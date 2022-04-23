Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Суб 23 кві, 2022 19:25

Тот пипец который творится мог прийти в голову только больному диктатору. Никто в здравом уме и с нормальным душевным состоянием не смог бы принять решение о тотальном военном вторжении в суверенную странну с последующей окупаций (со всеми вытекающими).



Об эмиграции. У меня есть хорошие знакомые, которые ради ребёнка переехали в США, были родственный связи. Так вот только после 7 лет, или около того они реально встали на ноги. Ну как на ноги, по американски. Взяли ипотеку на 30 лет и в кредит меняют авто каждлые два года, добились хорощего уровня кредита. Кстати, рассказывал про социальное жилье, так он в шоке даже после жизни не в самом благополучном районе одной из областных столиц нашей многострадальной родины. Профессии у них после украинских так себе, понижение по социальной лестнице стремительное. они уезжали не бедными людьми, то есть они не были условными мойщиками посуды, был собственный небольшой бизнес. В общем говорят, что если бы не перспективы ребёнка клали бы они на америку большой и черный болт. Кстати заметил, что после эминрации человек превратился в старшного расиста...переезд в техас.



ПС

Кстаи, он ещё как то сумел пропетлять выше минималки, а вот супругу психологически подкосило. Думаю пройти путь от хозяйки бизнеса до продавца в магазе одежды. Не каждый сможет преодолеть без последствий для собственноо эго. Зато для ребёнка норм. Язык знает на уровне носителей ,везде уже за своего принимают. Родители начали откладывать на колледж)) ещё одна серьезная статья в расход