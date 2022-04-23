Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Суб 23 кві, 2022 18:01

_hunter написав: rjkz написав: vitaliian написав: их открывают в арендованных помещениях, наверное на ремонт и технику какие-то деньги нужны. Гораздо меньше, чем открыть частную авиакомпанию)



Среди моих знакомых, тех кто устроился на "интеллектуальную" работу заграницей нет. Мои "интеллектуалы" живут в Украине и до войны зарабатывали примерно 1куе денег +/-



Про эмиграцию мы тоже общались, общее мнение учить детей заграницей - да, самим нет смысла менять 1куе дохода в Украине на 1куе в Польше, при этом садиться за баранку фуры или тягать цемент на стройке.



Может уже есть, война всё меняет. их открывают в арендованных помещениях, наверное на ремонт и технику какие-то деньги нужны. Гораздо меньше, чем открыть частную авиакомпанию)Среди моих знакомых, тех кто устроился на "интеллектуальную" работу заграницей нет. Мои "интеллектуалы" живут в Украине и до войны зарабатывали примерно 1куе денег +/-Про эмиграцию мы тоже общались, общее мнение учить детей заграницей - да, самим нет смысла менять 1куе дохода в Украине на 1куе в Польше, при этом садиться за баранку фуры или тягать цемент на стройке.Может уже есть, война всё меняет.



Давайте так, есть какой-то социальный статус в Украине и при эмиграции есть большая вероятность его временно или долговременно понизить.

1 куе в Украине или Польше может и деньги.

Если мы говорим о деньгах, то сколько с этого 1 куе можно отложить в месяц?

100? 200 баксов?

Польша в плане разницы а заработке не альтернатива.

В США можно семье из 2-х взрослых и 2-х детей вписываться в 3,5 куе в месяц из которых примерно 1,6-1,8 куе -это аренда и около штуцера - питание дома.

Без машины. Машина - это еще примерно 500 баксов в месяц минимум, но в больших городах она практически как обуза.

3,5 куе в месяц после вычета налогов - это примерно 24,5 доллара в час грязными. Большинство работающих в НЙ зарабатывают в диапазоне 25-50 баксов в час. То есть, если в семье работают двое на 25 баксов в час, то около 3,5 куе могут "скирдовать" в месяц.

Если человек живет один, то ему надо намного меньше. Тогда аренда студии от 800 баксов в месяц, едьба порядка 400 баксов.

Из остальных расходов - проезд порядка 120 в месяц, мобильная связь от 7 баксов в месяц от какого-то левого оператора до 120-150 от Верайзена. Около 40 от операторов среднего звена типа Т-мобил или АТэндТ. Или можно в Т-мобл взять дещевый припейд за 15 баксов в месяц. Домашний интернет - 30-40 в месяц.

То есть еще на примерно 250 разных расходов.

Шмотки - копейки.

Такой акцент - работу на 15 (минималка) баксов в час найти проще простого. Даже на 20.

Каждый следующий доллар в час дается трудней. Если ты понаех и без языка и без местного образования. Но каждый год дает веса тебе как получившему местный опыт и каждый переход с одного места на другое становится легче. И импрувится язык. И тебе не дадут меньше или столько-же сколько было на старом месте.

Каждый сертификат, каждая корочка - это плюс к зп.

До 50 в час можно расти не меняясь качественно. Потом стена. ЕЕ преодоление - абсолютно свободный Инглищ+местное образование+опыт. Преодолев этот порог, начинается новый уровень, где считают не доллары в час, а сотни тысяч в год. Давайте так, есть какой-то социальный статус в Украине и при эмиграции есть большая вероятность его временно или долговременно понизить.1 куе в Украине или Польше может и деньги.Если мы говорим о деньгах, то сколько с этого 1 куе можно отложить в месяц?100? 200 баксов?Польша в плане разницы а заработке не альтернатива.В США можно семье из 2-х взрослых и 2-х детей вписываться в 3,5 куе в месяц из которых примерно 1,6-1,8 куе -это аренда и около штуцера - питание дома.Без машины. Машина - это еще примерно 500 баксов в месяц минимум, но в больших городах она практически как обуза.3,5 куе в месяц после вычета налогов - это примерно 24,5 доллара в час грязными. Большинство работающих в НЙ зарабатывают в диапазоне 25-50 баксов в час. То есть, если в семье работают двое на 25 баксов в час, то около 3,5 куе могут "скирдовать" в месяц.Если человек живет один, то ему надо намного меньше. Тогда аренда студии от 800 баксов в месяц, едьба порядка 400 баксов.Из остальных расходов - проезд порядка 120 в месяц, мобильная связь от 7 баксов в месяц от какого-то левого оператора до 120-150 от Верайзена. Около 40 от операторов среднего звена типа Т-мобил или АТэндТ. Или можно в Т-мобл взять дещевый припейд за 15 баксов в месяц. Домашний интернет - 30-40 в месяц.То есть еще на примерно 250 разных расходов.Шмотки - копейки.Такой акцент - работу на 15 (минималка) баксов в час найти проще простого. Даже на 20.Каждый следующий доллар в час дается трудней. Если ты понаех и без языка и без местного образования.И импрувится язык. И тебе не дадут меньше или столько-же сколько было на старом месте.Каждый сертификат, каждая корочка - это плюс к зп.До 50 в час можно расти не меняясь качественно. Потом стена. ЕЕ преодоление - абсолютно свободный Инглищ+местное образование+опыт. Преодолев этот порог, начинается новый уровень, где считают не доллары в час, а сотни тысяч в год.

