за то продал.

Меня на данном этапе тема Канады интересует постольку поскольку. Несколько лет назад активно интересовался.

Про ЕС и Турцию - в курсе. У Турции свое "домашнее задание", которое она не хочет выполнять, у Украины нет проблем с исламскими предрассудками. Поэтому у Украины больше шансов стать членом ЕС, чем у Турции. Я в новостях видел, что парламент канады за это проголосовал.За что купил, за то продал.Меня на данном этапе тема Канады интересует постольку поскольку. Несколько лет назад активно интересовался.Про ЕС и Турцию - в курсе. У Турции свое "домашнее задание", которое она не хочет выполнять, у Украины нет проблем с исламскими предрассудками. Поэтому у Украины больше шансов стать членом ЕС, чем у Турции. rjkz

Повідомлень: 12961 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6765 раз. Подякували: 3792 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 03:00 konstantin kirovograd написав: Первый написав: Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.



Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.

Дано.

Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.

Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.

Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.

Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.



Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?



В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає



Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете. Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.Дано.Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немаєЗи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.





не мешайте им летать в облаках и считать чужие деньги Хорошо там где нас нет не мешайте им летать в облаках и считать чужие деньгиХорошо там где нас нет



"Вот я и смотрю, где вас нет" (из анекдота).

У вас-то есть что считать? "Вот я и смотрю, где вас нет" (из анекдота).У вас-то есть что считать? rjkz

Повідомлень: 12961 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6765 раз. Подякували: 3792 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 06:59 _hunter написав: BIGor написав: И где пруфы? И где пруфы?

ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил.

Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было.

Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"? ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил.Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было.Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"?



_hunter написав: Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? Это что? Давай пруфы, не прячь голову в песок. Это что? Давай пруфы, не прячь голову в песок. BIGor

Повідомлень: 5973 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1003 раз. Подякували: 1302 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 07:47 BIGor написав: _hunter написав: BIGor написав: И где пруфы? И где пруфы?

ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил.

Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было.

Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"? ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил.Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было.Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"?



_hunter написав: Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? Это что? Давай пруфы, не прячь голову в песок. Это что? Давай пруфы, не прячь голову в песок.

Эм... не доходит? -- с третьего раза?

-- ок, давай еще напишу:

_hunter написав: ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил.

Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было.

Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"? ОК, объясняю совсем на пальцах:Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было. Эм... не доходит? -- с третьего раза?-- ок, давай еще напишу: _hunter Повідомлень: 6602 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 07:50 _hunter не доходит до тебя, что нужно твои домыслы фактами подтверждать? BIGor

Повідомлень: 5973 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1003 раз. Подякували: 1302 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 08:12 rjkz написав: vitaliian написав: _hunter написав: Открыть хостел? -- что-то мне подсказывает -- для этого нужно "немного" денег свободных? Открыть хостел? -- что-то мне подсказывает -- для этого нужно "немного" денег свободных? их открывают в арендованных помещениях, наверное на ремонт и технику какие-то деньги нужны. Гораздо меньше, чем открыть частную авиакомпанию)



Среди моих знакомых, тех кто устроился на "интеллектуальную" работу заграницей нет. Мои "интеллектуалы" живут в Украине и до войны зарабатывали примерно 1куе денег +/-



Про эмиграцию мы тоже общались, общее мнение учить детей заграницей - да, самим нет смысла менять 1куе дохода в Украине на 1куе в Польше, при этом садиться за баранку фуры или тягать цемент на стройке.



Может уже есть, война всё меняет. их открывают в арендованных помещениях, наверное на ремонт и технику какие-то деньги нужны. Гораздо меньше, чем открыть частную авиакомпанию)Среди моих знакомых, тех кто устроился на "интеллектуальную" работу заграницей нет. Мои "интеллектуалы" живут в Украине и до войны зарабатывали примерно 1куе денег +/-Про эмиграцию мы тоже общались, общее мнение учить детей заграницей - да, самим нет смысла менять 1куе дохода в Украине на 1куе в Польше, при этом садиться за баранку фуры или тягать цемент на стройке.Может уже есть, война всё меняет.



Давайте так, есть какой-то социальный статус в Украине и при эмиграции есть большая вероятность его временно или долговременно понизить.

