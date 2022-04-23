Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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_hunter написав:Открыть хостел? -- что-то мне подсказывает -- для этого нужно "немного" денег свободных?
их открывают в арендованных помещениях, наверное на ремонт и технику какие-то деньги нужны. Гораздо меньше, чем открыть частную авиакомпанию)
Среди моих знакомых, тех кто устроился на "интеллектуальную" работу заграницей нет. Мои "интеллектуалы" живут в Украине и до войны зарабатывали примерно 1куе денег +/-
Про эмиграцию мы тоже общались, общее мнение учить детей заграницей - да, самим нет смысла менять 1куе дохода в Украине на 1куе в Польше, при этом садиться за баранку фуры или тягать цемент на стройке.
Может уже есть, война всё меняет.
Давайте так, есть какой-то социальный статус в Украине и при эмиграции есть большая вероятность его временно или долговременно понизить. 1 куе в Украине или Польше может и деньги. Если мы говорим о деньгах, то сколько с этого 1 куе можно отложить в месяц? 100? 200 баксов? Польша в плане разницы а заработке не альтернатива. В США можно семье из 2-х взрослых и 2-х детей вписываться в 3,5 куе в месяц из которых примерно 1,6-1,8 куе -это аренда и около штуцера - питание дома. Без машины. Машина - это еще примерно 500 баксов в месяц минимум, но в больших городах она практически как обуза. 3,5 куе в месяц после вычета налогов - это примерно 24,5 доллара в час грязными. Большинство работающих в НЙ зарабатывают в диапазоне 25-50 баксов в час. То есть, если в семье работают двое на 25 баксов в час, то около 3,5 куе могут "скирдовать" в месяц. Если человек живет один, то ему надо намного меньше. Тогда аренда студии от 800 баксов в месяц, едьба порядка 400 баксов. Из остальных расходов - проезд порядка 120 в месяц, мобильная связь от 7 баксов в месяц от какого-то левого оператора до 120-150 от Верайзена. Около 40 от операторов среднего звена типа Т-мобил или АТэндТ. Или можно в Т-мобл взять дещевый припейд за 15 баксов в месяц. Домашний интернет - 30-40 в месяц. То есть еще на примерно 250 разных расходов. Шмотки - копейки. Такой акцент - работу на 15 (минималка) баксов в час найти проще простого. Даже на 20. Каждый следующий доллар в час дается трудней. Если ты понаех и без языка и без местного образования. Но каждый год дает веса тебе как получившему местный опыт и каждый переход с одного места на другое становится легче. И импрувится язык. И тебе не дадут меньше или столько-же сколько было на старом месте. Каждый сертификат, каждая корочка - это плюс к зп. До 50 в час можно расти не меняясь качественно. Потом стена. ЕЕ преодоление - абсолютно свободный Инглищ+местное образование+опыт. Преодолев этот порог, начинается новый уровень, где считают не доллары в час, а сотни тысяч в год.
konstantin kirovograd написав:rjkz не вводите людей в заблуждение-никакого безвиза с канадой нет и небудет.Это как некоторые думают что мы вступаем летом в ЕС а мы получаем статус кандидата а не члена. Турция уже лет 20 кандидат в ЕС как ещё несколько стран по 5-10 лет
Я в новостях видел, что парламент канады за это проголосовал. За что купил, за то продал. Меня на данном этапе тема Канады интересует постольку поскольку. Несколько лет назад активно интересовался. Про ЕС и Турцию - в курсе. У Турции свое "домашнее задание", которое она не хочет выполнять, у Украины нет проблем с исламскими предрассудками. Поэтому у Украины больше шансов стать членом ЕС, чем у Турции.
Первый написав:Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.
Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа. Дано. Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7. Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати. Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія. Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.
Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?
В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає
Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.
не мешайте им летать в облаках и считать чужие деньги Хорошо там где нас нет
"Вот я и смотрю, где вас нет" (из анекдота). У вас-то есть что считать?
ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил. Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было. Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"?
_hunter написав:Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое?
ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил. Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было. Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"?
_hunter написав:Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое?
Это что? Давай пруфы, не прячь голову в песок.
Эм... не доходит? -- с третьего раза? -- ок, давай еще напишу:
_hunter написав:ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил. Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было. Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"?
_hunter написав:Открыть хостел? -- что-то мне подсказывает -- для этого нужно "немного" денег свободных?
их открывают в арендованных помещениях, наверное на ремонт и технику какие-то деньги нужны. Гораздо меньше, чем открыть частную авиакомпанию)
Среди моих знакомых, тех кто устроился на "интеллектуальную" работу заграницей нет. Мои "интеллектуалы" живут в Украине и до войны зарабатывали примерно 1куе денег +/-
Про эмиграцию мы тоже общались, общее мнение учить детей заграницей - да, самим нет смысла менять 1куе дохода в Украине на 1куе в Польше, при этом садиться за баранку фуры или тягать цемент на стройке.
