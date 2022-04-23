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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:26
rjkz написав:
[
Ну и как это "знакомый" границу пересек?
У меня брат и друг эвакуировались с тремя детьми у каждого.
Ржкз, при всем уважении, но такое ощущение,что вы работаете в агентстве по эмиграции в сша
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Додано: Суб 23 кві, 2022 11:38
Faceless написав:
rjkz написав:Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).
Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.
Профукать можно любые деньги.
Просто это разные деньги. В Европах, Америках и Украине.
Ну и менталитет заробитчанства - заработать и потратить в Украине.
Те, кто эмигрируют, первые годы еще думают, что можно поехать в Украину, к цирюльнику, дантисту и тд. Потом перестают париться.
Так что, человек 10-20-30 лет назад уехавший из Украины и не поймет зачем ему куда-то зачем-то ехать.
Не скажите. Знакомая, более 20 лет назад уехавшая в Италию, к дантисту ездит по возможности сюда. Банально потому, что дешевле в разы, даже с учётом перелёта[/quote]
Дык тут даже из Италии ездить не надо, тут одни знакомые беженцы из Киева у нас во Львове заплатили за подтянуть и подклеить брекеты 2000 грн, вместо киевских 3 кг. Не стал их расстраивать, что за подобную процедуру у знакомого ортодонта платил около 300 грн.
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Bolt
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Додано: Суб 23 кві, 2022 11:43
Bolt написав: Faceless написав:
rjkz написав:
Профукать можно любые деньги.
Просто это разные деньги. В Европах, Америках и Украине.
Ну и менталитет заробитчанства - заработать и потратить в Украине.
Те, кто эмигрируют, первые годы еще думают, что можно поехать в Украину, к цирюльнику, дантисту и тд. Потом перестают париться.
Так что, человек 10-20-30 лет назад уехавший из Украины и не поймет зачем ему куда-то зачем-то ехать.
Не скажите. Знакомая, более 20 лет назад уехавшая в Италию, к дантисту ездит по возможности сюда. Банально потому, что дешевле в разы, даже с учётом перелёта
Дык тут даже из Италии ездить не надо, тут одни знакомые беженцы из Киева у нас во Львове заплатили за подтянуть и подклеить брекеты 2000 грн, вместо киевских 3 кг. Не стал их расстраивать, что за подобную процедуру у знакомого ортодонта платил около 300 грн.
Ну, нерыночные варианты я бы не рассматривал, условные 300 грн это может стоить только если в цену не включено ничего - ни аренда, ни оплата другого персонала, чисто "знакомый ортодонт что-то сделал мимо кассы по знакомству".
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Додано: Суб 23 кві, 2022 13:11
BIGor написав:_hunter
не доходит до тебя, что нужно твои домыслы фактами
подтверждать?
Это что, какой-то синдром золотой рыбки? -- я же уже несколько раз говорил -- все понятно, еще вчера было -- больше не нужно подтверждений -- "а баба яга против!". Еще раз: ВСЕ! ПОНЯТНО!
Касательно фактов: прямо под твоим сообщением -- мой ответ rjkz
. В том посте rjkz
в который раз говорит о том, что "любой мигрант в Штаты за год-два проходит путь к ЗП в $96к".
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Додано: Суб 23 кві, 2022 14:16
_hunter написав: BIGor написав:_hunter
не доходит до тебя, что нужно твои домыслы фактами
подтверждать?
Это что, какой-то синдром золотой рыбки? -- я же уже несколько раз говорил -- все понятно, еще вчера было -- больше не нужно подтверждений -- "а баба яга против!". Еще раз: ВСЕ! ПОНЯТНО!
Касательно фактов: прямо под твоим сообщением -- мой ответ rjkz
. В том посте rjkz
в который раз говорит о том, что "любой мигрант в Штаты за год-два проходит путь к ЗП в $96к".
Ты бредишь. Где пруфы? Или согласись что ты сбрехал или давай пруфы на мои высказывания.
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BIGor
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Додано: Суб 23 кві, 2022 15:24
BIGor написав: _hunter написав: BIGor написав:_hunter
не доходит до тебя, что нужно твои домыслы фактами
подтверждать?
Это что, какой-то синдром золотой рыбки? -- я же уже несколько раз говорил -- все понятно, еще вчера было -- больше не нужно подтверждений -- "а баба яга против!". Еще раз: ВСЕ! ПОНЯТНО!
Касательно фактов: прямо под твоим сообщением -- мой ответ rjkz
. В том посте rjkz
в который раз говорит о том, что "любой мигрант в Штаты за год-два проходит путь к ЗП в $96к".
Ты бредишь. Где пруфы? Или согласись что ты сбрехал или давай пруфы на мои высказывания
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Ты бредишь: где я про тебя хоть раз говори? -- давай пруфы
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Додано: Суб 23 кві, 2022 16:18
Для тех кто в танке
_hunter написав:
Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут.
Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.
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