1 куе в Украине или Польше может и деньги.

Если мы говорим о деньгах, то сколько с этого 1 куе можно отложить в месяц?

100? 200 баксов?

Польша в плане разницы а заработке не альтернатива.

В США можно семье из 2-х взрослых и 2-х детей вписываться в 3,5 куе в месяц из которых примерно 1,6-1,8 куе -это аренда и около штуцера - питание дома.

Без машины. Машина - это еще примерно 500 баксов в месяц минимум, но в больших городах она практически как обуза.

3,5 куе в месяц после вычета налогов - это примерно 24,5 доллара в час грязными. Большинство работающих в НЙ зарабатывают в диапазоне 25-50 баксов в час. То есть, если в семье работают двое на 25 баксов в час, то около 3,5 куе могут "скирдовать" в месяц.

Если человек живет один, то ему надо намного меньше. Тогда аренда студии от 800 баксов в месяц, едьба порядка 400 баксов.

Из остальных расходов - проезд порядка 120 в месяц, мобильная связь от 7 баксов в месяц от какого-то левого оператора до 120-150 от Верайзена. Около 40 от операторов среднего звена типа Т-мобил или АТэндТ. Или можно в Т-мобл взять дещевый припейд за 15 баксов в месяц. Домашний интернет - 30-40 в месяц.

То есть еще на примерно 250 разных расходов.

Шмотки - копейки.

Такой акцент - работу на 15 (минималка) баксов в час найти проще простого. Даже на 20.

Каждый следующий доллар в час дается трудней. Если ты понаех и без языка и без местного образования. Но каждый год дает веса тебе как получившему местный опыт и каждый переход с одного места на другое становится легче. И импрувится язык. И тебе не дадут меньше или столько-же сколько было на старом месте.

Каждый сертификат, каждая корочка - это плюс к зп.

До 50 в час можно расти не меняясь качественно. Потом стена. ЕЕ преодоление - абсолютно свободный Инглищ+местное образование+опыт. Преодолев этот порог, начинается новый уровень, где считают не доллары в час, а сотни тысяч в год. Давайте так, есть какой-то социальный статус в Украине и при эмиграции есть большая вероятность его временно или долговременно понизить.1 куе в Украине или Польше может и деньги.Если мы говорим о деньгах, то сколько с этого 1 куе можно отложить в месяц?100? 200 баксов?Польша в плане разницы а заработке не альтернатива.В США можно семье из 2-х взрослых и 2-х детей вписываться в 3,5 куе в месяц из которых примерно 1,6-1,8 куе -это аренда и около штуцера - питание дома.Без машины. Машина - это еще примерно 500 баксов в месяц минимум, но в больших городах она практически как обуза.3,5 куе в месяц после вычета налогов - это примерно 24,5 доллара в час грязными. Большинство работающих в НЙ зарабатывают в диапазоне 25-50 баксов в час. То есть, если в семье работают двое на 25 баксов в час, то около 3,5 куе могут "скирдовать" в месяц.Если человек живет один, то ему надо намного меньше. Тогда аренда студии от 800 баксов в месяц, едьба порядка 400 баксов.Из остальных расходов - проезд порядка 120 в месяц, мобильная связь от 7 баксов в месяц от какого-то левого оператора до 120-150 от Верайзена. Около 40 от операторов среднего звена типа Т-мобил или АТэндТ. Или можно в Т-мобл взять дещевый припейд за 15 баксов в месяц. Домашний интернет - 30-40 в месяц.То есть еще на примерно 250 разных расходов.Шмотки - копейки.Такой акцент - работу на 15 (минималка) баксов в час найти проще простого. Даже на 20.Каждый следующий доллар в час дается трудней. Если ты понаех и без языка и без местного образования.И импрувится язык. И тебе не дадут меньше или столько-же сколько было на старом месте.Каждый сертификат, каждая корочка - это плюс к зп.До 50 в час можно расти не меняясь качественно. Потом стена. ЕЕ преодоление - абсолютно свободный Инглищ+местное образование+опыт. Преодолев этот порог, начинается новый уровень, где считают не доллары в час, а сотни тысяч в год.

Я правильно надеюсь, это сейчас про карьерный путь "помошник кассира в банке => совладелец этого банка"?

