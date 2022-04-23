Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Суб 23 кві, 2022 18:16

hume написав: rjkz написав: [



Ну и как это "знакомый" границу пересек?

Ну и как это "знакомый" границу пересек?

У меня брат и друг эвакуировались с тремя детьми у каждого.

Ржкз, при всем уважении, но такое ощущение,что вы работаете в агентстве по эмиграции в сша У меня брат и друг эвакуировались с тремя детьми у каждого.Ржкз, при всем уважении, но такое ощущение,что вы работаете в агентстве по эмиграции в сша

с 3 детьми - верю. у меня друг тоже.При всем уважении, но нет агенств, которые реально в состоянии помочь с эмиграцией в США. Это либо мошенники либо люди, которые делают за людей те вещи, которые они в состоянии сделать сами. Чаще всего мошенники.Я уже не раз писал - я пишу то, что знаю и то что думаю, а не то, что мне выгодно. Зарабатываю я другим образом.Я и про недвижимость и перспективы ППЦ писал не потому что мне это выгодно. Я-же не собирался покупать. А от ППЦ никому не выгодно.Что вижу - то пою.