Я правильно надеюсь, это сейчас про карьерный путь "помошник кассира в банке => совладелец этого банка"?

Потому как по описанию это звучит примерно как "приехать в Землю Обетованную, чтобы лет 10 работать разнорабочим живя по съемным хатам".

При этом минималка в 15ку только в нескольких штатах:

https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/state

и что-то мне подсказывает, что и студия там будет чуть дороже 800 сотен.

И если до 50 баксов _любой_ человек так легко и ненапряжно может дорости -- что ж у них медиана так за $20 баксов и не вышла?..

https://www.statista.com/statistics/185 ... y-workers/





В результате если начальный посыл чуть подкорректировать -- "переехав в Штаты некоторые (далеко меньше половины) люди -- причем довольно активные люди -- через довольно продолжительный промежуток времени (лет примерно 10) и приложив существенные усилия -- вот эти люди могут _иметь_ (не зарабатывать!) существенно больше, чем в Украине" -- то это становится больше похоже на правду.

Но, что забавно: эти же люди приложив (естественно -- нужно прикладывать) даже меньшие усилия -- и в Украине вполне неплохо могут устроится.

Нет, есть конечно категории-исключения -- навроде гениального ученого-математика, непонятого на родине или уже со всех сторон обговоренных врачей/медсестр, но мы, вроде про массы начинали говорить?.. Я правильно надеюсь, это сейчас про карьерный путь "помошник кассира в банке => совладелец этого банка"?Потому как по описанию это звучит примерно как "приехать в Землю Обетованную, чтобы лет 10 работать разнорабочим живя по съемным хатам".При этом минималка в 15ку только в нескольких штатах:и что-то мне подсказывает, что и студия там будет чуть дороже 800 сотен.И если до 50 баксов _любой_ человек так легко и ненапряжно может дорости -- что ж у них медиана так за $20 баксов и не вышла?..В результате если начальный посыл чуть подкорректировать -- "переехав в Штаты некоторые (далеко меньше половины) люди -- причем довольно активные люди -- через довольно продолжительный промежуток времени (лет примерно 10) и приложив существенные усилия -- вот эти люди могут _иметь_ (не зарабатывать!) существенно больше, чем в Украине" -- то это становится больше похоже на правду.Но, что забавно: эти же люди приложив (естественно -- нужно прикладывать) даже меньшие усилия -- и в Украине вполне неплохо могут устроится.Нет, есть конечно категории-исключения -- навроде гениального ученого-математика, непонятого на родине или уже со всех сторон обговоренных врачей/медсестр, но мы, вроде про массы начинали говорить?..

"Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел" (Жванецкий)Спасибо, что напомнили про кассиров. В посте для Первого забыл упомянуть.Есть сетевые магазины, которые сами привозят (преимущественно из Украины и стран Средней Азии б.СССР. По крайней мере когда-то это было. Как они это делали - через одну из рабочих виз или есть программы, о которых я не в курсе - не знаю. Может через воркэндтревел.ХЗ), платят реальную минималку 15 в час, выжимают все соки (реальная эксплуатация) работников. Также легко берут ньюкамеров, обучают работе на кассе. Это не интересная часть истории.Теперь чуть интересней. Имея 3 года опыта работы кассиром можно подаваться на работу кассиром в банк. И там медленно и печально расти с 20 баксов до примерно 25 в час. Это если кому-то надо такая перспектива.Теперь что касается вашего скепсиса.Да, усилия надо прикладывать. Куда без них. Но результат на такие порядки выще чем в Украине, что жти вселенные даже сложно сравнивать.Минималка самая высокая в НЙ, 15 долларов в час. На нее работает очень узкая прослойка, которым важно иметь социальные бенефиты помимо этого. Получается намного выгодней, чем иметь 25 в час, но никаких перспектив. Это выбор каждого.В принципе, бенефиты (часть) начинают отрезаться с 18 баксов в час.Например, фудстемпы срезаются при годовом доходе выше 37 куе в год для хаузхолда из 4-х человек, медикейд (медицинская страховка) - 53 куе.Еще есть разные жилищные программы. Там тоже выгодно иметь низкий инком.Каждый сам себе решает - или сидеть ровно на попе и шее налогоплательщиков или самому достигать всего.Теперь насчет того, что ИМЕТЬ больше, чем в Украине.Это реально так и есть.Тяжело первые 3 года, очень тяжело первые полгода.Это без разницы - с деньгами приехал или без. Просто надо заново строить жизнь.То что называется адаптацией.То что действительно дороже - медицина. Но она есть. Реальная, а не профонация.Образование. Но оно признается во всем мире, а не только в Украине.Жилье....хотя довоенные цены в Киеве уже приблизились к НЙ. Не сравнялись, но уже можно сравнивать.Я приводил пример бизнес-класса 1 авалонбруклинБей 93 м2 2 бедрум 2 батрум, 23 этаж , вид на Атлантический океан. Ушла за 750 куе. В комплексе бассейн, спортзал, подземный паркинг. Постройка 2017 или 2018 г. С ремонтом.Хруш 1 бедрум можно купить от 200 куе. Знакомая сейчас продает за 250 в хорошей локации и в хорощем как для НЙ доме. Дом 1956 года.Продукты - в среднем тот-же порядок цен. Что-то чуть дороже, что-то чуть дешевле.Шмотки - дешевле. Намного.Детские игрущки - дешевле намного.Мащины - дешевле намного.Бенз - дешевле намного.Цирюльня - дороже намного....В общем, услуги - дороже и намного, товары - дешевле и качественней.Делайте выводы сами.