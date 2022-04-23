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возможностей. Где в мире комфор Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор + Додати

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#<1 ... 11121314 Додано: Суб 23 кві, 2022 11:26 rjkz написав: [



Ну и как это "знакомый" границу пересек?

Ну и как это "знакомый" границу пересек?

У меня брат и друг эвакуировались с тремя детьми у каждого.

Ржкз, при всем уважении, но такое ощущение,что вы работаете в агентстве по эмиграции в сша У меня брат и друг эвакуировались с тремя детьми у каждого.Ржкз, при всем уважении, но такое ощущение,что вы работаете в агентстве по эмиграции в сша hume Повідомлень: 8492 З нами з: 27.12.12 Подякував: 915 раз. Подякували: 1704 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 11:38 Faceless написав: rjkz написав: Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).

Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.



Профукать можно любые деньги.

Просто это разные деньги. В Европах, Америках и Украине.

Ну и менталитет заробитчанства - заработать и потратить в Украине.

Те, кто эмигрируют, первые годы еще думают, что можно поехать в Украину, к цирюльнику, дантисту и тд. Потом перестают париться.

Так что, человек 10-20-30 лет назад уехавший из Украины и не поймет зачем ему куда-то зачем-то ехать. Профукать можно любые деньги.Просто это разные деньги. В Европах, Америках и Украине.Ну и менталитет заробитчанства - заработать и потратить в Украине.Те, кто эмигрируют, первые годы еще думают, что можно поехать в Украину, к цирюльнику, дантисту и тд. Потом перестают париться.Так что, человек 10-20-30 лет назад уехавший из Украины и не поймет зачем ему куда-то зачем-то ехать.



Не скажите. Знакомая, более 20 лет назад уехавшая в Италию, к дантисту ездит по возможности сюда. Банально потому, что дешевле в разы, даже с учётом перелёта[/quote]

Дык тут даже из Италии ездить не надо, тут одни знакомые беженцы из Киева у нас во Львове заплатили за подтянуть и подклеить брекеты 2000 грн, вместо киевских 3 кг. Не стал их расстраивать, что за подобную процедуру у знакомого ортодонта платил около 300 грн. Не скажите. Знакомая, более 20 лет назад уехавшая в Италию, к дантисту ездит по возможности сюда. Банально потому, что дешевле в разы, даже с учётом перелёта[/quote]Дык тут даже из Италии ездить не надо, тут одни знакомые беженцы из Киева у нас во Львове заплатили за подтянуть и подклеить брекеты 2000 грн, вместо киевских 3 кг. Не стал их расстраивать, что за подобную процедуру у знакомого ортодонта платил около 300 грн. Bolt Повідомлень: 1089 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 11:43 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко Bolt написав: Faceless написав: rjkz написав:

Профукать можно любые деньги.

Просто это разные деньги. В Европах, Америках и Украине.

Ну и менталитет заробитчанства - заработать и потратить в Украине.

Те, кто эмигрируют, первые годы еще думают, что можно поехать в Украину, к цирюльнику, дантисту и тд. Потом перестают париться.

Так что, человек 10-20-30 лет назад уехавший из Украины и не поймет зачем ему куда-то зачем-то ехать.



Не скажите. Знакомая, более 20 лет назад уехавшая в Италию, к дантисту ездит по возможности сюда. Банально потому, что дешевле в разы, даже с учётом перелёта Не скажите. Знакомая, более 20 лет назад уехавшая в Италию, к дантисту ездит по возможности сюда. Банально потому, что дешевле в разы, даже с учётом перелёта

Дык тут даже из Италии ездить не надо, тут одни знакомые беженцы из Киева у нас во Львове заплатили за подтянуть и подклеить брекеты 2000 грн, вместо киевских 3 кг. Не стал их расстраивать, что за подобную процедуру у знакомого ортодонта платил около 300 грн. Дык тут даже из Италии ездить не надо, тут одни знакомые беженцы из Киева у нас во Львове заплатили за подтянуть и подклеить брекеты 2000 грн, вместо киевских 3 кг. Не стал их расстраивать, что за подобную процедуру у знакомого ортодонта платил около 300 грн.

Ну, нерыночные варианты я бы не рассматривал, условные 300 грн это может стоить только если в цену не включено ничего - ни аренда, ни оплата другого персонала, чисто "знакомый ортодонт что-то сделал мимо кассы по знакомству". Ну, нерыночные варианты я бы не рассматривал, условные 300 грн это может стоить только если в цену не включено ничего - ни аренда, ни оплата другого персонала, чисто "знакомый ортодонт что-то сделал мимо кассы по знакомству". Faceless

Модератор Повідомлень: 31360 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1330 раз. Подякували: 7510 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 11121314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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