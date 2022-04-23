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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12131415>
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:26

  rjkz написав:[

Ну и как это "знакомый" границу пересек?
:mrgreen:

У меня брат и друг эвакуировались с тремя детьми у каждого.
Ржкз, при всем уважении, но такое ощущение,что вы работаете в агентстве по эмиграции в сша
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:38

  Faceless написав:
rjkz написав:Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).
Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.


Профукать можно любые деньги.
Просто это разные деньги. В Европах, Америках и Украине.
Ну и менталитет заробитчанства - заработать и потратить в Украине.
Те, кто эмигрируют, первые годы еще думают, что можно поехать в Украину, к цирюльнику, дантисту и тд. Потом перестают париться.
Так что, человек 10-20-30 лет назад уехавший из Украины и не поймет зачем ему куда-то зачем-то ехать.


Не скажите. Знакомая, более 20 лет назад уехавшая в Италию, к дантисту ездит по возможности сюда. Банально потому, что дешевле в разы, даже с учётом перелёта[/quote]
Дык тут даже из Италии ездить не надо, тут одни знакомые беженцы из Киева у нас во Львове заплатили за подтянуть и подклеить брекеты 2000 грн, вместо киевских 3 кг. Не стал их расстраивать, что за подобную процедуру у знакомого ортодонта платил около 300 грн.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:43

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

Bolt написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:
Профукать можно любые деньги.
Просто это разные деньги. В Европах, Америках и Украине.
Ну и менталитет заробитчанства - заработать и потратить в Украине.
Те, кто эмигрируют, первые годы еще думают, что можно поехать в Украину, к цирюльнику, дантисту и тд. Потом перестают париться.
Так что, человек 10-20-30 лет назад уехавший из Украины и не поймет зачем ему куда-то зачем-то ехать.


Не скажите. Знакомая, более 20 лет назад уехавшая в Италию, к дантисту ездит по возможности сюда. Банально потому, что дешевле в разы, даже с учётом перелёта

Дык тут даже из Италии ездить не надо, тут одни знакомые беженцы из Киева у нас во Львове заплатили за подтянуть и подклеить брекеты 2000 грн, вместо киевских 3 кг. Не стал их расстраивать, что за подобную процедуру у знакомого ортодонта платил около 300 грн.

Ну, нерыночные варианты я бы не рассматривал, условные 300 грн это может стоить только если в цену не включено ничего - ни аренда, ни оплата другого персонала, чисто "знакомый ортодонт что-то сделал мимо кассы по знакомству".
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:11

  BIGor написав:_hunter не доходит до тебя, что нужно твои домыслы фактами подтверждать?

Это что, какой-то синдром золотой рыбки? -- я же уже несколько раз говорил -- все понятно, еще вчера было -- больше не нужно подтверждений -- "а баба яга против!". Еще раз: ВСЕ! ПОНЯТНО!

Касательно фактов: прямо под твоим сообщением -- мой ответ rjkz. В том посте rjkz в который раз говорит о том, что "любой мигрант в Штаты за год-два проходит путь к ЗП в $96к".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 14:16

  _hunter написав:
  BIGor написав:_hunter не доходит до тебя, что нужно твои домыслы фактами подтверждать?

Это что, какой-то синдром золотой рыбки? -- я же уже несколько раз говорил -- все понятно, еще вчера было -- больше не нужно подтверждений -- "а баба яга против!". Еще раз: ВСЕ! ПОНЯТНО!

Касательно фактов: прямо под твоим сообщением -- мой ответ rjkz. В том посте rjkz в который раз говорит о том, что "любой мигрант в Штаты за год-два проходит путь к ЗП в $96к".

Ты бредишь. Где пруфы? Или согласись что ты сбрехал или давай пруфы на мои высказывания.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:24

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:_hunter не доходит до тебя, что нужно твои домыслы фактами подтверждать?

Это что, какой-то синдром золотой рыбки? -- я же уже несколько раз говорил -- все понятно, еще вчера было -- больше не нужно подтверждений -- "а баба яга против!". Еще раз: ВСЕ! ПОНЯТНО!

Касательно фактов: прямо под твоим сообщением -- мой ответ rjkz. В том посте rjkz в который раз говорит о том, что "любой мигрант в Штаты за год-два проходит путь к ЗП в $96к".

Ты бредишь. Где пруфы? Или согласись что ты сбрехал или давай пруфы на мои высказывания.