Может уже есть, война всё меняет.
Давайте так, есть какой-то социальный статус в Украине и при эмиграции есть большая вероятность его временно или долговременно понизить. 1 куе в Украине или Польше может и деньги. Если мы говорим о деньгах, то сколько с этого 1 куе можно отложить в месяц? 100? 200 баксов? Польша в плане разницы а заработке не альтернатива. В США можно семье из 2-х взрослых и 2-х детей вписываться в 3,5 куе в месяц из которых примерно 1,6-1,8 куе -это аренда и около штуцера - питание дома. Без машины. Машина - это еще примерно 500 баксов в месяц минимум, но в больших городах она практически как обуза. 3,5 куе в месяц после вычета налогов - это примерно 24,5 доллара в час грязными. Большинство работающих в НЙ зарабатывают в диапазоне 25-50 баксов в час. То есть, если в семье работают двое на 25 баксов в час, то около 3,5 куе могут "скирдовать" в месяц. Если человек живет один, то ему надо намного меньше. Тогда аренда студии от 800 баксов в месяц, едьба порядка 400 баксов. Из остальных расходов - проезд порядка 120 в месяц, мобильная связь от 7 баксов в месяц от какого-то левого оператора до 120-150 от Верайзена. Около 40 от операторов среднего звена типа Т-мобил или АТэндТ. Или можно в Т-мобл взять дещевый припейд за 15 баксов в месяц. Домашний интернет - 30-40 в месяц. То есть еще на примерно 250 разных расходов. Шмотки - копейки. Такой акцент - работу на 15 (минималка) баксов в час найти проще простого. Даже на 20. Каждый следующий доллар в час дается трудней. Если ты понаех и без языка и без местного образования. Но каждый год дает веса тебе как получившему местный опыт и каждый переход с одного места на другое становится легче. И импрувится язык. И тебе не дадут меньше или столько-же сколько было на старом месте. Каждый сертификат, каждая корочка - это плюс к зп. До 50 в час можно расти не меняясь качественно. Потом стена. ЕЕ преодоление - абсолютно свободный Инглищ+местное образование+опыт. Преодолев этот порог, начинается новый уровень, где считают не доллары в час, а сотни тысяч в год.
Я правильно надеюсь, это сейчас про карьерный путь "помошник кассира в банке => совладелец этого банка"? Потому как по описанию это звучит примерно как "приехать в Землю Обетованную, чтобы лет 10 работать разнорабочим живя по съемным хатам". При этом минималка в 15ку только в нескольких штатах: https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/state и что-то мне подсказывает, что и студия там будет чуть дороже 800 сотен. И если до 50 баксов _любой_ человек так легко и ненапряжно может дорости -- что ж у них медиана так за $20 баксов и не вышла?.. https://www.statista.com/statistics/185 ... y-workers/
В результате если начальный посыл чуть подкорректировать -- "переехав в Штаты некоторые (далеко меньше половины) люди -- причем довольно активные люди -- через довольно продолжительный промежуток времени (лет примерно 10) и приложив существенные усилия -- вот эти люди могут _иметь_ (не зарабатывать!) существенно больше, чем в Украине" -- то это становится больше похоже на правду. Но, что забавно: эти же люди приложив (естественно -- нужно прикладывать) даже меньшие усилия -- и в Украине вполне неплохо могут устроится. Нет, есть конечно категории-исключения -- навроде гениального ученого-математика, непонятого на родине или уже со всех сторон обговоренных врачей/медсестр, но мы, вроде про массы начинали говорить?..
BIGor написав:_hunter не доходит до тебя, что нужно твои домыслы фактами подтверждать?
Давай в пятый раз скажу: может, как у вас говорят -- "Бил Гейтс любит пятерицу" -- может и дойдет наконец-то.
Во-первых -- я еще вчера про "а баба яга против!" написал -- можно просто было сказать "да, так и есть" -- и не выпрашивать какие-то пруфы.
_hunter написав:ОК, объясняю совсем на пальцах: вопрос не настолько важен, чтобы я в лицах (ники) или в деталях (ссылки на посты) за ним следил. Поэтому как я уже два раза говорил: со словами "вы все врете! я вот что имел в виду!" можно позицию переозвучить -- и я даже поверю, что так и было. Или никакой позиции, собственно, и нету? -- просто спор по принципу "а баба яга против!"?
во-вторых -- про пруфы вообще:
_hunter написав:
BIGor написав:
_hunter написав:Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...
Интересно кто тут такое писал?
Это, конечно, небольшое утрирование, но оно достаточно точно отражает общую риторику агитаторов "за эмиграцию".
-- что такое "утрирование" -- помочь в словарике найти?