Потому как по описанию это звучит примерно как "приехать в Землю Обетованную, чтобы лет 10 работать разнорабочим живя по съемным хатам".

При этом минималка в 15ку только в нескольких штатах:

https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/state

и что-то мне подсказывает, что и студия там будет чуть дороже 800 сотен.

И если до 50 баксов _любой_ человек так легко и ненапряжно может дорости -- что ж у них медиана так за $20 баксов и не вышла?..

https://www.statista.com/statistics/185 ... y-workers/





В результате если начальный посыл чуть подкорректировать -- "переехав в Штаты некоторые (далеко меньше половины) люди -- причем довольно активные люди -- через довольно продолжительный промежуток времени (лет примерно 10) и приложив существенные усилия -- вот эти люди могут _иметь_ (не зарабатывать!) существенно больше, чем в Украине" -- то это становится больше похоже на правду.

Но, что забавно: эти же люди приложив (естественно -- нужно прикладывать) даже меньшие усилия -- и в Украине вполне неплохо могут устроится.

Нет, есть конечно категории-исключения -- навроде гениального ученого-математика, непонятого на родине или уже со всех сторон обговоренных врачей/медсестр, но мы, вроде про массы начинали говорить?.. Я правильно надеюсь, это сейчас про карьерный путь "помошник кассира в банке => совладелец этого банка"?Потому как по описанию это звучит примерно как "приехать в Землю Обетованную, чтобы лет 10 работать разнорабочим живя по съемным хатам".При этом минималка в 15ку только в нескольких штатах:и что-то мне подсказывает, что и студия там будет чуть дороже 800 сотен.И если до 50 баксов _любой_ человек так легко и ненапряжно может дорости -- что ж у них медиана так за $20 баксов и не вышла?..В результате если начальный посыл чуть подкорректировать -- "переехав в Штаты некоторые (далеко меньше половины) люди -- причем довольно активные люди -- через довольно продолжительный промежуток времени (лет примерно 10) и приложив существенные усилия -- вот эти люди могут _иметь_ (не зарабатывать!) существенно больше, чем в Украине" -- то это становится больше похоже на правду.Но, что забавно: эти же люди приложив (естественно -- нужно прикладывать) даже меньшие усилия -- и в Украине вполне неплохо могут устроится.Нет, есть конечно категории-исключения -- навроде гениального ученого-математика, непонятого на родине или уже со всех сторон обговоренных врачей/медсестр, но мы, вроде про массы начинали говорить?.. _hunter Повідомлень: 6602 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 08:21 BIGor написав: _hunter не доходит до тебя, что нужно твои домыслы фактами подтверждать? не доходит до тебя, что нужно твои домыслыподтверждать?

Давай в пятый раз скажу: может, как у вас говорят -- "Бил Гейтс любит пятерицу" -- может и дойдет наконец-то.



Во-первых -- я еще вчера про "а баба яга против!" написал -- можно просто было сказать "да, так и есть" -- и не выпрашивать какие-то пруфы.

_hunter написав: ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил.

Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было.

Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"? ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил.Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было.Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"?



во-вторых -- про пруфы вообще:

_hunter написав: BIGor написав: _hunter написав: Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит... Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...

Интересно кто тут такое писал? Интересно кто тут такое писал?

Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".

Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".

-- что такое "утрирование" -- помочь в словарике найти? Давай в пятый раз скажу: может, как у вас говорят -- "Бил Гейтс любит пятерицу" -- может и дойдет наконец-то.Во-первых -- я еще вчера про "а баба яга против!" написал -- можно просто было сказать "да, так и есть" -- и не выпрашивать какие-то пруфы.во-вторых -- про пруфы вообще:-- что такое "утрирование" -- помочь в словарике найти? _hunter Повідомлень: 6602 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 09:44 _hunter Давай в пятый раз скажу: может, как у вас говорят -- "Бил Гейтс любит пятерицу" -- может и дойдет наконец-то. - Где пруфы? Давай в пятый раз скажу: может, как у вас говорят -- "Бил Гейтс любит пятерицу" -- может и дойдет наконец-то.- Где пруфы? BIGor

Повідомлень: 5973 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1003 раз. Подякували: 1302 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 10111213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор