Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

с 3 детьми - верю. у меня друг тоже.
При всем уважении, но нет агенств, которые реально в состоянии помочь с эмиграцией в США. Это либо мошенники либо люди, которые делают за людей те вещи, которые они в состоянии сделать сами. Чаще всего мошенники.
Я уже не раз писал - я пишу то, что знаю и то что думаю, а не то, что мне выгодно. Зарабатываю я другим образом.
Я и про недвижимость и перспективы ППЦ писал не потому что мне это выгодно. Я-же не собирался покупать. А от ППЦ никому не выгодно.
Что вижу - то пою.