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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:16

  hume написав:
  rjkz написав:[

Ну и как это "знакомый" границу пересек?
:mrgreen:

У меня брат и друг эвакуировались с тремя детьми у каждого.
Ржкз, при всем уважении, но такое ощущение,что вы работаете в агентстве по эмиграции в сша


с 3 детьми - верю. у меня друг тоже.
При всем уважении, но нет агенств, которые реально в состоянии помочь с эмиграцией в США. Это либо мошенники либо люди, которые делают за людей те вещи, которые они в состоянии сделать сами. Чаще всего мошенники.
Я уже не раз писал - я пишу то, что знаю и то что думаю, а не то, что мне выгодно. Зарабатываю я другим образом.
Я и про недвижимость и перспективы ППЦ писал не потому что мне это выгодно. Я-же не собирался покупать. А от ППЦ никому не выгодно.
Что вижу - то пою.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:25

  _hunter написав:
  BIGor написав:_hunter не доходит до тебя, что нужно твои домыслы фактами подтверждать?

Это что, какой-то синдром золотой рыбки? -- я же уже несколько раз говорил -- все понятно, еще вчера было -- больше не нужно подтверждений -- "а баба яга против!". Еще раз: ВСЕ! ПОНЯТНО!

Касательно фактов: прямо под твоим сообщением -- мой ответ rjkz. В том посте rjkz в который раз говорит о том, что "любой мигрант в Штаты за год-два проходит путь к ЗП в $96к".


Почему любой (я про 96к писал? это неплохо, но не много 48 в час)?
Кто хочет, кто пытается.
Есть такие, кто приезжает, идет на недельные курсы ННА за 500 долларов и всю оставшуюся жизнь работают хоуматтендентами на 15,50-19,09 в час + бенефиты.
Язык учат лениво или не учат. Им итак неплохо по сравнению с тем что было в странах б.СССР.
Есть знакомый полицейский. У него 17 баксов в час. Был признан несколько лет назад лучшим полицейским Бруклина. Его прет от его работы. И ему все равно на зп. Ну что с ним поделаещь?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:46

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

  rjkz написав:Есть знакомый полицейский. У него 17 баксов в час. Был признан несколько лет назад лучшим полицейским Бруклина. Его прет от его работы. И ему все равно на зп. Ну что с ним поделаещь?

А в США полицейским дополнительные плюшки дают? Питание, скидки на ипотеку, ранняя пенсия итд? 17 баксов в час - очень мало.
BIGor
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