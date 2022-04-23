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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 кві, 2022 18:25
_hunter написав: BIGor написав:_hunter
не доходит до тебя, что нужно твои домыслы фактами
подтверждать?
Это что, какой-то синдром золотой рыбки? -- я же уже несколько раз говорил -- все понятно, еще вчера было -- больше не нужно подтверждений -- "а баба яга против!". Еще раз: ВСЕ! ПОНЯТНО!
Касательно фактов: прямо под твоим сообщением -- мой ответ rjkz
. В том посте rjkz
в который раз говорит о том, что "любой мигрант в Штаты за год-два проходит путь к ЗП в $96к".
Почему любой (я про 96к писал? это неплохо, но не много 48 в час)?
Кто хочет, кто пытается.
Есть такие, кто приезжает, идет на недельные курсы ННА за 500 долларов и всю оставшуюся жизнь работают хоуматтендентами на 15,50-19,09 в час + бенефиты.
Язык учат лениво или не учат. Им итак неплохо по сравнению с тем что было в странах б.СССР.
Есть знакомый полицейский. У него 17 баксов в час. Был признан несколько лет назад лучшим полицейским Бруклина. Его прет от его работы. И ему все равно на зп. Ну что с ним поделаещь?
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Додано: Суб 23 кві, 2022 18:46
rjkz написав:
Есть знакомый полицейский. У него 17 баксов в час. Был признан несколько лет назад лучшим полицейским Бруклина. Его прет от его работы. И ему все равно на зп. Ну что с ним поделаещь?
А в США полицейским дополнительные плюшки дают? Питание, скидки на ипотеку, ранняя пенсия итд? 17 баксов в час - очень мало.
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BIGor
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Додано: Суб 23 кві, 2022 19:25
Тот пипец который творится мог прийти в голову только больному диктатору. Никто в здравом уме и с нормальным душевным состоянием не смог бы принять решение о тотальном военном вторжении в суверенную странну с последующей окупаций (со всеми вытекающими).
Об эмиграции. У меня есть хорошие знакомые, которые ради ребёнка переехали в США, были родственный связи. Так вот только после 7 лет, или около того они реально встали на ноги. Ну как на ноги, по американски. Взяли ипотеку на 30 лет и в кредит меняют авто каждлые два года, добились хорощего уровня кредита. Кстати, рассказывал про социальное жилье, так он в шоке даже после жизни не в самом благополучном районе одной из областных столиц нашей многострадальной родины. Профессии у них после украинских так себе, понижение по социальной лестнице стремительное. они уезжали не бедными людьми, то есть они не были условными мойщиками посуды, был собственный небольшой бизнес. В общем говорят, что если бы не перспективы ребёнка клали бы они на америку большой и черный болт. Кстати заметил, что после эминрации человек превратился в старшного расиста...переезд в техас.
ПС
Кстаи, он ещё как то сумел пропетлять выше минималки, а вот супругу психологически подкосило. Думаю пройти путь от хозяйки бизнеса до продавца в магазе одежды. Не каждый сможет преодолеть без последствий для собственноо эго. Зато для ребёнка норм. Язык знает на уровне носителей ,везде уже за своего принимают. Родители начали откладывать на колледж)) ещё одна серьезная статья в расход
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hume
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Додано: Суб 23 кві, 2022 20:37
BIGor написав: rjkz написав:
Есть знакомый полицейский. У него 17 баксов в час. Был признан несколько лет назад лучшим полицейским Бруклина. Его прет от его работы. И ему все равно на зп. Ну что с ним поделаещь?
А в США полицейским дополнительные плюшки дают? Питание, скидки на ипотеку, ранняя пенсия итд? 17 баксов в час - очень мало.
Это чудовищно мало.
Да, бенефитов там целый вагон.
Может еще зависит от департмента, где работать. Он в спецефическом отделе дорожной полиции.
У школьных учителей небольшая зп. Около 35 в час.
Но это сити-джаб. И тоже много плюшек.
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rjkz
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Додано: Суб 23 кві, 2022 21:08
hume написав:
Тот пипец который творится мог прийти в голову только больному диктатору. Никто в здравом уме и с нормальным душевным состоянием не смог бы принять решение о тотальном военном вторжении в суверенную странну с последующей окупаций (со всеми вытекающими).
Об эмиграции. У меня есть хорошие знакомые, которые ради ребёнка переехали в США, были родственный связи. Так вот только после 7 лет, или около того они реально встали на ноги. Ну как на ноги, по американски. Взяли ипотеку на 30 лет и в кредит меняют авто каждлые два года, добились хорощего уровня кредита. Кстати, рассказывал про социальное жилье, так он в шоке даже после жизни не в самом благополучном районе одной из областных столиц нашей многострадальной родины. Профессии у них после украинских так себе, понижение по социальной лестнице стремительное. они уезжали не бедными людьми, то есть они не были условными мойщиками посуды, был собственный небольшой бизнес. В общем говорят, что если бы не перспективы ребёнка клали бы они на америку большой и черный болт. Кстати заметил, что после эминрации человек превратился в старшного расиста...переезд в техас.