Ты бредишь: где я про тебя хоть раз говори? -- давай пруфы :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 16:18

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

Для тех кто в танке
  _hunter написав:Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит) утверждал (или чьи-то слова подтверждал), что процентов 80-90 из эвакуировавшихся из Украины 4х лямов мало того, что останутся за границей работать, так еще и родственников к себе заберут. Было такое? -- если нет -- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:49

  BIGor написав:Для тех кто в танке
  _hunter написав:Но можем позиции и уточнить: BIGor (если память меня не подводит)
\\\
-- что бы "два раза не вставать" -- можно сразу свои мысли озвучить.

И? -- нужно объяснить еще и значение фразы "если память меня не подводит"? :roll:
Ты зачем на расейской пишешь, если ты ее не понимаешь? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:01

  _hunter написав:
  rjkz написав:
  vitaliian написав:их открывают в арендованных помещениях, наверное на ремонт и технику какие-то деньги нужны. Гораздо меньше, чем открыть частную авиакомпанию)

Среди моих знакомых, тех кто устроился на "интеллектуальную" работу заграницей нет. Мои "интеллектуалы" живут в Украине и до войны зарабатывали примерно 1куе денег +/-

Про эмиграцию мы тоже общались, общее мнение учить детей заграницей - да, самим нет смысла менять 1куе дохода в Украине на 1куе в Польше, при этом садиться за баранку фуры или тягать цемент на стройке.

Может уже есть, война всё меняет.


Давайте так, есть какой-то социальный статус в Украине и при эмиграции есть большая вероятность его временно или долговременно понизить.
1 куе в Украине или Польше может и деньги.
Если мы говорим о деньгах, то сколько с этого 1 куе можно отложить в месяц?
100? 200 баксов?
Польша в плане разницы а заработке не альтернатива.
В США можно семье из 2-х взрослых и 2-х детей вписываться в 3,5 куе в месяц из которых примерно 1,6-1,8 куе -это аренда и около штуцера - питание дома.
Без машины. Машина - это еще примерно 500 баксов в месяц минимум, но в больших городах она практически как обуза.
3,5 куе в месяц после вычета налогов - это примерно 24,5 доллара в час грязными. Большинство работающих в НЙ зарабатывают в диапазоне 25-50 баксов в час. То есть, если в семье работают двое на 25 баксов в час, то около 3,5 куе могут "скирдовать" в месяц.
Если человек живет один, то ему надо намного меньше. Тогда аренда студии от 800 баксов в месяц, едьба порядка 400 баксов.
Из остальных расходов - проезд порядка 120 в месяц, мобильная связь от 7 баксов в месяц от какого-то левого оператора до 120-150 от Верайзена. Около 40 от операторов среднего звена типа Т-мобил или АТэндТ. Или можно в Т-мобл взять дещевый припейд за 15 баксов в месяц. Домашний интернет - 30-40 в месяц.
То есть еще на примерно 250 разных расходов.
Шмотки - копейки.
Такой акцент - работу на 15 (минималка) баксов в час найти проще простого. Даже на 20.
Каждый следующий доллар в час дается трудней. Если ты понаех и без языка и без местного образования. Но каждый год дает веса тебе как получившему местный опыт и каждый переход с одного места на другое становится легче. И импрувится язык. И тебе не дадут меньше или столько-же сколько было на старом месте.
Каждый сертификат, каждая корочка - это плюс к зп.
До 50 в час можно расти не меняясь качественно. Потом стена. ЕЕ преодоление - абсолютно свободный Инглищ+местное образование+опыт. Преодолев этот порог, начинается новый уровень, где считают не доллары в час, а сотни тысяч в год.

Я правильно надеюсь, это сейчас про карьерный путь "помошник кассира в банке => совладелец этого банка"?
Потому как по описанию это звучит примерно как "приехать в Землю Обетованную, чтобы лет 10 работать разнорабочим живя по съемным хатам".
При этом минималка в 15ку только в нескольких штатах:
https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/state
и что-то мне подсказывает, что и студия там будет чуть дороже 800 сотен.
И если до 50 баксов _любой_ человек так легко и ненапряжно может дорости -- что ж у них медиана так за $20 баксов и не вышла?..
https://www.statista.com/statistics/185 ... y-workers/


В результате если начальный посыл чуть подкорректировать -- "переехав в Штаты некоторые (далеко меньше половины) люди -- причем довольно активные люди -- через довольно продолжительный промежуток времени (лет примерно 10) и приложив существенные усилия -- вот эти люди могут _иметь_ (не зарабатывать!) существенно больше, чем в Украине" -- то это становится больше похоже на правду.
Но, что забавно: эти же люди приложив (естественно -- нужно прикладывать) даже меньшие усилия -- и в Украине вполне неплохо могут устроится.
Нет, есть конечно категории-исключения -- навроде гениального ученого-математика, непонятого на родине или уже со всех сторон обговоренных врачей/медсестр, но мы, вроде про массы начинали говорить?..


"Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел" (Жванецкий)
Спасибо, что напомнили про кассиров. В посте для Первого забыл упомянуть.
Есть сетевые магазины, которые сами привозят (преимущественно из Украины и стран Средней Азии б.СССР. По крайней мере когда-то это было. Как они это делали - через одну из рабочих виз или есть программы, о которых я не в курсе - не знаю. Может через воркэндтревел.ХЗ), платят реальную минималку 15 в час, выжимают все соки (реальная эксплуатация) работников. Также легко берут ньюкамеров, обучают работе на кассе. Это не интересная часть истории.
Теперь чуть интересней. Имея 3 года опыта работы кассиром можно подаваться на работу кассиром в банк. И там медленно и печально расти с 20 баксов до примерно 25 в час. Это если кому-то надо такая перспектива.
Теперь что касается вашего скепсиса.
Да, усилия надо прикладывать. Куда без них. Но результат на такие порядки выще чем в Украине, что жти вселенные даже сложно сравнивать.
Минималка самая высокая в НЙ, 15 долларов в час. На нее работает очень узкая прослойка, которым важно иметь социальные бенефиты помимо этого. Получается намного выгодней, чем иметь 25 в час, но никаких перспектив. Это выбор каждого.
В принципе, бенефиты (часть) начинают отрезаться с 18 баксов в час.
Например, фудстемпы срезаются при годовом доходе выше 37 куе в год для хаузхолда из 4-х человек, медикейд (медицинская страховка) - 53 куе.
Еще есть разные жилищные программы. Там тоже выгодно иметь низкий инком.
Каждый сам себе решает - или сидеть ровно на попе и шее налогоплательщиков или самому достигать всего.
Теперь насчет того, что ИМЕТЬ больше, чем в Украине.
Это реально так и есть.
Тяжело первые 3 года, очень тяжело первые полгода.
Это без разницы - с деньгами приехал или без. Просто надо заново строить жизнь.
То что называется адаптацией.
То что действительно дороже - медицина. Но она есть. Реальная, а не профонация.
Образование. Но оно признается во всем мире, а не только в Украине.
Жилье....хотя довоенные цены в Киеве уже приблизились к НЙ. Не сравнялись, но уже можно сравнивать.
Я приводил пример бизнес-класса 1 авалонбруклинБей 93 м2 2 бедрум 2 батрум, 23 этаж , вид на Атлантический океан. Ушла за 750 куе. В комплексе бассейн, спортзал, подземный паркинг. Постройка 2017 или 2018 г. С ремонтом.
Хруш 1 бедрум можно купить от 200 куе. Знакомая сейчас продает за 250 в хорошей локации и в хорощем как для НЙ доме. Дом 1956 года.
Продукты - в среднем тот-же порядок цен. Что-то чуть дороже, что-то чуть дешевле.
Шмотки - дешевле. Намного.
Детские игрущки - дешевле намного.
Мащины - дешевле намного.
Бенз - дешевле намного.
Цирюльня - дороже намного.
...
В общем, услуги - дороже и намного, товары - дешевле и качественней.
Делайте выводы сами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:09

  Faceless написав:
rjkz написав:
  _hunter написав:Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).
Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.


Профукать можно любые деньги.
Просто это разные деньги. В Европах, Америках и Украине.
Ну и менталитет заробитчанства - заработать и потратить в Украине.
Те, кто эмигрируют, первые годы еще думают, что можно поехать в Украину, к цирюльнику, дантисту и тд. Потом перестают париться.
Так что, человек 10-20-30 лет назад уехавший из Украины и не поймет зачем ему куда-то зачем-то ехать.


Не скажите. Знакомая, более 20 лет назад уехавшая в Италию, к дантисту ездит по возможности сюда. Банально потому, что дешевле в разы, даже с учётом перелёта


Да, к дантисту ездят и из Штатов.
Да и то не все. Ибо тогда дантисты в Штатах остались-бы без работы.
Знакомый делал себе импланты. Нижняя челюсть обошлась в 20 куе. 30 лет в США. Водитель автобуса.
Пломба 400 долларов. Коронка 1200.
Это трудно воспринимать не в контексте доходов.
Можно по-другому Пломба - 1-1,5 дневного заработка, коронка - 3-4. После вычета налогов. И это не высокие доходы. Сравните с украинскими ценами. :)
Но это
rjkz
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