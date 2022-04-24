Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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rjkz написав:Faceless, wow! \\\ А я знаю не по наслышке что может медицина в США. Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка. \\\
Faceless написав:Але уявімо, що такий вибір стоїть перед людиною, що здатна заробляти трохи більше в Україні. Хоч би й 4-6к дол чистими доходу на сім'ю. Такий собі середній клас. Для якого вартість пломби чи імпланту в дантиста в Україні - ті самі "кілька днів заробітку" чи принаймні в цьому порядку. Їх має зацікавити кілька років боротьби за виживання за погодинну мінімалку? Кілька років, щоб в кращому випадку трохи наблизитися до рівня жития, від якого вони мають відмовитися?
Трохи не зрозуміло, чому має значно падати рівень життя в іншій країні. Є такі знайомі в Україні - планують туди ж куди і я - в Польщу. Так там буде трохи податків більше, але багато інших плюшек. Робота у них і там буде така ж оплачувана.
_hunter написав:Это что, какой-то синдром золотой рыбки? -- я же уже несколько раз говорил -- все понятно, еще вчера было -- больше не нужно подтверждений -- "а баба яга против!". Еще раз: ВСЕ! ПОНЯТНО!
Касательно фактов: прямо под твоим сообщением -- мой ответ rjkz. В том посте rjkz в который раз говорит о том, что "любой мигрант в Штаты за год-два проходит путь к ЗП в $96к".
Почему любой (я про 96к писал? это неплохо, но не много 48 в час)? Кто хочет, кто пытается. Есть такие, кто приезжает, идет на недельные курсы ННА за 500 долларов и всю оставшуюся жизнь работают хоуматтендентами на 15,50-19,09 в час + бенефиты. Язык учат лениво или не учат. Им итак неплохо по сравнению с тем что было в странах б.СССР. Есть знакомый полицейский. У него 17 баксов в час. Был признан несколько лет назад лучшим полицейским Бруклина. Его прет от его работы. И ему все равно на зп. Ну что с ним поделаещь?
Почему любой? -- потому, что в начальном посте никаких ограничений по выборке нет: я это трактую однозначно "_кто угодно_ переехал" -- и
До 50 в час можно расти не меняясь качественно
ок, не 50 -- _до 50ти_ -- 49,99*40*4*12 (ничего не перепутал?) -- как раз 96 и выходит.
Ага, вот уже куда-то ближе к правде начинаем подбираться: "есть такие", "есть знакомый"... И вот если все это в начальное благолепное сообщение добавить -- получится ровно +- мое сообщение viewtopic.php?p=5425744#p5425744 -- "кто-то, через существенный промежуток" -- и вот это все...
Не совсем так. Еще раз. Старт с 20 баксов в час - нефиг делать. Даже на склад грузчиком. Уборка домов. Считайте, что это сейчас в НЙ фактическая минималка. Полицейский на 17 в час - это перекос сити-джаб. Хоть и не всякий полицейский на 17. Я сам удивился, когда узнал. Даже уборщик в сабвее начинает с 22,5. Есть люди, которые сидят ровно на попе и не дергаются десятилетиями на спокойной и не пыльной работе. Кто им доктор? Рынок труда очень динамичный - каждый переход сопровождается подъемом зп. Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице. В США проще считают 25 в час - 50 куе в год 50 в час - 100 куе в год Фактически, надо 25х40х52. зпХчасов в неделюХнедель в году. В месяц - нет такого понятия. Это чтобы объяснить альенам. 50 баксов в месяц - это порог до которого можно дорасти без местного образования. Не говорю, что его нельзя преодолеть без него, но статистически не многие преодолевают. Опять-же есть крайне востребованные категории, которые могут зарабатывать намного больше, но и работа на износ. Например, тракдрайверы. 12-15 куе (оплата за майлы) в месяц вполне нормально. Но они уходят в рейс на 3-4 недели.
ЗЫ: Мне не надо что-то там доказывать и выделять болдом. Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с тем, кто их ел. Я просто даю информацию, а не догадки. Вы пытаетесь ее оспорить? какой смысл?
rjkz написав:Faceless, wow! \\\ А я знаю не по наслышке что может медицина в США. Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка. \\\
КПИ/Шевченко/Могилянка/Авиационный -- без проблем признают. И про кабальные штатовские студентческие кредиты уже только ленивый мемчик не сложил...
Опять о вкусе устриц? Страховки украинские - не думаю что они что-то дадут в США. Сомневаюсь. Просто при визите в медофис или госпиталь, спращивают карточку медстраховки. И далеко не везде берут многие местные страховые, а украинские...? Не думаю. Например очень удобная HealthFirst, но ее не все хотят брать, а Fidelis берут почти везде, но не везде. И такого уровня страховых с десятка 2-3. Американских. И каждый врач или госпиталь не со всеми имеет договора. Нафиг им морочить голову с непонятно кем?
Про американскую медицину я писал несколько страниц назад, полистайте.
Про образование - это смешно было-бы, если-бы не было так грустно. Про кредиты студенческие - есть такое. Да, платное образование. И что? За возможность больше зарабатывать - надо платить. ВУЗы дают лоны на обучение тем, кто не может сам оплачивать. Под символический процент. Под любой срок. Знакомая закончила учебу в 2006 году (или раньще), платит по 10-50 долларов в месяц. Были годы, когда не платила вообще. Фармацевт. 150 тысяч в год. Муж программист 250+ куе в год. Детей нет. Другая закончила NYU c долгом в 80 куе и выплатила его за 3 года. Медсестра в Maimonides. Это еще было лет 15 назад. Сейчас там не работает. Кто как хочет - тот так и выплачивает, никто братву с паяльником не присылает.
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 24 кві, 2022 08:47, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц: https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...
Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо?
_hunter написав:Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц: https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...
Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо?
Не рискуйте. Это разве что для турпоездки в Египет-турцию на неделю. Лучше узнайте в той стране куда едете или оно катит и как. Это может очень дорого стать. Мало того, зачастую, если Вы оплатите на месте, это может быть дешевле, чем со страховкой. И очень неприятно будет, если Вам выкатят счет как за через страховую, она не покроет/не оплатит и потом платить своими.