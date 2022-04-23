Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Суб 23 кві, 2022 21:08

hume написав: Тот пипец который творится мог прийти в голову только больному диктатору. Никто в здравом уме и с нормальным душевным состоянием не смог бы принять решение о тотальном военном вторжении в суверенную странну с последующей окупаций (со всеми вытекающими).



Об эмиграции. У меня есть хорошие знакомые, которые ради ребёнка переехали в США, были родственный связи. Так вот только после 7 лет, или около того они реально встали на ноги. Ну как на ноги, по американски. Взяли ипотеку на 30 лет и в кредит меняют авто каждлые два года, добились хорощего уровня кредита. Кстати, рассказывал про социальное жилье, так он в шоке даже после жизни не в самом благополучном районе одной из областных столиц нашей многострадальной родины. Профессии у них после украинских так себе, понижение по социальной лестнице стремительное. они уезжали не бедными людьми, то есть они не были условными мойщиками посуды, был собственный небольшой бизнес. В общем говорят, что если бы не перспективы ребёнка клали бы они на америку большой и черный болт. Кстати заметил, что после эминрации человек превратился в старшного расиста...переезд в техас.



ПС

Кстаи, он ещё как то сумел пропетлять выше минималки, а вот супругу психологически подкосило. Думаю пройти путь от хозяйки бизнеса до продавца в магазе одежды. Не каждый сможет преодолеть без последствий для собственноо эго. Зато для ребёнка норм. Язык знает на уровне носителей ,везде уже за своего принимают. Родители начали откладывать на колледж)) ещё одна серьезная статья в расход Тот пипец который творится мог прийти в голову только больному диктатору. Никто в здравом уме и с нормальным душевным состоянием не смог бы принять решение о тотальном военном вторжении в суверенную странну с последующей окупаций (со всеми вытекающими).Об эмиграции. У меня есть хорошие знакомые, которые ради ребёнка переехали в США, были родственный связи. Так вот только после 7 лет, или около того они реально встали на ноги. Ну как на ноги, по американски. Взяли ипотеку на 30 лет и в кредит меняют авто каждлые два года, добились хорощего уровня кредита. Кстати, рассказывал про социальное жилье, так он в шоке даже после жизни не в самом благополучном районе одной из областных столиц нашей многострадальной родины. Профессии у них после украинских так себе, понижение по социальной лестнице стремительное. они уезжали не бедными людьми, то есть они не были условными мойщиками посуды, был собственный небольшой бизнес. В общем говорят, что если бы не перспективы ребёнка клали бы они на америку большой и черный болт. Кстати заметил, что после эминрации человек превратился в старшного расиста...переезд в техас.ПСКстаи, он ещё как то сумел пропетлять выше минималки, а вот супругу психологически подкосило. Думаю пройти путь от хозяйки бизнеса до продавца в магазе одежды. Не каждый сможет преодолеть без последствий для собственноо эго. Зато для ребёнка норм. Язык знает на уровне носителей ,везде уже за своего принимают. Родители начали откладывать на колледж)) ещё одна серьезная статья в расход

1. Как-бы война идет с 2014 года и еще был тотальный ппц в Сирии. И диагноз был известен. А еше Грузия в 2008. То есть угроза была вполне очевидна.2. Да, так бывает. Но не у всех проблемы с самомнением. К тому-же вот эти социальные ступени - это чисто постсоветский бич. В США народ не страдает от того, что его корона не очень ярко светится.3. ЧТо значит стали на ноги "по-американски"? Многие очень американцы живут финансово неграмотной жизнью. И у них есть много чего, что им не надо. Это стать на ноги?Каждые 2 года менять машину - это не очень умно, но корона светится наверное ярче. Даже обычный лиз - 3 и 4 года. Чисто проблема в голове.Я знаю одну семью - их дети вполне нормально донашивают вещи за другими детьми, купили мазду 5 2013 года за 3600, самостоятельно чинили.Жена сейчас не работает (2 маленьких детей, 5 и 2 года), лоер. Муж - инженер-электрик с 300 куе в год. 7 лет в США, до этого некоторое время жил в Н.Зеландии. В первый год у него была зп 80 куе. Сейчас живут в той квартире, которую купила его жена еще до свадьбы, 3 квартиры в аренде (1 купили за кэш, 2 под мортгиджем, выплачивают сами себя), взяли дом под перепродажу, делают ремонт (своими руками). Там еще несколько диких для меня вещей в плане бережливости. Но люди совсем не бедные и с доходом. Они на ноги стали? А ведь ездят на старой машине, которую взяли бу год назад только, до этого машины не было совсем. А! Купили-то чего! Они купили за какие-то грощи огромный кусок земли в другом щтате и построили там дом, ездят за 500 км туда как на дачу.Кому-то чтобы корона светилась ярко, а кому-то просто жить.3. Дети. Это да! Это того стоит. Чем раньше ребенок начнет адаптироваться, тем большего и легче сможет достичь. Я там писал, про водителя автобуса, который зубы себе за 20 куе делал? И про аудитора, которому до 200 куе зп подняли? Так вот это сын этого водителя. Его привезли в США в дошкольном возрасте. А папа за 28 баксов в час баранку крутит. 26 лет на одном месте. Правда, он и в Украине баранку крутил.