ПС
Кстаи, он ещё как то сумел пропетлять выше минималки, а вот супругу психологически подкосило. Думаю пройти путь от хозяйки бизнеса до продавца в магазе одежды. Не каждый сможет преодолеть без последствий для собственноо эго. Зато для ребёнка норм. Язык знает на уровне носителей ,везде уже за своего принимают. Родители начали откладывать на колледж)) ещё одна серьезная статья в расход
1. Как-бы война идет с 2014 года и еще был тотальный ппц в Сирии. И диагноз был известен. А еше Грузия в 2008. То есть угроза была вполне очевидна.
2. Да, так бывает. Но не у всех проблемы с самомнением. К тому-же вот эти социальные ступени - это чисто постсоветский бич. В США народ не страдает от того, что его корона не очень ярко светится.
3. ЧТо значит стали на ноги "по-американски"? Многие очень американцы живут финансово неграмотной жизнью. И у них есть много чего, что им не надо. Это стать на ноги?
Каждые 2 года менять машину - это не очень умно, но корона светится наверное ярче. Даже обычный лиз - 3 и 4 года. Чисто проблема в голове.
Я знаю одну семью - их дети вполне нормально донашивают вещи за другими детьми, купили мазду 5 2013 года за 3600, самостоятельно чинили.
Жена сейчас не работает (2 маленьких детей, 5 и 2 года), лоер. Муж - инженер-электрик с 300 куе в год. 7 лет в США, до этого некоторое время жил в Н.Зеландии. В первый год у него была зп 80 куе. Сейчас живут в той квартире, которую купила его жена еще до свадьбы, 3 квартиры в аренде (1 купили за кэш, 2 под мортгиджем, выплачивают сами себя), взяли дом под перепродажу, делают ремонт (своими руками). Там еще несколько диких для меня вещей в плане бережливости. Но люди совсем не бедные и с доходом. Они на ноги стали? А ведь ездят на старой машине, которую взяли бу год назад только, до этого машины не было совсем. А! Купили-то чего! Они купили за какие-то грощи огромный кусок земли в другом щтате и построили там дом, ездят за 500 км туда как на дачу.
Кому-то чтобы корона светилась ярко, а кому-то просто жить.
3. Дети. Это да! Это того стоит. Чем раньше ребенок начнет адаптироваться, тем большего и легче сможет достичь. Я там писал, про водителя автобуса, который зубы себе за 20 куе делал? И про аудитора, которому до 200 куе зп подняли? Так вот это сын этого водителя. Его привезли в США в дошкольном возрасте. А папа за 28 баксов в час баранку крутит. 26 лет на одном месте. Правда, он и в Украине баранку крутил.
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rjkz
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Додано: Суб 23 кві, 2022 22:23
Тем кто не знает что там за забором.
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rjkz
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Додано: Суб 23 кві, 2022 23:41
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:[quote="5425470:_hunter"]
Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).
Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.
Профукать можно любые деньги.
Просто это разные деньги. В Европах, Америках и Украине.
Ну и менталитет заробитчанства - заработать и потратить в Украине.
Те, кто эмигрируют, первые годы еще думают, что можно поехать в Украину, к цирюльнику, дантисту и тд. Потом перестают париться.
Так что, человек 10-20-30 лет назад уехавший из Украины и не поймет зачем ему куда-то зачем-то ехать.
Не скажите. Знакомая, более 20 лет назад уехавшая в Италию, к дантисту ездит по возможности сюда. Банально потому, что дешевле в разы, даже с учётом перелёта
Да, к дантисту ездят и из Штатов.
Да и то не все. Ибо тогда дантисты в Штатах остались-бы без работы.
Знакомый делал себе импланты. Нижняя челюсть обошлась в 20 куе. 30 лет в США. Водитель автобуса.
Пломба 400 долларов. Коронка 1200.
Это трудно воспринимать не в контексте доходов.
Можно по-другому Пломба - 1-1,5 дневного заработка, коронка - 3-4. После вычета налогов. И это не высокие доходы. Сравните с украинскими ценами.
Но это[/quote]
Ваші оцінки щодо доцільності еміграції здебільшого розраховані на людину з відносно невисокими доходами тут, до пари тисяч дол.
Але уявімо, що такий вибір стоїть перед людиною, що здатна заробляти трохи більше в Україні. Хоч би й 4-6к дол чистими доходу на сім'ю. Такий собі середній клас. Для якого вартість пломби чи імпланту в дантиста в Україні - ті самі "кілька днів заробітку" чи принаймні в цьому порядку.
Їх має зацікавити кілька років боротьби за виживання за погодинну мінімалку? Кілька років, щоб в кращому випадку трохи наблизитися до рівня жития, від якого вони мають відмовитися?
Щось мені підказує, що ви й самі не готові дати таку відповідь, інакше вже б самі писали нам з якоїсь сіетльщини.
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Faceless
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